 Odkryj Nową Toyotę Yaris Cross na Dniach Otwartych w Salonie Toyota Jacek Knedler w Elblągu

Zapraszamy na wyjątkowe dni otwarte w salonie Toyota Jacek Knedler w Elblągu, które odbędą się od 10 do 15 czerwca. To doskonała okazja, aby z bliska poznać najnowszy model Toyoty – Yaris Cross. Przyjdź i odkryj, dlaczego ten samochód zdobywa serca kierowców na całym świecie!

Nowa Toyota Yaris Cross to połączenie miejskiego stylu z funkcjonalnością SUV-a. Jej kompaktowe wymiary idealnie sprawdzają się w miejskich warunkach, a jednocześnie zapewniają przestronność i komfort wewnątrz. To auto stworzone do życia w mieście, gdzie dynamiczna stylistyka idzie w parze z wygodą codziennego użytkowania. Dwukolorowe nadwozie z lakierem Urban Khaki to znak rozpoznawczy Yaris Cross. To nie tylko auto, ale także manifestacja stylu i elegancji. Dodatkowo, 18-calowe koła w wersjach Premiere Edition i GR SPORT nadają pojazdowi wyjątkowy charakter i prezencję.

Wysoka pozycja za kierownicą Toyoty Yaris Cross gwarantuje doskonałą widoczność, co przekłada się na bezstresową jazdę w miejskim zgiełku. Bez względu na to, czy przemieszczasz się po wąskich uliczkach, czy parkujesz w ciasnych miejscach, poczujesz się pewnie i komfortowo. Przestronne wnętrze Toyoty Yaris Cross to synonim wszechstronności. Niezależnie od tego, czy przewozisz zakupy, czy wybierasz się na weekendowy wypad, auto sprosta wszystkim wyzwaniom. Deska rozdzielcza i przeszycia foteli w kolorze Urban Khaki harmonizują z unikalnym wyglądem nadwozia, tworząc spójny i nowoczesny design wnętrza. Każdy szczegół został zaprojektowany z myślą o komforcie i przyjemności z jazdy.

Przemyślany design miejskiego auta spotyka się z wygodą samochodu z segmentu SUV. Przez przestronne wnętrza do wyjątkowego połączenia technologii hybrydowej z inteligentnym napędem 4x4. Toyota Yaris Cross to nowa jakość w Twoim mieście! Zresztą możesz sprawdzić to samodzielnie na nadchodzących dniach otwartych!

- Dni otwarte to wspaniała okazja, aby sprawdzić walory jezdne naszych modeli i porozmawiać z naszymi ekspertami. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszego salonu i osobistego doświadczenia jakości Toyoty – mówi Bartosz Ożarowski, dyrektor działu handlowego.

Od 10 do 15 czerwca, salon Toyota Jacek Knedler w Elblągu będzie miejscem, gdzie będziesz mógł osobiście doświadczyć niezwykłości Toyoty Yaris Cross. Przyjdź, zobacz, przetestuj i zakochaj się w nowym standardzie miejskiej jazdy. Nasi doradcy z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i pomogą w wyborze idealnej wersji dla Ciebie. Nie przegap tej wyjątkowej okazji! Czekamy na Ciebie w salonie Toyota Jacek Knedler w Elblągu. Do zobaczenia!

Autoryzowany Dealer Toyota w Elblągu

Kazimierzowo 4B, 82-300 Elbląg

55 236 09 00

---materiał promocyjny---