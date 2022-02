 Oryginalny prezent na walentynki. Co zorganizować zamiast wyjścia do restauracji?

Dzień zakochanych zbliża się wielkimi krokami, wszystkie pary mają już zaplanowane romantyczne kolacje dla dwojga, a ty nadal nie wiesz czym zaskoczyć swoją drugą połówkę? W tegoroczne walentynki postaw na coś niebanalnego, co zaskoczy ukochaną bądź, ukochanego! Poniżej proponujemy kilka pomysłów na oryginalny prezent na walentynki.

Święto zakochanych, czyli walentynki

Święto zakochanych obchodzone jest na całym świecie 14 lutego i to właśnie w ten dzień zakochani spędzają czas tylko we dwoje. Walentynki to taki moment, gdy miłość niemalże unosi się w powietrzu. Wystawy w sklepach czy restauracjach zmieniają swoje barwy na czerwone i różowe, a motyw serca można spotkać na każdym kroku. Wiele osób co roku rozmyśla jak sprawić, aby prezent na walentynki był oryginalny, co zorganizować zamiast kolejnego wyjścia do restauracji i jak zaskoczyć swoją drugą połówkę… Mamy na to odpowiedź - wybierając prezent w formie przeżycia, zagwarantujesz ukochanej osobie niesamowite wspomnienia, a to właśnie one pozostają w naszej pamięci na zawsze!

Kurs kulinarny online jako prezent na walentynki

Wyjście do restauracji na wspólną kolację w dzień zakochanych jest już trochę oklepane.

W związku z tym warto postawić na coś bardziej oryginalnego, co pozwoli Wam spędzić czas razem w ciekawy sposób. Kurs kulinarny online to świetna opcja dla pary, która uwielbia spędzać czas razem w domowym zaciszu. Podczas realizacji atrakcji wspólnie ugotujecie danie, które następnie proponujemy zjeść przy świecach i dobry winie! Warsztaty kulinarne zostały stworzone pod przewodnictwem wykwalifikowanych trenerów kulinarnych, a przepisy dań zostały dobrane tak, aby każdy mógł samodzielnie przyrządzić posiłki ze składników dostępnych w większości sklepów. Voucher na kurs kulinarny, jako prezent na walentynki to coś niebanalnego, co pozwoli Wam wspólnie spędzić czas nieco inaczej niż zwykle.

Prezent na walentynki - wspólne wyjście do SPA

W walentynkowy dzień warto wybrać się na wspólny masaż do salonu SPA, gdzie profesjonaliści dostarczą Wam niesamowitego relaksu i błogiego odprężenia. W dzisiejszych czasach wiele osób żyje z dnia na dzień, zapominając o własnym zdrowiu i odpoczynku. Właśnie dlatego w dzień zakochanych warto, mówiąc kolokwialnie, ,,dać sobie na luz’’ i pozwolić na trochę relaksu. Masaż u boku ukochanej osoby będzie idealną opcją na wyciszenie się i odpoczynek. Dlatego, jeśli Twoja druga połówka nigdy nie ma czasu na wyjście do SPA, nie zastanawiaj się i umów wspólną wizytę w najbliższym salonie!

Podniebne przeżycie na walentynki - lot balonem

Widokowy lot balonem to atrakcja, o której marzy mnóstwo osób i nie ma co się dziwić - w końcu widoki z kosza balonu zapierają dech w piersi! Romantyczny lot balonem tylko we dwoje sprawdzi się świetnie jako prezent na walentynki. Godzinny lot to romantyczna podróż, która dostarczy wielu pozytywnych emocji! W koszu balonu będziecie mieli okazję spojrzeć na świat z odmiennej perspektywy, przytulić się i wspólnie podziwiać widoki! Po wylądowaniu otrzymacie pamiątkowy certyfikat oraz symboliczną lampkę szampana! Z pewnością Twoja druga połówka jeszcze nigdy nie spędzała walentynek w powietrzu i będzie to dla niej niezapomniany prezent na walentynki!

Oryginalny prezent na walentynki - romantyczny weekend we dwoje

Walentynki to idealny czas, aby zaplanować wspólny wyjazd z ukochaną osobą. Romantyczny weekend SPA dla dwojga to możliwość oderwania się od obowiązków dnia codziennego i skupienia się na sobie nawzajem. Weekend poza domem zawsze świetnie wpływa na samopoczucie, a połączony z zabiegami SPA to bezsprzecznie najlepsze rozwiązanie! Voucher na weekend SPA dostarczy Wam odprężenia i wyciszenia oraz pozwoli spędzić czas tylko we dwoje. Wspólne wieczorne spacery i pyszne poranne śniadania będą dla was niczym miód na serce!



Mamy nadzieję, że znalazłeś już odpowiedni prezent na walentynki. Jednak jeśli szukasz więcej inspiracji, zapraszamy na stronę Prezentmarzeń.com, gdzie znajdziesz mnóstwo pomysłów na oryginalny prezent na walentynki!