 Nowy wygląd salonów Opla i Citroena

Z przyjemnością informujemy, że jako jedni z pierwszych w Polsce wprowadziliśmy nowy rebranding marek Opel i Citroën! Nasze salony przeszły gruntowną metamorfozę, aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów i odzwierciedlać nowoczesny charakter tych dwóch znanych marek.

Co się zmieniło?

Rebranding to nie tylko nowy wygląd - to przede wszystkim odświeżona filozofia marki, która stawia na innowacyjność, zrównoważony rozwój i jeszcze większe zadowolenie klientów. W naszych salonach znajdziecie teraz zupełnie nowe, dynamiczne logo, nowoczesny design wnętrz oraz usprawnioną obsługę, która ma na celu zapewnienie Wam jeszcze lepszego doświadczenia zakupowego.

Dlaczego warto nas odwiedzić?

Jako liderzy w tej transformacji, nasze salony są doskonałym miejscem, aby na własne oczy zobaczyć, jak Opel i Citroën ewoluują, by sprostać oczekiwaniom współczesnych kierowców. Dzięki nowemu wyglądowi i atmosferze, odwiedziny u nas to nie tylko zakup samochodu, ale również przyjemne doświadczenie, które pozostanie z Wami na długo. Odkryjcie nowoczesne podejście do motoryzacji i poczujcie ducha innowacji, który napędza nasze działania. Jesteśmy gotowi, aby wspólnie z Wami kształtować przyszłość motoryzacji! Zapraszamy serdecznie do naszych salonów, aby na własne oczy przekonać się, jak zmieniły się marki Opel i Citroën.

HADM Gramatowski

ul. Warszawska 87

tel.: 55 235 24 57

Elbląg

www.hadm.pl

