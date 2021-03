Patelnie wysokiej jakości - na co zwrócić uwagę przy zakupie patelni?

Patelnie są podstawowym elementem wyposażenia kuchni. Żeliwne, aluminiowe, stalowe, z powłoką ceramiczną, teflonową lub tytanową: wybór spośród tak bogatego asortymentu jest nie lada wyzwaniem. Jak wybrać patelnię, która będzie nam dobrze służyć przez lata i spełni nasze oczekiwania?

Naprawdę ciężko sobie wyobrazić chociaż kilka dni spędzonych w kuchni bez patelni. Obok garnka i rondelka to one są "królowymi" kuchni. Dusimy na niej, smażymy, podgrzewamy, przygotowujemy obiady, a niejednokrotnie też śniadania czy kolacje. Ale bywa, że patelnie służą nam również do zadań specjalnych. Warto zwrócić uwagę nie tylko na wygodę i cenę, ale i na to, by dokonać zdrowego wyboru.

1. Patelnie: rodzaje

Poszczególne rodzaje patelni różnią się nie tylko przeznaczeniem, ale i materiałem, z którego są wykonane. Przyjrzyjmy się nieco bliżej poszczególnym rodzajom patelni. Podział ze względu na powłokę, która decyduje m.in. o szybkości smażenia, jak i odporności na uszkodzenia: w tym przypadku wyróżniamy patelnie teflonowe, ceramiczne, tytanowe, żeliwne i kamienne. Ich szczegóły zostały bliżej omówione poniżej. Natomiast gdy weźmiemy pod uwagę materiał, z którego wykonane są patelnie, możemy wyróżnić: tytanowe, stalowe (wytrzymałe i odporne na uderzenia czy zadrapania), aluminiowe (najtańsze, ale i najmniej trwałe), kamienne (eleganckie, trwałe, świetne dla designerów. Ich niewątpliwą zaletą jest fakt, że można z nich korzystać jak z naczynia żaroodpornego. W większości przypadków nadają się do kuchenki indukcyjnej). Warto też podkreślić, że patelnie mogą się znacznie różnić rozmiarem, kształtem, ceną, wagą, głębokością, sposobem czyszczenia itd. Istnieje również szereg patelni do zadań specjalnych. Przykład? Patelnie do naleśników, które z pewnością znajdziemy w wielu polskich kuchniach. Ale na liście są jeszcze m.in. patelnie do jajek, do omletów, klusek, patelnie z kominem czy patelnie do paelli. Zastanawiasz się, gdzie kupić patelnię dobrej jakości, która będzie ci służyć przez lata? Zajrzyj tutaj: https://labonita.pl/produkty/patelnie/.

2. Jaka powłoka patelni jest najlepsza?

Wspomnieliśmy już o podziale ze względu na powłokę patelni. Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco bliżej:

teflonowa: to bez wątpienia najpopularniejszy rodzaj powłoki. Jednak decydując się na nią, warto mieć na uwadze, że patelnie pokryte powloką teflonową są one bardzo wrażliwe na kontakt z metalem, w związku z czym łatwo je porysować. Nie jest to jedynie problem estetyczny - przygotowywanie potraw na patelni ze zdartą powłoką teflonową jest niebezpieczne dla zdrowia. Patelnie z powłoką teflonową są stosunkowo tanie i umożliwiają smażenie na niewielkiej ilości tłuszczu

jej niewątpliwą zaletą jest imponująca odporność na uszkodzenia oraz wysokie temperatury. Natomiast jej wadą jest to, że z czasem ciemnieje i wygląda mało estetycznie. Jest nieco droższa od patelni teflonowej tytanowa: bardzo odporna na przypalanie, zarysowania czy też odkształcenia. Wiele osób w tym miejscu może pomyśleć, że wybór jest zatem przesądzony. Warto jednak wziąć pod uwagę, że patelnie z tym rodzajem powłoki dużo kosztują. Zakup patelni z powłoką tytanową na pewno będzie znacznie droższy niż w przypadku tej z powłoką ceramiczną czy teflonową.

żeliwna: wykonana w całości z naturalnego materiału, bezpiecznego dla użytkowników i dla środowiska. Można jej także używać zamiast naczynia żaroodpornego. Minus? Jest ciężka, droga i wymaga użycia dużej ilości tłuszczu

3. Jaką patelnię kupić?

Na początku zastanówmy się, co jest dla nas priorytetem i do jakiego typu potraw zamierzamy wykorzystywać zakupiony sprzęt kuchenny. Gdy wybieramy patelnię, odpowiadającą naszym wymaganiom, najważniejszym aspektem powinien być materiał wykonania oraz rodzaj powłoki. Jednak na tym nie koniec. Najlepiej wybierać patelnie, których uchwyty mocowane są na stałe. Mocowanie rączki wykonanej z cienkiej blaszki może sprawić, że ta z czasem zacznie się ruszać, a być może nawet odpadnie. Dno patelni powinno być natomiast delikatnie wklęsłe i umiarkowanie grube. Kupując patelnię, powinniśmy także zwrócić uwagę na to, czy dbanie o jej czystość nie będzie nam zabierało zbyt dużo czasu. Do mycia patelni najlepiej użyć zwykłego płynu do mycia naczyń, opcjonalnie także mleczka do czyszczenia. Pamiętaj jednak, by czyścić patelnie delikatną gąbką i unikać ostrych zmywaków. Bardzo często popełniamy ten błąd podczas czyszczenia patelni z powłoką teflonową, doprowadzając do tego, że patelnia staje się po prostu toksyczna. Pamiętaj również, że wybór patelni do płyty indukcyjnej rządzi się swoimi prawami. Patelnia bez powłoki magnetycznej nie uruchomi pola grzewczego. W tym przypadku patelnie muszą posiadać idealnie gładkie dno. Taka patelnie może kosztować nieco więcej. Jednak w przypadku patelni, jeśli zależy nam na produkcie, który będzie nam służył przez lata, a jednocześnie pomoże nam przygotowywać zdrowe, wysokiej jakości potrawy, musimy się liczyć z tym, że wdamy trochę więcej. Dzięki temu zyskamy niezastąpionego "pomocnika" w kuchni!

