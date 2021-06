Pełne wrażeń półkolonie w Światowidzie!

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Warto zapewnić dziecku wypoczynek pełen wrażeń i aktywności. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu wraz ze Stowarzyszeniem „Jantar” zaprasza dzieci w wieku 6-12 lat do udziału w wyjątkowych półkoloniach!

CSE „Światowid” wraz ze Stowarzyszeniem „Jantar” jak co roku przygotowało ciekawy program półkolonii letnich, wypełniony różnorodnymi zajęciami tj. warsztaty taneczne, teatralne, plastyczne. Dzieci będą również uczestniczyły w warsztatach szycia, zajęciach językowych i seansie filmowym w Kinie Światowid, a przy okazji wizyty w kinie najmłodsi poznają kulisy wyświetlania filmów, zobaczą projektornię itd. Ponadto czeka je wycieczka do Gospodarstwa Agroturystycznego - Piastowo, do strefy gier i zabaw na lodowisku Helena czy wycieczka do Nowej Holandii. Nie zabraknie również zajęć prowadzonych przez działającą przy CSE „Światowid” Regionalną Pracownię Digitalizacji – planowana jest zabawa z AR (rozszerzoną rzeczywistością). Zapewniamy również codzienne gry oraz mnóstwo znakomitej zabawy!

Półkolonie w „Światowidzie” to już nasza stała propozycja dla najmłodszych. Poprzez zabawę i różnorodne aktywności, dzieci rozwijają kreatywność i odkrywają swoje talenty. Co roku staramy się przygotować wyjątkowy program tak żeby te wszystkie aktywności na długo pozostały w pamięci dzieci i były dla nich nie tylko zabawą ale i nauką – mówią organizatorzy.

Oferta skierowana jest do dzieci w wieku 6-12 lat. W tym roku półkolonie realizowane będą w trzech terminach:

I turnus 28.06-02.07.2021

II turnus 05-09.07.2021

III turnus 12-16.07.2021

Zajęcia będą się odbywały w godz. 7:30-16:00. Całkowity koszt półkolonii wynosi jedynie 490 zł (realizujemy bon turystyczny).

Każdemu uczestnikowi zapewniamy stałą opiekę osób z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi, ubezpieczenie oraz wyżywienie w formie drugich śniadań oraz obiadów. Półkolonie będą zgłoszone do Kuratorium Oświaty.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej CT „Promyk”. Zapraszamy do zapisów!

