 Nowy Opel Movano-e: Elektryczny Gigant już dostępny w HADM!

Przedstawiamy Opel Movano-e – przyszłość transportu miejskiego i nie tylko! Pierwszy elektryczny Movano-e właśnie wjechał do naszego salonu w HADM, gotowy, by podbić drogi i odmienić Twoją codzienność.

Z mocą 270 koni mechanicznych i zasięgiem do 400 km, który idealnie sprawdza się zarówno na krótkich, jak i długich trasach, Movano-e to prawdziwy potwór na drodze. Ale to nie wszystko – ten potężny samochód to również ekologiczna alternatywa, która pozwala zadbać o środowisko, nie rezygnując z mocy ani wygody.

Innowacyjne rozwiązania, które ułatwią Ci życie:

Kamera w tylnym lusterku – manewrowanie nigdy nie było tak proste! Zapomnij o trudnościach z parkowaniem czy cofaniem – teraz wszystko masz na oku.

Bezpłatne testy – przyjdź do naszego salonu i przetestuj Movano-e zupełnie za darmo. Przekonaj się na własnej skórze, jak ten elektryczny gigant może wpłynąć na Twoje codzienne obowiązki.

Możliwość wynajmu – potrzebujesz auta na dłużej? Żaden problem! U nas możesz wynająć Movano-e na tak długo, jak tylko potrzebujesz.

Nie czekaj! Odwiedź nas w salonie przy ul. Warszawskiej 87 w Elblągu, aby uzyskać więcej informacji. Nasz zespół z przyjemnością odpowie na wszystkie Twoje pytania i pomoże Ci odkryć, jak Opel Movano-e może stać się Twoim niezawodnym partnerem na drodze.

Zadzwoń teraz: Tel. 55 230 40 94 i umów się na jazdę próbną!

HADM – Twój zaufany partner w motoryzacji.

