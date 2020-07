Nowy Citroen C1 - Czarujący, Radosny I Dynamiczny! Dostępny w naszych salonach HADM Gramatowski

Citroen C1 to miejski samochód dostępny w wersji 5-drzwiowej o śmiałym i wyrazistym nadwoziu. Możliwość personalizacji kolorów pozwala na dopasowanie auta do swojego indywidualnego stylu. Przyjazny, pełen optymizmu design przyciąga uwagę, a ukośne osadzone przednie reflektory podkreślają jego nieco zawadiacki i uśmiechnięty wygląd.

Dzięki swym niewielkim rozmiarom ułatwia wszelakie manewry na drodze. Kompaktowe wymiary auta zapewniają mu niezwykłą zwinność. Do zawrócenia pomiędzy krawężnikami wystarczy zaledwie 9,6 m. Doskonale sprawdzi się podczas jazdy po mieście, jak i poza nim. Citroen C1 pozwala na podróżowanie 4 osób dorosłych w pełnym komforcie jazdy mimo małych rozmiarów auta – (długość 3,46 m).

WYPOSAŻENIE

Citroen C1 posiada praktyczny i pojemny bagażnik 196 litrów, a po złożeniu tylnych siedzeń jego pojemność powiększa się do 780 litrów. Model C1 można doposażyć w innowacyjne technologie, które ułatwiają podróżowanie, są to m.in.: ogranicznik prędkości, ekran dotykowy 7”, kamera cofania, funkcja Mirror Screen. Do wprawienia małego Citroena w ruch, wykorzystano jednostkę VTi o pojemności 998 cm3 generującą 68 KM mocy przy 6000 obr/min. Maksymalny moment obrotowy wynosi 95 Nm, który jest dostępny przy 4300 obr/min. Niewielka masa i efektywny silnik najnowszej generacji oraz pięciobiegowa skrzynia sprawia, że auto jest dynamiczne, a zarazem charakteryzuję się niskim spalaniem wynoszącym w cyklu mieszanym zaledwie 4,8 l/100 km. Kolejnym atutem auta jest jego niski koszt serwisowania. Nasz autoryzowany salon Citroena - HADM Gramatowski oferuje kompleksową obsługę serwisową. Jeżeli potrzebujesz małego, zwrotnego, dynamicznego, a zarazem wyróżniającego się auta, to na pewno Citroen C1 będzie odpowiednim wyborem. Zapraszamy do salonu HADM Gramatowski, by zapoznać się z ofertą.



HADM Gramatowski

Warszawska 87

82-300 Elbląg

tel.: 55 230 40 73

www.hadm.pl