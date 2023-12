 Odpoczynek na kredyt. Za ile wyjedziesz na ferie zimowe 2023/2024?

Kto już myśli o feriach zimowych i nie może doczekać się szusowania w puchu? Albo szaleństw na desce w snowparku? Wcześniej jednak trzeba zajrzeć do kieszeni i sprawdzić ich zawartość, bo domeną zimowych wyjazdów na narty albo snowboard zawsze były wysokie koszty. Za aktywne ferie zimowe 2023/2024 możemy zapłacić więcej niż przed rokiem. Sprawdź ile.

Podobno długie, mroźne zimowe dni i wieczory może umilić kubek gorącej herbaty, koc i książka albo dobry serial. Nuda? Ok, to zacznijmy inaczej. Długie zimowe dni i wieczory najlepiej przetrwać, szusując na nartach, jeżdżąc na snowboardzie, a po zejściu ze stoku wygrzewając się w saunie, relaksując w SPA albo wpadając do baru na imprezę apres-ski. Ferie zimowe na sportowo to opcja zdecydowanie lepsza dla zdrowia i kondycji. Chyba, że mówimy o kondycji finansowej. Ta może dostać poważnej zadyszki. Gdy spojrzeć na wyjazdy z biur podróży z wliczonymi kosztami dojazdu, noclegu, wyżywienia i skipassu to okazuje się, że ceny uparcie nie chcą schodzić poniżej 3 tys. zł za osobę za tydzień. A jeśli schodzą, lepiej uważniej przyjrzeć się ofercie.

Ile kosztują ferie zimowe 2024 za granicą?

Przeglądając oferty biur podróży, można znaleźć, np. tygodniowy pobyt w miejscowości Zell am Ziller w Austrii za nieco ponad 2 tys. zł. W tej cenie nie jest jednak uwzględniony dojazd, a kwestia karnetu wspomniana jest wyłącznie lakonicznym zdaniem „w regionie można korzystać z karnetu Zillertaler Superskipass”. Dodatkowo, jest to cena, która obowiązuje wówczas, gdy wykupują ją dwie osoby dorosłe.

W innym biurze podróży można znaleźć oferty wyjazdów na narty albo snowboard do Włoch, Turcji czy Hiszpanii. Ceny zaczynają się od 3,2 tys. zł (Turcja) za 8 dni. W cenie jest przelot, skipass oraz wyżywienie. Minusy? Hotel położony jest 25 km od centrum miejscowości, więc apres-ski ogranicza się do hotelowej sauny i restauracji. Ponownie jest to cena przy wykupieniu dwóch miejsc.

Jeśli chce się jechać na ferie solo, lepiej zaplanować wyjazd samodzielnie. Wówczas w kalkulacjach trzeba wziąć pod uwagę dojazd lub dolot, zakwaterowanie, wyżywienie, skipass, wypożyczenie sprzętu. Przewożąc narty samolotem, nie można zapomnieć o tym, że w liniach lotniczych trzeba za taki bagaż dopłacić - zwykle od 25 do nawet 300 euro w zależności od przewoźnika i długości trasy.

Już w sezonie 2022/2023 ceny skipassów uprawniających do szusowania po alpejskich stokach podrożały o co najmniej kilka procent. Dla przykładu w ośrodku Zillertal Arena w Austrii było to min. 9 proc. względem poprzedniego sezonu. Dzienny bilet dla osoby dorosłej kosztował 65 euro. Z już opublikowanego cennika na sezon 2023/2024 wynika, że miłośnicy białego szaleństwa znowu zapłacą więcej - za analogiczny bilet już 72,50 euro. Pięciodniowy karnet kosztuje 326 euro. We francuskim Les 3 Vallees dzienny bilet kosztował w ubiegłym sezonie 68 euro (niemal 5,5 proc. więcej niż rok wcześniej). Wybierając się w ten region choćby na jeden dzień zimą 2023/2024 trzeba już przygotować 75 euro, co oznacza ponad 10-procentową podwyżkę cen.

Gdzie pojechać na ferie zimowe w Polsce?

Najpopularniejsze ośrodki narciarskie w Polsce to Białka Tatrzańska, Zieleniec, Czarna Góra czy Szklarska Poręba. I chociaż długością tras nie mogą konkurować z alpejskimi kurortami, to jakością i różnorodnością zakwaterowania albo ofertą kulinarną już tak. Sezon narciarski zaczyna się w Polsce dość późno w porównaniu, np. do Austrii czy Szwajcarii, gdzie właściwie od października można jeździć w najwyższych partiach lodowców. Mimo to, np. na stronie Zieleniec Sport Arena można znaleźć cennik skipassów już na początku września. Wynika z niego, że w wysokim sezonie (pomiędzy 22.12.2023 a 10.03.2024) za jednodniową kartę na 7 godzin dorosły zapłaci 140 zł. Karnet ważny 6 kolejnych dni to koszt 685 zł. Ceny pozostały więc na poziomie z poprzedniego sezonu.

Szukając oszczędności można kupić karnet wcześniej. Taką opcję oferuje np. Czarna Góra Resort. Skipass kupiony do końca września 2023 r. jest o 30 proc. tańszy. Bez promocji karnet na 6 dni kosztuje 690 zł.

Ile kosztuje snowboard, czyli karnet i nocleg to nie wszystko

Najtańsze deski snowboardowe można kupić już za ok. 600 zł. Oczywiście do tego trzeba dokupić wiązania i buty, przez co kwota robi się co najmniej dwukrotnie większa. Trzeba też zauważyć, że jest to cena sprzętu raczej z dolnej półki. Ten ze średniej to już koszt min. 1,5 tys. zł za samą deskę. Ceny nart są nieco wyższe. Za narty zjazdowe renomowanej firmy trzeba zapłacić ok. 2-3 tys. zł. Dobre buty narciarskie dla dorosłych to wydatek ok. 1 tys. zł.

Do tego trzeba doliczyć wydatki na takie rzeczy jak: kask, okulary/gogle, spodnie i kurtka albo kombinezon, bielizna termoaktywna, rękawice, kije narciarskie itd. O ile narty albo deskę można wynająć, to już odzież trzeba mieć swoją. Dodatkowo, jeśli dopiero zaczyna się przygodę ze sportami zimowymi, w koszty trzeba też wliczyć opłatę za zajęcia z instruktorem. W Polsce kosztują one od 100 do ok. 150 zł za godzinną lekcję.

Ferie zimowe na kredyt konsumpcyjny

Wyjazd na narty albo snowboard może okazać się sporym wydatkiem. Jeśli trudno jest sfinansować go z oszczędności, można zdecydować się na kredyt konsumpcyjny. Szybkie pożyczki przez Internet, takie jak np. w Smartney, są bezpiecznie, atrakcyjnie oprocentowane i można przeznaczyć je na dowolny cel. Samodzielnie konfigurując wysokość pożyczki oraz okres spłaty, jeszcze przed złożeniem wniosku, można poznać wysokość pojedynczej raty i dopasować ją do swoich możliwości.

