Nowy sezon taneczny w „Promyku”. Przyjdź i zacznij przygodę z tańcem!

Profesjonalni i doświadczeni instruktorzy, bogata oferta zajęć tanecznych i fitnessowych, ale przede wszystkim możliwość aktywnego spędzenia czasu. Tak zapowiada się nowy sezon w Centrum Tańca „Promyk” w Elblągu. Uwaga! Zajęcia dla nowych uczestników we wrześniu są bezpłatne. Zapraszamy!

Centrum Tańca „Promyk” od ponad 30 lat wspiera i pomaga elblążanom w każdym wieku w realizacji tanecznych pasji. To właśnie z myślą o dzieciach, młodzieży, dorosłych i seniorach, została opracowana nowa oferta zajęć na sezon 2021/2022. Zapraszamy wszystkich, dla których taniec jest pasją, formą zabawy lub może być początkiem nowej przygody.

- Dzieci po tak długiej przerwie od aktywności fizycznej, spowodowanej COVID-19, potrzebują jak najwięcej ruchu. Przygotowaliśmy dla nich ciekawą ofertę, która będzie korzystna dla ich zdrowia, pozwoli poskromić pokłady energii, ale i z drugiej strony, będzie bardzo dobrą zabawą – mówi Antoni Czyżyk, Dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Najmłodsze dzieci w wieku od 3 do 4 lat zapraszamy na zajęcia Rytmiki, a w wieku od 4 do 6 lat do Dziecięcej Akademii Tańca. Są to zajęcia, gdzie tańca uczymy w formie zabawy. Dziecięca Akademia Tańca ukierunkowana jest bardziej na taniec towarzyski, za to na rytmice dzieci pracują nad koordynacją ruchową, poprawną postawą ciała oraz nauczą się tańca w różnych rytmach muzyki.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat, które dysponują nadmiarem energii, warto przyprowadzić na Hip-hop. Zajęcia są dynamiczne i pełne ekspresji, pomagają dziecku otworzyć się, uczą prezentacji siebie i zachowania na scenie. Hip-hop to luz i dobra zabawa, gdzie różnorodność układów wyzwala kreatywność uczestników.

Wielką popularnością cieszą się zajęcia Tik Tok DANCE. Na zajęciach najmłodsi wcielają się w role TikTokerów ucząc się krótkich choreografii tanecznych. Niełatwą, ale jakże piękną dyscypliną jest gimnastyka artystyczna. Uczy samodyscypliny, samodzielności, kształtuje zwinność i nadaje wdzięk. Na zajęcia zapraszamy dziewczynki od 5 roku życia.

Formą, która w Promyku uczona jest dosłownie po mistrzowsku jest taniec towarzyski. - To na parkietach naszego centrum trenują tancerze z Elbląskiego Klubu Tańca "Jantar" oraz mistrzowie Polski w formacyjnym tańcu towarzyskim – mówi Antoni Czyżyk. Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat.

Zniesienie części obostrzeń związanych z COVID-19 pozwala na organizację wesel, przyjęć i spotkań w większym gronie, a to świetna okazja do pozytywnego zaskoczenia najbliższych i zaprezentowania się na tanecznym parkiecie. Zapraszamy na kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych. Dla pań, które chcą zadbać o figurę, przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę zajęć: Pilates, Stay fit, Fit Morning i Lady Latino. Zajęcia pozwolą aktywnie spędzić czas i z pewnością wyzwolą bardzo dużo endorfin wśród uczestniczek.

Aktywność fizyczna jest ważna w każdym wieku. Dlatego też przygotowaliśmy wyjątkową ofertę dla seniorów - zapraszamy na zajęcia: Zdrowy kręgosłup, Senior Dance, Sprawny senior oraz Pilates.

Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy. Szczegółowe informacje tj. cennik oraz terminy zajęć znajdują się w zakładce Zajęcia taneczne i fitnessowe w Centrum Tańca Promyk.

Centrum Tańca „Promyk”

ul. Browarna 80, Elbląg

zapisy: biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00

tel. (55) 611 01 30/40, tel. kom. 609-977-220;

e-mail: promyk@swiatowid.elblag.pl, www.promyk.elblag.pl

--- artykuł sponsorowany---