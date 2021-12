 Oczyszczanie twarzy tonikiem – czy to wystarczy?

Na temat korzyści dotyczących codziennego oczyszczania twarzy powstało już bardzo wiele artykułów – wiemy już, że to m.in. za jego sprawą możemy utrzymać skórę w doskonałej kondycji, zapobiegając wypryskom, spowalniając procesy starzenia czy też poprawiając jędrność. Oprócz tego warto też wiedzieć, jakie produkty należy nałożyć, zanim przejdziemy do aplikacji kremu na noc lub na dzień. Pominięcie niektórych bądź też użycie ich w niewłaściwy sposób może sprawić, że nawet skrupulatne oczyszczanie nie będzie skuteczne. Rozprawmy się zatem z mitami, jakie wciąż możemy spotkać w związku z tonikiem do twarzy.

Oczyszczanie twarzy tonikiem – tak czy nie?

Kilka, a nawet kilkanaście lat temu to właśnie tonik był najpowszechniejszym kosmetykiem, który służył do oczyszczania twarzy. Za jego pomocą usuwaliśmy makijaż i wszelkie zabrudzenia. Wynikało to jednak nie tyle z jego rzeczywistego przeznaczenia, co z dość ograniczonej oferty oraz mniejszej świadomości na temat pielęgnacji cery niż ta, którą posiadamy obecnie. Oczyszczanie twarzy jak najbardziej opiera się m.in. na toniku, mimo to nie należy go stosować jako samodzielnego kosmetyku do tego zadania. Istotny jest też sposób aplikacji.

Oczywiście niemal każdy tonik do twarzy posiada również właściwości oczyszczające. Dzięki temu możemy się upewnić, że na pewno usunęliśmy wszelkie zabrudzenia. Niemniej jego głównym zadaniem jest przywrócenie równowagi pH naszej skóry, odświeżenie jej i przygotowanie na dalsze kroki pielęgnacyjne, w których skład wchodzi krem na noc czy na dzień. Nie możemy natomiast oczekiwać, że działając w pojedynkę, tonik do twarzy zapewni nam gruntowne oczyszczenie. Tak naprawdę aplikujemy go na już wcześniej umytą cerę lub – w ramach dodatkowego odświeżenia – w ciągu dnia, ale wyłącznie w ramach reaplikacji.

Jak zatem powinniśmy oczyszczać twarz?

Najlepszym wyjściem jest wieloetapowe oczyszczanie twarzy, które daje zdecydowanie najlepszy efekt. Całość powinniśmy rozpocząć od demakijażu, który wykonujemy oczywiście wieczorem pod warunkiem, że wcześniej nakładaliśmy kosmetyki kolorowe. Podkład, puder czy tusz do rzęs usuwamy przy pomocy płynu micelarnego, mleczka, balsamu, olejku lub masła do demakijażu, w zależności od preferencji i tego, który produkt najlepiej nam się sprawdza.

Po zmyciu makijażu i opłukaniu twarzy wodą możemy przejść do właściwego oczyszczania. Tutaj zazwyczaj sięgamy po pianki i żele, które wmasowujemy delikatnymi ruchami w skórę. Warto tutaj zwrócić uwagę na takie newralgiczne punkty, jak okolice uszu, skrzydełka nosa czy linia włosów. Może się zdarzyć, że osadzą się tam resztki podkładu, co mogłoby z kolei doprowadzić do powstawania w tych miejscach wyprysków.

Po tym etapie twarz należy dokładnie opłukać letnią wodą. I właśnie wtedy przychodzi czas na tonik do twarzy. Jeżeli posiadamy go w formie w sprayu, wystarczy rozpylić go na skórę i poczekać, aż się wchłonie. W przypadku, gdy produkt jest w tradycyjnej buteleczce, trzeba zwilżyć nim płatek kosmetyczny i przemyć twarz, ponownie odczekując, aż ten dobrze się wchłonie. Kiedy nasza cera jest już w pełni oczyszczona i odświeżona, możemy nałożyć krem na noc lub na dzień. Jeśli potrzebujemy np. dodatkowego nawilżenia lub odżywienia, jeszcze przed aplikacją kremu można użyć kilku kropel wybranego serum.

Czy tonik do twarzy jest wobec tego niezbędny?

Zdecydowanie warto posiadać pod ręką sprawdzony tonik do twarzy, który co prawda nie służy do samodzielnego oczyszczania, ale zajmuje w nim istotne miejsce. Przede wszystkim reguluje poziom pH skóry, które tuż po umyciu może zmienić się z lekko kwaśnego w zasadowy. Oprócz tego należy podkreślić, że toniki zazwyczaj posiadają właściwości przeznaczone do konkretnego typu skóry.

Przykładowo posiadaczki cery tłustej mogą zdecydować się na produkt normalizujący pracę gruczołów łojowych, z kolei przy cerze suchej najlepiej sprawdzą się toniki wzbogacone o składniki nawilżające. Co więcej, zamknięcie oczyszczania twarzy tonikiem sprawi, że substancje aktywne zawarte w kremie będą mogły dobrze się wchłonąć.

