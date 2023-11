 O metodach wspierających w Centrum Logopedyczno-Terapeutycznym „Logos Klinika”

W rozmowie z neurologopedą Katarzyną Olechnowicz, ekspertką z Centrum Logopedyczno-Terapeutycznego „Logos Klinika”, odkrywamy, jak zaawansowane metody neuroterapii rewolucjonizują możliwości terapii logopedycznej.

- Jakie trudności w wymowie występują obecnie najczęściej?

- Zapotrzebowanie na terapię logopedyczną z roku na rok bardzo dynamicznie wzrasta. Tegoroczne wyniki badań przesiewowych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym potwierdzają, że wiele z nich wymaga niezwłocznie wsparcia logopedycznego. Problem dotyczy nie tylko dzieci, ale i młodzieży.

Poza nieprawidłową artykulacją, fonacją i nieprawidłowym torem oddechowym, niewłaściwą pozycją spoczynkową języka i sposobem połykania, mamy również do czynienia z przerostem migdałków, skróconym wędzidełkiem językowym czy wadami zgryzu. Wymienione powyżej anomalia mają wpływ na jakość mówienia, ale też i na poziom funkcjonowania w najbliższym społeczeństwie. Wiemy już, jak ważna dziś jest współpraca wielospecjalistyczna – logopedów, laryngologów, ortodontów, stomatologów, fizjoterapeutów, neurologów, aby efektywność terapii była jak najwyższa.

- Kiedy trzeba udać się do logopedy?

- To oczywiście sprawa indywidualna, lecz warto podkreślić ważny aspekt, jakim jest wczesna interwencja logopedyczna. Im szybciej, tym lepiej. Kiedy rodzic zaobserwuje u dziecka nieprawidłowości w rozwoju (np. nieefektywne ssanie, otwarta buzia, wolne tempo nabywania słownictwa), czy zaniepokoi go zachowanie w funkcjonowaniu codziennym, wówczas logopeda czy neurologopeda pomoże opiekunowi w diagnozie, przybliży przyczynę i udzieli wskazówek co do dalszych działań terapeutycznych lub diagnostycznych.

- Kto zgłasza się do Logos Kliniki?

- Do naszej Kliniki trafiają pacjenci w każdym wieku: od noworodków po osoby dorosłe. Jeżeli chodzi o pierwszą wizytę u logopedy, to może ona odbyć się nawet w pierwszych dniach, miesiącach oraz latach życia dziecka. Coraz częściej kierują do nas pacjentów ortodonci oraz fizjoterapeuci. Mamy też bardzo wielu pacjentów za zaburzeniami neurorozwojowymi, takim jak autyzm, zespoły genetyczne, mózgowe porażenie dziecięce.

- Jaką pomoc oferuje Logos Klinika?

- Zakres naszych działań jest szeroki, wynika to z potrzeb naszych pacjentów Pracujemy z pacjentami w każdym wieku, zarówno z noworodkami, jak i osobami dorosłymi. Oferujemy terapię logopedyczną, neurologopedyczną, peadgogiczną oraz metody wspomagające.

W ofercie mamy też bogatą propozycję turnusów logopedyczno – terapeutycznych, trwających 5 lub 10 dni, z których korzystają dzieci z całego kraju i różnych miejsc Europy, zwłaszcza w okresie ferii zimowych i wakacji. Indywidualnie dobieramy wówczas program terapeutyczny tak, aby był on jak najbardziej dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka.

- Co proponujecie pacjentom skierowanym przez stomatologów, ortodontów lub fizjoterapeutów?

- Takim osobom proponujemy terapię miofunkcjonalnę, która wspiera naszych pacjentów w trudnościach połykaniem, niewłaściwą pozycją spoczynkową języka, osłabionym lub wzmożonym napięciem mięśniowym w obszarze mięśni unerwiających okolice twarzy. Bardzo pomocna i efektywna jest tu stymulacja nerwowo-mięśniowa zwana elektrostymulacją oraz oklejanie plastrami, czyli kinesiotaping. Z dużym powodzeniem stosujemy tę metodę w przypadku pacjentów, u których występuje porażenie nerwu twarzowego (niedowład języka, opadanie kącika oka i/lub wargi, trudności z połykaniem, dysfonia itp.).

- Do kogo skierowana jest terapia metodą Tomatisa?

- To idealna i bardzo efektywna terapia słuchowa dla dzieci, u których występuje opóźniony rozwój mowy, jąkają się lub mają problem z przetwarzaniem słuchowym (APD) i sensorycznym.

Z terapii Tomatisa najczęściej korzystają dzieci z takimi typowymi objawami zaburzeń uwagi słuchowej jak: dysleksja, dysgrafia, jąkanie się. Kształcenie uwagi słuchowej jest bardzo pomocne w przypadku autyzmu, zespołu Aspergera, ADHD czy dziecięcego porażenia mózgowego. Terapia Tomatisa zwiększa zainteresowanie otoczeniem, chęć do komunikacji i interakcji z ludźmi.

