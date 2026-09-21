Ostatnia szansa, żeby zapisać się na bezpłatne studia!
To już ostatni moment na to, aby zapisać się na bezpłatne studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Nie zwlekaj, wykorzystaj szansę i zacznij studiować jeszcze w tym roku!
Dodatkowa rekrutacja otwarta
W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu do 16 października trwa dodatkowa rekrutacja na bezpłatne studia. Nadal masz szansę zapisać się na wiele atrakcyjnych kierunków!
- Prawo – NOWOŚĆ!
- Inżynieria Danych i Sztuczna Inteligencja – NOWOŚĆ!
- Informatyka – NOWE SPECJALNOŚCI: Cyberbezpieczeństwo i technologie sieciowe, Inżynieria oprogramowania i systemów informatycznych oraz Informatyczne Systemy Przemysłowe
- Ekonomia
- Logistyka
- Mechanika i Budowa Maszyn
- Budownictwo
- Pedagogika - studia licencjackie
- Pedagogika – popołudniowe uzupełniające studia magisterskie
- Studia menadżersko-prawne – popołudniowe uzupełniające studia magisterskie
Wyjazdy zagraniczne oraz wysokie stypendia
Wybierając Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu masz możliwość wyjazdu na zagraniczne studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ oraz skorzystania z atrakcyjnego programu stypendialnego, dzięki któremu możesz otrzymywać nawet 4000 zł miesięcznie studiując całkowicie za darmo.
Praktyczny wymiar studiów
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu stawia na praktyczny wymiar studiów. Programy kształcenia są stale dostosowywane do potrzeb rynku pracy, a studenci odbywają praktyki zawodowe w renomowanych firmach i instytucjach. Dzięki temu absolwenci ANS w Elblągu postrzegani są jako świetnie wykwalifikowani specjaliści.
Bezpłatne studia, wysokie stypendia, topowe kierunki oraz zagraniczne wyjazdy w ramach programu Erasmus+ sprawiają, że Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu to wyjątkowo atrakcyjne miejsce do studiowania.
Nie zwlekaj! Trwa dodatkowa rekrutacja na studia w ANS w Elblągu!
Pełną ofertę kierunków studiów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu oraz szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz na stronie internetowej: https://ans-elblag.pl/kierunki-studiow/
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg
Biuro Informacji Rekrutacyjnej
tel. 55 629 05 35
e-mail: rekrutacja@ans-elblag.pl