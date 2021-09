Oleje z konopi i ich miejsce w medycynie

Olejki CBD co raz liczniej zdobywają popularność na polskim rynku. Oleje CBD są produktami pochodzenia konopnego, nie maja jednak nic wspólnego z konopiami powodujące zmiany w świadomości, czy odurzenie.

Czym jest olejek CBD?

CBD to drugi najliczniej występujący w konopiach kannabinoid. Występujący obok, THC podobnej substancji, jednak o zupełnie odmiennym działaniu.

CBD w przeciwieństwie do THC, jest legalny, nie powoduje odurzenia, jest nietoksyczny i nieuzależnia. Olejek CBD to skoncentrowany, naturalny, środek terapeutyczny powstały z konopii siewnych, którego głównym składnikiem jest związek kanabinoidowy CBD. Olejek CBD, w przeciwieństwie do tych z THC, jest ubogi w właściwości psychoaktywne, jednak mają właściwości rozluźniające i relaksujące, wykazuje funkcje regulujące na wielu płaszczyznach naszego organizmu. Ich efekty są odczuwalne w postaci rozluźnienia, przez co bardzo często są stosowane w przypadku stanów stresówych czy lękowych. Olejek CBD uzyskiwany jest głównie z kwiatów i liści konopii, rzadziej z ich łodygi. To właśnie kwiaty zawierają najwięcej żywic bogatych w ponad sto odkrytych kannabinoidów. Sam olejek konopny CBD Powstaje w procesie ekstrakcji z rośliny, za pomocą dwutlenku węgla, alkoholu lub maceracji. Następnie, w zależności od jego stężenia, rozcieńcza się go innym nośnikiem (np. olej z nasion konopi czy kokosa).

Stosowanie oleju z konopii jest rozwiązaniem na wiele dolegliwości, szczególnie takich, bardzo często takich gdzie medycyna konwencjonalna nie znajduje odpowiedzi.

Najbardziej znanym są przypadki padaczek lekoopornych, gdzie syntetycznie wytwarzane CBD, stosowane w postaci leku Epidiolex, przepisywane jest u dzieci, gdzie konwencjonalna farmacja zawiodła. To co charakteryzuje olejki CBD to brak psycho aktywności. Nie powoduje on także żadnych skutków ubocznych i nie uzależnia, co wyróżnia go wśród olei z dodatkiem kannabinoidów i czyni go bezpiecznym nawet dla dzieci, osób z problemami z ciśnieniem, a nawet dla zwierząt. Wśród szeregu właściwości regulujących oraz przeciwzapalnych, te najważniejsze, które rodzą najwięcej nadziei to przeciwnowotworowe i neuroaktywne. Coraz więcej lekarzy onkologów nieoficjalnie włącza olej CBD do terapii pacjentów chorujących na raka. Obecnie oficjalne leczenie z pomocą CBD nie zostało zatwierdzone, jednak spora ilość badań wykazuje że olejek CBD, hamujące nie tylko rozwój wielu typów komórek nowotworowych, ale również niszczy te już istniejące. Podobnie olejki CBD są coraz bardziej popularne w leczeniu zaburzeń na tle nerwowym, depresyjnym. Kolejne na liście właściwości olejków CBD jest niwelowanie stanów zapalnych i bólowych, gdzie właśnie funkcje regulujące CBD, choć nie do końca zrozumiałe, to jednak wykazuje poprawę przy reumatycznych zapaleniach stawów, czy też sportowców którzy doświadczyli mikrouszkodzeń mózgu podczas kariery zawodowej.

Olejki CBD, a ich cena

Na cenę oleju CBD wpływa jakość plonów konopi siewnych, ilość materiału roślinnego potrzebnego do obróbki, z których następnie ekstrahujemy główny składnik. Zrównoważona uprawa konopi, bez ulepszaczy, pestycydów i środków chemicznych, jest bardzo ważna, ze względu na tendencje konopi, do akumulowania toksyn ze środowiska. Inwestycja w naturalne plony, na których zależy producentom, aby móc udostępniać olejki CBD wysokiej jakości, niestety wiąże się z kosztem ich wytworzenia. Dodatkowo wymagającą metoda wytwarzania oleju w oparciu o ekstrakcje nadkrytycznym CO2 to proces, który wpływa na jakość produktu, niestety aparatura jest wciąż znacząco droga. Na szczęście, branża konopna jest co raz bardziej popularna, rolnicy częściej obsiewają swoje pola nasionami konopi czyniąc materiał konopny mniej deficytowym. Producenci olejków CBD oraz wolna konkurencja, wspólnie doprowadzają że ceny stają się bardziej dostępne dla przeciętnego konsumenta. Mamy nadzieję że będzie tylko lepiej, nie tylko wraz z rozwojem badań na temat tej rośliny, ale i stopniową zmianą postrzegania tej rośliny przez społeczeństwo.