Z treningu słuchowego Tomatisa mogą też korzystać osoby zdrowe. Wspomaga naukę języków obcych, podnosi zdolności poznawcze, ułatwia radzenie sobie ze stresem, a nawet pozwala na skrócenie czasu porodu i przeżycie okresu okołoporodowego w lepszym samopoczuciu.

- Kiedy stosowana jest terapia TDCiS, czyli mikropolaryzacja mózgu?

- Bardzo ważne jest tu wykonanie fachowego, szczegółowego badania aktywności mózgu, zwanego QEEG lub Mapą Mózgu w celu określenia miejsc nadmiernej aktywności mózgu lub obszarów jego spowolnień. To daje nam wskazania do terapii.

Mikropolaryzacja to metoda stymulująca mózg, polegająca na przepuszczaniu mikroprądów zbliżonych do naszych naturalnych prądów fizjologicznych przez korę mózgową. To metoda o wysokiej skuteczności stosowana w przypadku osób z depresją, ADHD, ADD, MPD, zaburzeń procesu uczenia się i pamięci, poudarowych oraz wielu innych schorzeń. Mamy bardzo pozytywne informacje od naszych pacjentów lub ich rodziców o efektach terapii, czasem dla nas samych zaskakujących.

- Do tego dodajmy Biofeedback….

- To działania skupione również wokół treningu mózgu.… Trening mózgu bardzo polecany jest dzieciom i dorosłym z zaburzeniami zachowania i emocji, koncentracji uwagi, pamięci, w terapii uzależnień. Pozwala uzyskać dobry, komfortowy i efektywny stan naszego mózgu.

W ramach wspomnianego Biofeedbacku pacjenci jąkający się mają okazję pracować m. in. nad niepotrzebnymi emocjami, które się u nich rodzą w związku z problemami komunikacyjnymi. Bardzo ważne jest to, by nad trudnościami pracować i nie wycofywać się z kontaktów społecznych oraz z rynku pracy.

- Macie też Państwo w ofercie zajęcia grupowe – trening umiejętności społecznych oraz zajęcia wspomagające przygotowanie do nauki w szkole podstawowej „Zaczynam czytać”- komu są oferowane?

- Trening umiejętności społecznych zaczęliśmy prowadzić w szerszym zakresie, gdy zaczął się problem z koronawirusem. Dla wielu dzieci brak kontaktów społecznych wiązał się z dużymi trudnościami emocjonalnymi, trudnościami w zachowaniu... Mowa tu o dzieciach w wieku od 4 lat aż do nastolatków. Stąd w ramach takich zajęć odbywają się najpierw konsultacje z terapeutami, a na ich podstawie pacjenci dołączają do odpowiedniej dla nich grupy. W związku z trudnościami społecznymi trafiają do nas dzieci bardzo wycofane, które unikają kontaktów, są też dzieci nadpobudliwe, niekiedy zdarzają się dzieci mające trudności z pohamowaniem złości i agresji. Działania w takiej grupie sprawiają, że dzieci uczą się umiejętności społecznych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Mają czas na to, żeby się wypowiedzieć, zaprezentować swoje zdanie, a to wszystko sprzyja uczeniu się prawidłowych zachowań społecznych.

Innymi cieszącymi się zainteresowaniem zajęciami grupowymi są te, które w sposób atrakcyjny dla dziecka przygotowują je do nauki w szkole. Nazwaliśmy je „Zaczynam czytać!”, bo są skierowane do dzieci, które są przed rozpoczęciem nauki w szkole lub ją rozpoczęły, ale nadal mają trudności i w związku z tym wymagają specjalistycznego wsparcia. Staramy się działać wielozmysłowo, bo wiemy, ze taka nauka jest najbardziej efektywna i atrakcyjna dla dzieci. Zależy nam na tym, aby dzieci były zaangażowane i radosne.

- Jesteście Państwo jedyną placówką oferująca tak bogatą ofertę terapeutyczną w Elblągu i okolicach?

- Logos Klinika istnieje już od ponad 16 lat, wcześniej pod inną nazwą. Nieustannie się rozwijamy, aby holistycznie oraz indywidualnie podchodzić do naszych pacjentów. Angażujemy się w każdą przeprowadzoną terapię, jesteśmy ciekawi naszych pacjentów, ich problemów i zainteresowań, które często łączymy z formą terapii. Mogę śmiało powiedzieć, że cechuje nas sumienność, duże oddanie w wykonywaną pracę, kreatywność oraz stałe zdobywanie nowych doświadczeń i kwalifikacji, dzięki temu jesteśmy w stanie wieloaspektowo wpierać dzieci. Współpracujemy ze specjalistami z całego kraju. Nasi terapeuci nieustannie biorą udział w najlepszych szkoleniach w Polsce, dążymy do poznania nowatorskich metod, które wzbogacają nasz warsztat zawodowy, a to przekłada się na efektywny proces terapii. Pojawiające się postępy u naszych pacjentów to coś, co sprawia, że jesteśmy zmotywowani do dalszych działań i rozwoju.

