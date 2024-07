 Nowy set na dobry początek: ubrania do szkoły

Ubrania dla dzieci do szkoły: ostatni dzwonek! Niedługo wszystko się zacznie: odnawianie dawnych znajomości i zawieranie nowych przyjaźni, a nawet pierwsze randki. W życiu juniora to prawdziwa epoka, a każdy ważny momenty w życiu wymaga odpowiedniej stylówki. Dlatego prezentujemy dziś ubrania dziecięce, które pozwolą chłopcom i dziewczynkom nabrać pewności siebie. Funkcjonalne fasony, superwygodne materiały, no i ten streetowy luz… To musi zadziałać!

W głowie wciąż wakacje – ubrania dla dzieci na ciepłe dni

Ponieważ ostatnio wrzesień to nowy sierpień, warto być przygotowanym na początek roku szkolnego w pełnym słońcu. Jakie ubrania dziecięce trzeba mieć w szafie, aby przetrwać matematykę w sali bez klimatyzacji? Oczywiście wygodny T-shirt! Minimalistyczna, beżowa koszulka Nike z logo wyszytym na piersiach, klasyczna opcja od marki adidas z potrójnym lampasem wzdłuż rękawów, a może model Champion w intensywnie kobaltowym kolorze? Każda opcja jest dobra. A skład? Najlepiej 100% oddychającej, miękkiej bawełny. Taka odzież dla dzieci będzie wyglądać świetnie ze spodniami typu chino w stonowanym kolorze, np. khaki lub z falbaniastą zwiewną spódniczką oraz kurtką jeansową. A do kompletu? Oczywiście pojemny i wytrzymały plecak ze znanym logo, na przykład w kultowy wzór szachownicy charakterystyczny dla produktów Vans. Co Ty na to? Dla nas to stylówka idealna!

Jesienna odzież dziecięca: casual ze streetowym vibe’m

Gdy robi się chłodniej, przychodzi czas na ubrania dla dziewczynek i chłopców wykonane z miękkiej, przyjemnie otulającej ciało dresowej dzianiny. Klasyczna hoodie z kieszenią kangurką z przodu, na przykład czarny model Jordan z obszernym kapturem i kontrastowym logo Jumpan wyszytym z przodu i z tyłu, będzie świetnie wyglądać z obszernymi spodniami cargo lub dzianinową spódnicą tubą. Z kolei model rozpinany to odzież dla dzieci dająca możliwość tworzenia mnóstwa warstwowych setów: wystarczy narzucić ją na ulubioną koszulę, koszulkę polo czy sukienkę o kroju T-shirta, a całość uzupełnić olschoolową jeansową kataną o kroju oversize. Najbardziej uniwersalną wersją bluzy jest chyba prosty, jednokolorowy crewneck: taki model przy odrobinie wyobraźni będzie pasował nawet do spodni od garnituru. Do tego oryginalna czapka bejsbolówka, na przykład od marki New Era… i mamy to!

Wf – ulubiona godzina dnia?

Jedną z najważniejszych (szczególnie z perspektywy JD!) godzin w szkole jest oczywiście wf. W co powinien być wyposażony junior, który szykuje się na obronę tytułu mistrza szkoły w siatkówkę lub chce pobić swój rekord w biegu na 100 m? Potrzebna jest mu oczywiście wygodna odzież sportowa dla dzieci. Na przykład przewiewne luźne szorty od marki adidas, z gumką w pasie i praktycznymi kieszeniami zapinanymi na zamek. Albo rozciągliwe, dopasowujące się do kształtu ciała kolarki Nike. A do tego? Warto wziąć przykład z zawodowych koszykarzy i postawić na maksymalnie przewiewne koszulki bez rękawów od marki Jordan z oddychającej poliestrowej dzianiny o perforowanej strukturze. A co dla tych, którzy znacznie lepiej czują się na futbolowym boisku niż na basketowym parkiecie? Czeka na nich odzież dla dzieci inspirowana piłką nożną, czyli koszulki Nike wyposażone w technologię odprowadzania wilgoci Dri-FIT. Teraz pozostaje tylko znaleźć w naszym sklepie wygodne trampki lub sneakersy i idealny sportowy fit skompletowany!

Zanim nadejdzie godzina zero i aktywujemy mode Back to school, warto zadbać o stylówkę dla juniora: ubrania dla dziewczynek i chłopców, które łączą wygodę z najnowszymi miejskimi trendami. Fajnie jest odkryć, jak wyrazić siebie przez ubranie – ten rok to doskonała okazja, żeby dziecko spróbowało swoich sił w tym temacie! Najlepiej w sklepie JD – odzież dziecięca czeka stacjonarnie lub online.

--- artykuł sponsorowany ---