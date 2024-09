 Ochrona spawacza - dlaczego rękawice są tak ważne?

Spawacz narażony jest na wiele zagrożeń podczas wykonywanej pracy takich jak wysoka temperatura, dym spawalniczy, promieniowanie widzialne, podczerwone i ultrafioletowe, hałas, wibracje, odpryski gorących kawałków metalu.

Odzież ochronna spawacza to przede wszystkim kurtka i spodnie lub kombinezon, które powinny być wyprodukowane z niepalnych, naturalnych materiałów. Należy zwrócić uwagę, że syntetyczne włókna są łatwopalne i topią się w wysokich temperaturach, dlatego należy ich nie stosować. Spawacz i jego pracodawca powinni zadbać o odpowiednie wyposażenie indywidualne pracownika. Bardzo ważna jest ochrona dłoni i rąk, czyli rękawice. Do tego warto wybrać odpowiednie rękawice spawalnicze.

Ochrona spawaczy - dlaczego rękawice są tak ważne?

Najczęściej stosowanym i najczęściej wymagającym wymiany elementem odzieży ochronnej spawacza są rękawice. Rękawica spawalnicza powinna zabezpieczać ręce i nadgarstki przed rozpryskami metalu , przed oparzeniem o gorącą powierzchnię, albo bezpośrednio płomieniem oraz przed ciepłem konwekcyjnym i promieniowaniem UV pochodzącym od łuku. Ręce są także bardzo narażone na skaleczenie ostrymi krawędziami metalu. Do tego rękawica musi być na tyle elastyczna i dopasowana, aby spawacz mógł bezpiecznie i precyzyjnie wykonywać pracę. Najlepsza odzież spawalnicza to taka, która jest wykonana z naturalnych, niepalnych i nie przewodzących materiałów. Mowa tu o skórze i tkaninach o splotach bawełnianych, czasem z dodatkami impregnatów antystatycznych.

Jakie są najlepsze rękawice spawalnicze ?

Rękawice dla spawacza powinny być ze skóry zwierzęcej, szytej nićmi najlepiej kevlarowymi, bo są rozciągliwe i bardzo wytrzymałe. Skóra do produkcji rękawic spawalniczych powinna być poddana specjalnej obróbce, która wpływa na elastyczność, wytrzymałość i komfort użytkowania rękawic spawalniczych.

Najczęściej stosowane rękawice są ze skóry licowej lub dwoiny bydlęcej.

Skóra licowa to najczęściej kozia lub cielęca jest miękka. Nie przepuszcza wody i chroni rękę spawacza do temperatury 80°C. Rękawice wykonane ze skóry licowej polecane są z reguły do pracy wymagającej większej sprawności. Praca spawacza wymagająca większej precyzji i dbałości o szczegóły – na przykład w produkcji linii produkcyjnych lub wysokociśnieniowych silosów.

Dwoina bydlęca jest szorstka i porowata, co zapewnia bardzo dobrą chwytność. Chroni rękę do 100°C. Rękawice wykonane z dwoiny bydlęcej są polecane do prac wymagających solidnej ochrony dłoni i nadgarstka, na przykład spawanie elementów konstrukcyjnych na budowie.

Dodatkowe podbicie bawełniane od strony wewnętrznej zwiększa komfort i chroni dłonie oraz nadgarstki przed otarciami.

Kupując rękawice dla spawaczy należy:

- dokładne sprawdzić rękawice przez ich użyciem, czy materiał i szwy są w całości

- dopasować rękawice do rodzaju prowadzonych prac : czy ze skóry licowej, czy może lepiej z dwoiny bydlęcej

- dopasować rękawice do wielkości dłoni – nie za duże , nie za małe

- jeśli nie jesteś pewna / pewien to zadaj pytanie sprzedającemu, bo Twoje bezpieczeństwo pracy jest najważniejsze

- upewnić się, że rękawice dla spawaczy mają certyfikat bezpieczeństwa

