Olimpia Elbląg vs KKS Kalisz!

Zimowa przerwa była w tym roku bardzo długa, ale już dobiega końca. W najbliższy weekend piłkarze Olimpii Elbląg rozpoczną walkę o utrzymanie w 2. Lidze, a pierwszym rywalem tej drużyny będzie KKS Kalisz. Na kogo stawiają zakłady bukmacherskie?

Olimpia Elbląg

Olimpia Elbląg zakończyła rundę jesienną na dwóch porażkach, jednak wcześniej uzbierała siedem punktów. Ogólnie na koncie tego zespołu znajduje się 16 oczek, które zagwarantowało im spokojną zimową przerwę, jednak nadal muszą spoglądać za siebie, ponieważ przewaga nad strefą spadkową to tylko dwa punkty.

Wszystko rozstrzygnie się na wiosnę, a do tego potrzebny będzie udany początek rozgrywek, aby nie drżeć o ligowy byt przez całą rundę. Olimpia Elbląg bez wątpienia musi się poprawić w aspekcie gry defensywnej, ponieważ straciła 30 bramek w 17 rozegranych spotkaniach. Nie trzeba być orłem z matematyki, żeby obliczyć, iż średnia to prawie 2 stracone gole na mecz. Ofensywnie nie było najgorzej, jeśli porównamy ich wynik z dołem tabeli.

KKS Kalisz

W przeciwieństwie do Olimpii Elbląg KKS Kalisz zakończył poprzednią rundę na dwóch zwycięstwach. Drużyna z Wielkopolski ma prawo spoglądać przed siebie, ponieważ na tym etapie ma 27 punktów i w tym momencie daje im to 6 pozycję w tabeli. Jest to miejsce, które premiuje do gry w barażach, co z pewnością byłoby miłą niespodzianą na koniec rozgrywek.

KKS Kalisz ma prawo realnie myśleć o walce o baraże, ponieważ w pierwszej rundzie zaprezentował się z bardzo dobrej strony. To, co warto podkreślić od strony zakładów bukmacherskich, to fakt, że mówimy tutaj o najbardziej bezkompromisowej drużynie z boisk 2. Ligi – do tej pory nie zaznali żadnego remisu.

Zakłady bukmacherskie

Kursy proponowane na stronie takiej jak PZBuk, mogą być zaskoczeniem dla neutralnych kibiców. W końcu, w jaki sposób faworytem starcia pomiędzy drużyną walcząca o utrzymanie, a kandydatem do pozycji barażowych może być ten w teorii słabszy? Taka jest właśnie polska piłka i zakłady bukmacherskie stawiają tutaj na gospodarzy.

Olimpia wygrała 2 z 3 ostatnich meczów domowych, a KKS Kalisz przegrał 3 z 5 delegacji na boiskach 2. Ligi. Moim zdaniem warto również szerzej przeanalizować opcje bramkowe, ponieważ oba zespoły często notują overowe wyniki.

Mateusz Nowak – redaktor Zagranie.com, absolwent dziennikarstwa sportowego na UAM.

