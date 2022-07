 Omegle i Chatroulette: porównanie znanych na całym świecie wideoczatów

Aby zliczyć wszystkie istniejące sposoby komunikacji online, na pewno zabraknie palców u rąk. Jest wśród nich kilka szczególnie interesujących. Mowa tu o anonimowych wideoczatach — specjalnych usługach internetowych i aplikacjach, które łączą zupełnie przypadkowych użytkowników, umożliwiając komunikację na prawie każdy temat.

Obecnie istnieje ogromna liczba wideoczatów — zarówno bardzo popularnych, jak i tych prawie nieznanych. Zapoznajmy się z dwoma pierwszymi anonimowymi czatami, które stały się początkiem tego formatu komunikacji w sieci. Mowa tu o Omegle i Chatroulette — prawdziwych „pionierach” w tej dziedzinie. Czym są te czaty wideo i dlaczego są nadal dość popularne, pomimo istnienia wielu podobnych portali?

Omegle: historia i ciekawe funkcje

Omegle jest zwykle nazywany pierwszym wideoczatem w historii. Szczerze mówiąc, nie do końca jest to prawdą. Tak, strona ta została uruchomiona 25 marca 2009 roku przez 18-letniego Amerykanina Leifa K-Brooksa, wcześniej nic podobnego nie istniało. Jest jednak jedno „ale”: w momencie premiery, funkcja wideoczatu po prostu nie istniała. Był to losowy czat tekstowy. Funkcja wideorozmów pojawiła się nieco później — po pojawieniu się w Internecie Chatroulette.

Niemniej jednak, pomimo wszystkich ograniczeń w momencie uruchomienia, w ciągu zaledwie miesiąca liczba odwiedzin strony sięgnęła 150 tys. Tryb wideoczatu Omegle został wprowadzony w 2010 roku. Jednocześnie, pozostało też osobne okno do wpisywania tekstu — można było jednocześnie komunikować się przez wideo i wysyłać wiadomości. Rok później deweloper wprowadził tzw. „tryb szpiegowski”, ale później został on usunięty.

Później witryna przeszła jeszcze kilka poważnych zmian:

1. W 2013 roku wprowadzono funkcję śledzenia wideoczatu, za pomocą której system filtruje nieodpowiednie treści. Jednak nadal nie działa ona idealnie.

2. W 2015 roku firma Omegle zaczęła używać ReCaptcha — prostego, ale całkiem skutecznego schematu do walki z botami.

3. W latach 2019-2020 administracja Omegle krytykowała Komunistyczną Partię Chin, a w latach 2019-2020 wyrażała poparcie dla protestujących w Hongkongu. W konsekwencji, w tej chwili dostęp do serwisu w Chinach jest zablokowany.

Ogólnie rzecz biorąc jednak, pomimo pewnych radykalnych zmian, Omegle niewiele się zmieniło w ciągu ostatniej dekady. Inną kwestią jest to, czy jest to zaleta, czy wada.

Chatroulette: przeszłość, teraźniejszość i zmiany w ostatnich latach

Historia wideoczatu Chatroulette jest nie mniej interesująca. Ta strona została stworzona przez ucznia z Moskwy, Andrieja Ternowskiego. To niesamowite, że ukończenie pracy zajęło Ternovsky'emu tylko dwa dni. Jak powiedział sam deweloper, pomysł stworzenia anonimowego wideoczatu podsunęła mu funkcja wideokonferencji w Skypie. Jedyną różnicą jest to, że zgodnie z jego planem strona powinna łączyć całkowicie losowych użytkowników za pomocą linku wideo. Młody deweloper zaczął szukać takiego portalu w Internecie - ale okazało się, że nic takiego nie istnieje. W ciągu kilku dni zaprojektował więc Chatroulette. W przeciwieństwie do Omegle, strona internetowa Andreya Ternovsky'ego już od początku oferowała funkcję wideo czatu.

W momencie uruchomienia strona była dość prymitywna, miała fatalną moderację i minimalną funkcjonalność. Niemniej jednak fakt, że była to jedyna taka strona w Internecie, wykonała swoje zadanie — już w 2010 roku ruch w Chatroulette często przekraczał półtora miliona osób.

Co więcej, strona Chatroulette tylko wzmacniała swoją pozycję na przestrzeni lat:

- o tej czatruletce wspomniano w Good Morning America, The New York Times i New York Magazine;

- strona ta została także wspomniana w odcinku South Park zatytułowanym „Masz 0 przyjaciół”;

- w lutym na Soundwave Festival w Australii zespół Faith No More transmitował swój występ za pośrednictwem Chatroulette.

