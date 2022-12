 One Step Concept – nowa koncepcja leczenia w stomatologii

Chcesz zyskać zdrowy i piękny uśmiech? Ten proces nie musi być bolesny, czasochłonny i skomplikowany. W Markiewicz Clinic nie tylko rozwiążemy wszystkie Twoje problemy związane z estetyką, zdrowiem i brakami zębowymi. Sprawimy też, że na ostateczny efekt nie będziesz czekać tygodni, a tym bardziej miesięcy. Wszystko dzięki zupełnie nowemu podejściu do procesu leczenia – One Step Concept.

Jeden plan leczenia – najszybsze i najlepsze efekty

Poprawa wyglądu zębów często wymaga przeprowadzenia wielu zabiegów – uzupełnienia braków w uzębieniu, wyleczenia próchnicy czy wreszcie – zadbania o kwestie estetyczne np. przy pomocy wybielania albo bondingu.

Zwykle oznacza to więc, że musisz odwiedzić kilku specjalistów, a każdy z nich skupia się tylko na tym problemie, z którym do niego przychodzisz. I to mimo że wszystkie działania w gabinecie stomatologicznym zmierzają do osiągniecia jednego celu – zdrowego i pięknego uśmiechu.

Czy nie lepiej byłoby więc całościowo przyjrzeć się kondycji Twoich zębów i opracować jeden, spójny plan? Taki, w którym każdy lekarz jest świadomy wcześniejszych etapów leczenia i tych, które mają nastąpić później? Planu, w którym uwzględniono każdy krok, a specjaliści z zakresu stomatologii, chirurgii stomatologicznej i implantologii współpracują ze sobą w celu wypracowania najlepszych i najszybszych rezultatów?

Te pytania doprowadziły nas do opracowania metody One Step Concept. Założenie jest proste – eksperci z naszej kliniki współpracują ze sobą na każdym etapie, tworząc jeden, kompleksowy plan dostosowany wprost do Ciebie. Znając poszczególne etapy leczenia i spodziewany rezultat, mogą nie tylko dobrać najlepsze metody i materiały, ale też czuwać nad każdym krokiem tego procesu. Ty zyskujesz natomiast możliwie najszybszy i maksymalnie satysfakcjonujący efekt końcowy. A przecież właśnie taki jest główny cel leczenia!

Autorska metoda, która raz na zawsze odmieni Twój uśmiech

W ramach podejścia One Step Concept rozwiążemy Twoje problemy – obojętnie, czy chodzi o braki w uzębieniu, czy kwestie estetyczne. Co więcej, zrobimy to naprawdę szybko. Nazwa tej metody nie jest przypadkowa – od idealnego uśmiechu dzieli Cię zaledwie 1 krok.

Wystarczy, że umówisz się na wizytę, a my zajmiemy się opracowaniem i wdrożeniem całego procesu leczenia. Dzięki metodzie One Step Concept leczenie przebiega błyskawicznie, bez bólu i opuchlizny po zabiegu. W wielu przypadkach jeszcze tego samego dnia wyjdziesz z kliniki z zupełnie nowym uśmiechem

Jak przebiega leczenie metodą One Step Concept?

1. Zbieramy kompletne informacje medyczne – przeprowadzamy cyfrowe skany, badanie radiologiczne, analizujemy stan Twojego uzębienia, układ nerwowo-mięśniowy oraz kształt Twojej twarzy,

2. Na tej podstawie zespół specjalistów z naszej kliniki opracowuje jeden, spójny, cyfrowy projekt.

3. Przedstawiamy Ci plan leczenia i spodziewany efekt, a Ty dokładnie wiesz, czego możesz się spodziewać. Masz również możliwość zgłoszenia ewentualnych uwag.

4. Rozpoczynamy kompleksowe leczenie według przygotowanego planu.

5. Zyskujesz piękny uśmiech i zdrowe zęby.

Dlaczego warto wybrać One Step Concept?

One Step Concept oferuje zupełnie nowe podejście do stomatologii i implantów zębów. Metoda została szczegółowo opracowana w naszym centrum rozwojowo-badawczym przez dr n. med. Marka Markiewicza. Jej fundamentem są więc wiedza, lata praktyki i doświadczenie zdobywane zarówno w Polsce, jak i za granicą. Przede wszystkim jednak jest to rozwiązanie wykorzystujące nowoczesne rozwiązania technologiczne i poparte badaniami.

To sprawia, że One Step Concept niesie za sobą wiele korzyści:

o ostateczny efekt dba cały zespół specjalistów – lekarze dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, a tym samym mogą opracować spójny, możliwie najlepszy plan leczenia,

czuwamy nad procesem od projektu, aż po realizację – naszą klinikę tworzy nie tylko zespół doświadczonych lekarzy. Dysponujemy również własnym centrum badawczo-rozwojowym oraz nowoczesnym laboratiorium MLab, gdzie sami wytwarzamy korony i licówki. Zajmiemy się więc leczeniem Twoich zębów od początku do końca, nadzorując każdy krok,

korzystamy z najnowszych rozwiązań – nieustannie przeprowadzamy badania z pogranicza medycyny, inżynierii materiałowej oraz stomatologii cyfrowej. Stosujemy najnowsze metody, stwarzające najwięcej możliwości,

tylko u nas możesz skorzystać z One Step Concept – zastrzegliśmy naszą autorską metodę w urzędzie patentowym. Oznacza to, że mamy wyłączność na jej stosowanie i w całej Polsce nie znajdziesz drugiej kliniki oferującej ten sposób leczenia,

zapewniamy Ci realny wpływ na efekt końcowy – dzięki cyfrowemu projektowaniu uśmiechu jeszcze przed przystąpieniem do leczenia pokażemy Ci spodziewany rezultat. Dopiero, gdy zaakceptujesz projekt, zabierzemy się do pracy.

