 Oaza spokoju z widokiem na miasto. Zobacz nowe Osiedle Ostoja

Ruszyła budowa kameralnego osiedla w zacisznym i zielonym otoczeniu przy ul. Dąbrowskiego. Tuż obok lasu, na wzniesieniu, powstają 3 trzypiętrowe budynki z 77 mieszkaniami i widokiem na panoramę Elbląga. Przyszli mieszkańcy Osiedla Ostoja mogą liczyć m.in. na: dużą halę garażową, windy, ogródki na parterze, liczące nawet 17 m2 balkony oraz szerokie na 2,8 metra przeszklenia w salonach. Zamknięte osiedle wyróżniać będzie wysoki standard wykończenia części wspólnych i lokali mieszkalnych, m.in. hotelowy styl korytarzy oraz ogrzewanie podłogowe w każdej łazience. Sprzedaż mieszkań, od 29 aż do 93 m2, już wystartowała! Zobacz zdjęcia.

Osiedle Ostoja to miejsce stworzone dla osób, które poszukują zacisznej oazy w mieście.

- Długo szukaliśmy lokalizacji do zrealizowania naszej wizji spokojnego osiedla w mieście. Miejsca, które zapewni naszym klientom odpowiedni balans pomiędzy pracą zawodową, a życiem rodzinnym. W zielonej okolicy - bez dużego ruchu aut i gwaru miasta. Aż wreszcie znaleźliśmy odpowiednią lokację. W zielonej części miasta, na słonecznym wzniesieniu terenu, z czystszym powietrzem i widokiem na panoramę miasta, przy ulicy Generała Jarosława Dąbrowskiego 33 w Elblągu. Wierzymy, że to tu przyszli mieszkańcy znajdą swoją oazę spokoju, swoją ostoję. W spokojnej okolicy, na bezpiecznym osiedlu, gdzie młode rodziny korzystać będą z sąsiedztwa żłobka i przedszkola Mały Europejczyk, a jednocześnie każdy skorzysta z bliskości parku handlowego na skrzyżowaniu Rawskiej z Łęczycką, a także marketów Biedronka i Dino oraz stacji benzynowej Falco. Osoby mobilne docenią także prostotę dojazdu z osiedla do węzła Elbląg Wschód, łączącego drogi ekspresowe S7 i S22 – opowiada o lokalizacji Osiedla Ostoja Olga Kobus, doradca klienta w EL INVEST Development, dewelopera który zrealizuje inwestycję.

Tuż przy lesie rosnącym wzdłuż ul. Dąbrowskiego, powstaną 3 kameralne budynki z centralnie położonym dziedzińcem - placem do zabaw i spotkań. W trzypiętrowych budynkach zaprojektowano łącznie 77 mieszkań jedno, dwu, trzy i czteropokojowych o powierzchniach od 29 do 93 m2. Dzięki swojemu położeniu na wzniesieniu terenu wynoszącym 32,6 metra n.p.m., z okien na najwyższym piętrze podziwiać będzie można panoramę miasta i zachody słońca.

Co wyróżnia Osiedle Ostoja?

Przede wszystkim wysoki standard wykończenia części wspólnych i lokali mieszkalnych:

- wodne ogrzewanie podłogowe w każdej łazience

- w mieszkaniach tynki gipsowe kategorii 3 oraz sufity szpachlowane i malowane na biało

- wewnętrzne parapety z konglomeratu (sztuczny marmur)

- drzwi wejściowe do lokali klasy RC2

- zielone ogródki z utwardzonymi tarasami przynależne do mieszkań położonych na parterze

- przestronne balkony w każdym mieszkaniu na piętrach

- panoramiczne okna w salonach (od 2 do 2,8 metra szerokości)

- wideodomofony

- szlaban na wjeździe

- zamknięte osiedle z dużą ilością zewnętrznych i wewnętrznych (w hali garażowej) miejsc postojowych (aż 106 stanowisk na 77 lokali)

- 5 cichobieżnych wind dostępnych już od poziomu hali garażowej

- 93 indywidualne komórki lokatorskie o wielkości nawet 7,40 m2

Korytarze w stylu hotelowym

Niepowtarzalnego charakteru wnętrzom każdego z budynków nadadzą starannie zaprojektowanie korytarze. Wykończone będą w eleganckich, modnych i stonowanych barwach bieli, grafitu oraz zieleni, z elementami w kolorystyce drewna dębowego i betonu, tworząc unikatowy styl.

Motywem przewodnim, występującym na wszystkich kondygnacjach, będą natomiast fotografie otoczonego zielenią, pobliskiego zbiornika wodnego przy ul. Dąbrowskiego. Do oświetlenia pomieszczeń zastosowano oprawy architektoniczne, które równomiernie rozprowadzają światło, akcentując jednocześnie elementy dekoracyjne.

Budowa już trwa

Budowa budynku już ruszyła i aktualnie jest na etapie wznoszenia hali garażowej. Realizowana przez doświadczonego dewelopera EL INVEST Development (603 oddane do użytkowania mieszkania w Elblągu w ciągu ostatnich 6 lat) inwestycja, zakończy się w czerwcu 2026 roku. Odbiór kluczy do mieszkań zaplanowano na trzeci kwartał 2026 roku.

Ruszyła sprzedaż mieszkań

Pełną ofertę dostępnych na Ostoi mieszkań, znaleźć można na stronie inwestycji www.OstojaElblag.pl/lista-lokali/ Ceny lokali zaczynają się od 7990 zł/m2.

Więcej szczegółów pod numerem telefonu 727 011 611 oraz w biurze sprzedaży dewelopera EL INVEST, mieszczącym się przy ul. Fromborskiej 29 (na terenie inwestycji Nowy Jar, obok marketu Aldi). Biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00 – 17:00.

W biurze doradzimy i pomożemy również w pozyskaniu kredytu mieszkaniowego. Nasz specjalista ds. kredytów hipotecznych Marcin Kurach, kompleksowo i bezpłatnie potwierdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi oferty banków, złoży w Twoim imieniu wnioski kredytowe i pomoże wybrać najtańszy kredyt oraz najkorzystniejsze związane z nim ubezpieczenia.

Wszystkie bieżące informacje, w tym relacje z budowy, można śledzić na fanpage inwestycji Osiedla Ostoja na Facebooku - www.facebook.com/OstojaElblag