Był to przytłaczający sukces, którego nawet sam Andrei Ternovsky się nie spodziewał. Być może to właśnie sprawiło, że ta strona rozwijała się powoli od tego momentu. Publiczność czatu była bardzo aktywna, a programista nie spieszył się ze zmienianiem czegokolwiek na stronie. Moderacja w dalszym ciągu była zła, co spowodowało wzrost liczby nieodpowiednich użytkowników. W tym samym czasie zaczęły pojawiać się różne alternatywy dla Chatroulette, które były znacznie bardziej funkcjonalne, bezpieczne i dobrze moderowane.

Upadek Chatroulette był tak szybki, jak wzrost jej popularności. Pod koniec 2010 roku publiczność zaczęła szybko opuszczać witrynę. Zwłaszcza dziewczyny, które są po prostu zmęczone ciągłym nękaniem, trollowaniem i ekshibicjonizmem. W końcu publiczność Chatroulette zaczęła wyglądać tak: 71% — mężczyźni, 15% — dziewczyny, 14% — ekshibicjoniści. Obraz ten, delikatnie mówiąc, rozczarowuje.

Dopiero w 2020 roku deweloperzy w końcu poważnie podeszli do moderacji, wdrożyli sztuczną inteligencję i znacznie poprawili ogólną sytuację. Ale publiczność w tym momencie rozproszyła się po innych wideoczatach i wcale nie spieszy się z powrotem.

Funkcjonalność i ustawienia Omegle oraz Chatroulette

Jak wspomniano powyżej, obie strony nie rozwijały się zbyt aktywnie w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Ale jeśli porównasz ich dzisiejszą funkcjonalność, nadal pojawiają się różnice. Dla wygody proponujemy spojrzeć na poniższą tabelę:

FUNKCJE/USTAWIENIA/NARZĘDZIA OMEGLE CHATROULETTE Czat tekstowy + + Wideoczat + + Sekcja niemoderowana + - Ręczny wybór kraju + - Szukaj według zainteresowań + + Czat studencki + + Usługa wideokonferencji - + Wykrywanie twarzy - + Dostęp dla osób poniżej 18 roku życia + - Aplikacje na smartfony - - Adaptacja strony internetowej na urządzenia mobilne + +

Tutaj możesz mieć całkiem logiczne pytanie: „Co jest lepsze — Omegle czy Chatroulette?” Nie mamy jednoznacznej odpowiedzi. Twórcy Chatroulette wykonali naprawdę świetną robotę i poprawili moderację. Na przykład teraz nie można komunikować się, jeśli twoja twarz nie jest w kadrze. To dobra metoda ochrony przed botami, ale jednocześnie jest niewygodna dla zwykłych użytkowników.

Omegle daje więcej swobody. Na przykład z serwisu mogą korzystać nawet nastolatki powyżej 13 roku życia. Co prawda, tylko za zgodą rodziców i pod ich nadzorem. To również nie jest zbyt wygodne, ale generalnie taka możliwość jest mile widziana.

Być może jednak główną wadą obu czatruletek dla współczesnego użytkownika jest brak nawet najprostszych aplikacji mobilnych. Korzystanie ze strony przez smartfona nie jest zbyt wygodne. Nawet pomimo dobrej adaptacji. Dlatego miejmy nadzieję, że prędzej czy później programiści zwrócą uwagę na ten problem i w przyszłości zobaczymy aplikacje Omegle i Chatroulette na smartfony oraz tablety.

Podsumowanie

Chociaż Omegle i Chatroulette są prawdziwymi pionierami w dziedzinie anonimowych wideoczatów, mają dziś zbyt wielu silniejszych konkurentów. Istnieje wiele witryn z bardzo elastycznymi ustawieniami wyszukiwania rozmówców i wieloma przydatnymi funkcjami: tematyczne czaty według zainteresowań, filtry i maski AR, ocena karmy użytkowników, minigry online i wiele innych.

Czy warto wybierać czat Omegle lub Chatroulette teraz, kiedy w sieci istnieje tyle podobnych serwisów? Od Ciebie zależy, który odpowiednik Omegle i Chatroulette jest dla Ciebie najlepszy. Możemy tylko doradzić, aby nie rozwodzić się tylko nad tymi usługami. Spróbuj czegoś nowego, otwórz dodatkowe możliwości komunikacji, znajdź ciekawych znajomych, nowych przyjaciół, a nawet bratnią duszę. Dzięki anonimowym czatom wideo dzisiaj staje się to łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.