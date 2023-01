 Nowy rok z marką Nike - zobacz, jakie buty warto mieć w swojej szafie

Nowy rok – nowe plany, możliwości i… stylówki. Chcesz wyposażyć swoją szafę w modne i praktyczne buty, które sprawdzą się na co dzień? A może potrzebujesz takich do uprawiania sportowych aktywności? W jednym i drugim przypadku z pomocą przychodzi marka Nike. Sprawdź, jakie buty ze „Swooshem” warto kupić w 2023 roku.

Buty damskie i męskie Nike Air Max

Sneakersy z technologią poduszki gazowej to rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie komfort i modny wygląd. Jeśli musielibyśmy wybierać spośród wielu ich modeli, jako idealne buty Nike Air Max damskie wytypowalibyśmy Nike Air Max SC. Posiadają one oldskulowy fason i kolorystykę, która sprawdzi się w różnych zestawieniach. Buty te mają w sobie również coś wyjątkowego – kobiecy wdzięk. Idealne Nike Air Max męskie? Tu stawiamy na Nike Air Max AP – opcję dla mężczyzn ceniących ponadczasowy styl. Nie zapomnij też, aby w nowym roku w Air Maxy zaopatrzyć juniora – warte uwagi buty Nike dziecięce (50style.pl/dzieciece/buty/nike) to dostępne w różnych kolorach Air Max Excee.

Nike Court Vision Next Nature

Inspiracje obuwiem do gry w tenisa wciąż są w modzie. Świadczą o tym buty Nike Court Vision - https://50style.pl/nike-court-vision, które również można wpisać na swoją must have list. Model ten posiada niską, zgrabną sylwetkę ozdobioną dużym logo „Swoosha”. Ten klasyk wśród obuwia lifestyle dostępny jest w wersji męskiej i damskiej. Wybierzesz białe z kolorową „łyżwą” czy na odwrót? Zdecyduj się na odpowiadający Twojemu gustowi wariant kolorystyczny i ciesz się tymi wygodnymi, oddychającymi butami na co dzień.

Nike Revolution

Coś dla amatorów biegania. Buty Nike Revolution zostały stworzone po to, aby wspierać Cię w sportowej pasji, umożliwiając płynność ruchów, zapewniając stabilny krok i dobrą przyczepność. Jeśli więc chcesz kupić buty do biegania Nike, koniecznie rozważ model z serii Nike Revolution albo modele – wszak brand oferuje wersje dla niej, dla niego i dla juniora. Chcesz zacząć biegać, ale nie wiesz, czy to dla Ciebie? Mimo wszystko zainwestuj w Nike Revolution – design butów sprawia, że chce się je nosić również jako obuwie na co dzień.

Nike Downshifter

Kolejny hit, który wzniesie Twoje biegowe treningi na wyższy poziom. Buty z serii Nike Downshifter zaprojektowano z myślą o wymagających fanach tej aktywności. Damskie, męskie i dziecięce Nike Downshifter współpracują płynnie z ruchem stóp i dzięki cholewce wykonanej z przewiewnych materiałów zapewniają komfort termiczny. Sportowa sylwetka butów dostępnych w różnych wersjach kolorystycznych będzie się świetnie prezentowała w outfitach do ćwiczeń i nie tylko. Tak samo jak Nike Revolution, te buty do biegania mogą być alternatywą dla sneakersów.

Nike Legend Essential

Buty treningowe Nike Legend Essential są niezbędne, jeśli Twoim postanowieniem noworocznym jest zadbać o kondycję. Obuwie z tej kolekcji zostało stworzone, by towarzyszyć Ci na siłowni. Co odróżnia je od butów do biegania? Przede wszystkim podeszwa z systemem nacięć, która wykazuje się zwiększoną elastycznością i umożliwia płynne przechodzenie od jednego ćwiczenia do drugiego. Zabierz na siłownie damskie lub męskie buty treningowe Nike i przekonaj się, że wzniosą Twoje treningi na wyższy poziom. Chcesz nosić je na co dzień? Nic nie stoi na przeszkodzie!

I jak? Wiesz już, których butów Nike nie może zabraknąć w Twojej szafie? Wymienione wyżej modele oraz wiele innych kupisz w sklepie 50 style. Udanych zakupów!