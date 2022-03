Paranienormalni już wkrótce rozbawią Elbląg

Kabaret Paranienormalni ze swoim programem Bez znieczulenia spróbują oczarować swoim paranormalnym humorem Elblążan. Jest to jedna z nielicznych grup kabaretowych, z którymi można beztrosko spędzić dwie godziny i niepotrzebne do tego są żadne znieczulenia. Paranienormalni rocznie grywają ponad 200 koncertów, nie tylko w Polsce. O ich nietuzinkowym humorze nich świadczy fakt, że potrafią rozbawić nawet Anglików, słynących ze specyficznego humoru. Teraz przyszedł czas na Elbląg!

Zdajemy sobie sprawę z sytuacji w Europie i wiemy, że za naszą wschodnią granicą trwa trudny czas… Niemniej jednak „Światowid” chciałby przynieść chwilę wytchnienia i odpoczynku psychicznego. Dlatego też umożliwiamy wszystkim chętnym oderwanie się na, chociaż dwie godziny od aktualnych tragicznych wydarzeń. Występ kabaretu Paranienormalni będzie idealną okazją do oczyszczenia głowy i rozładowania emocji w tych ciężkich momentach.

Już 2 kwietnia, kabaret Paranienormalni rozbawią elblążan swoim nowym programem, który gwarantuje dawkę wyśmienitej zabawy i paranienormalnej energii, a z tego przecież kabaret słynie od lat – zapowiadają organizatorzy.

Paranienormalni na scenie kabaretowej pojawili się w 2004 roku. Już pierwszy program, na który składały się skecze takie jak: Papieros, Młotek i Gwóźdź, Gołębie, pokazał jak wielki potencjał, tkwi w grupie. Przez kilka następnych lat z ogromnym powodzeniem zespół pojawiał się na ogólnopolskich przeglądach, konkursach i festiwalach kabaretowych zdobywając szereg nagród. Do dzisiaj jest to jedna z najpopularniejszych grup komediowych w Polsce. Bez znieczulenia to najnowszy program kabaretu Paranienormalni, który właśnie rozpoczyna jubileusz swojego 15-lecia. W najnowszym spektaklu nie będzie jednak powrotów do dobrze już znanych skeczów. Widzowie będą mieli okazję zobaczyć nie tylko mieszankę pandemicznych historii, ale również tematy bliskie każdemu człowiekowi.

Kabaret Paranienormalni wystąpi 2 kwietnia, o godz. 16:00, w sali widowiskowo-sportowej Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Bilety można nabyć:

- online - https://bit.ly/biletyKabaretParanienormalni

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30. W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid" w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

