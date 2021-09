Oddaj elektrograty za kwiaty i wygraj zieleń za 25 tys. zł dla miasta!

Między 23 a 25 września 2021 odbędzie się jesienna edycja akcji „Kwiaty za elektrograty” w Castoramie. W jej ramach wszystkie sklepy tej sieci będą zbierać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wymieniając go na sadzonki wrzosów. Równolegle odbywa się akcja „Zieleń za elektrograty”. Castorama przeznaczy 25 tys. zł na odnowę wspólnie wybranej z lokalną społecznością przestrzeni zielonej tam, gdzie elektrogratów zostanie zebranych najwięcej.

Celem akcji „Kwiaty za elektrograty” jest zmniejszenie ilości niebezpiecznych odpadów wyrzucanych do zbiorników komunalnych poprzez zwiększenie selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podczas akcji wszystkie sklepy Castoramy i Brico Depot zbierają zużyty sprzęt domowy, w zamian rozdają sadzonki pięknych wrzosów. Każda osoba oddająca sprzęt otrzyma do 10 sadzonek. Liczba otrzymanych kwiatów zależeć będzie od liczby i wielkości przyniesionych odpadów.

Segregacja elektrośmieci

Istotnym elementem akcji jest edukacja o niebezpieczeństwie powstającym podczas niepoprawnej utylizacji zużytego sprzętu. Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń Castorama Polska zachęca do odpowiedzialnego podejścia i segregowania odpadów niebezpiecznych.

Niewłaściwie wyrzucone elektrośmieci mogą poważnie zanieczyścić środowisko i wywołać ciężkie choroby u osób mających styczność z rozkładającymi się urządzeniami. Sprzęt elektroniczny zawiera trujące substancje, które mogą być wysoce szkodliwe dla środowiska, zwierząt i ludzi. Utylizacja elektroodpadów polega na oddzieleniu niebezpiecznych substancji i przetworzeniu elementów nadających się do recyklingu.

Poprzednia edycja

Podczas wiosennej akcji odbywającej się w marcu udało się zebrać blisko 300 ton zużytego sprzętu. Jest to imponujący wynik, biorąc pod uwagę to, że ze względu na wprowadzane wtedy covidowe restrykcje, akcja odbywała się tylko jednego dnia – w piątek. Na jesienny finał tegorocznej akcji przygotowano aż 450 000 sadzonek. Podczas trzech dni trwania akcji Castorama planuje zebrać jeszcze więcej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego niż rok temu. Zgromadzony sprzęt Castorama przekaże odpowiednim organizacjom zajmującym się odzyskiwaniem, recyklingiem komponentów i utylizacją niebezpiecznych części. Jak co roku partnerem akcji jest Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego AuraEko, współpracująca z firmą przetwarzającą zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny - MB Recycling.

Zieleń za elektrograty

W tym roku równolegle do akcji „Kwiaty za elektrograty” odbywać się będzie także inicjatywa „Zieleń za elektrograty”, w ramach której Castorama Polska ufunduje zieloną przestrzeń zaprojektowaną w duchu bioróżnorodności. Nagrodzona zostanie lokalna społeczność miejscowości, na terenie której znajduje się sklep, któremu uda się zebrać największą ilość elektrośmieci. Castorama przeznaczy aż 25 tysięcy złotych na odnowę wspólnie wybranej z lokalną społecznością ogólnodostępnej przestrzeni zielonej. Realizacja projektu obędzie się we współpracy ze zwycięskim sklepem i lokalnym samorządem.

Zapraszamy do oddania Castoramie elektrośmieci i odebrania sadzonek wrzosów.

