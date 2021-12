 Pięknie opalona skóra w 30 minut? To możliwe!

Zdrowe opalanie zakończone fantastycznym efektem skóry muśniętej słońcem, jedynie w 30 minut? Brzmi nierealnie? Otóż istnieje na to metoda! Opalanie natryskowe, bo o nim mowa, to współczesny fenomen wśród kobiet w każdym wieku! Od 5 lat możemy cieszyć się tym zabiegiem również w Elblągu, dzięki certyfikowanej specjalistce branży beauty Beacie Wojtkiewicz. O zaletach tej metody rozmawia z nią Aleksandra Mieszko-Żołądek z ABP Agencji Kreatywnej.

- Czym jest opalanie natryskowe?

Beata Wojtkiewicz: Opalanie natryskowe to jedna z najbezpieczniejszych metod opalania. Zaletą zabiegu jest natychmiastowy efekt, który widoczny jest na każdym rodzaju skóry. Nawet na bardzo jasnej karnacji. Zabieg polega na aplikowaniu odpowiednio dobranego płynu na ciało, za pomocą delikatnej mgiełki, która się natychmiastowo wchłania, tworząc na naskórku warstwę wierzchnią. Po jej zejściu pojawia się efekt właściwy, którym możemy cieszyć się od 7 do 20 dni. Opalenizna jest równomierna i trwała, nie występują żadne zaczerwienienia czy smugi, a skóra jest mocno nawilżona.

- Czy opalanie natryskowe jest dla nas zdrowe?

- Oczywiście! I to jest największa zaleta tego zabiegu. Tradycyjne opalanie, czy solarium wystawiają skórę na szkodliwe promieniowanie UV, które wysusza skórę, powodując jej przedwczesne starzenie oraz różnego rodzaju choroby. Pomimo tego, opaleniznę nadal kojarzymy z atrakcyjnością i młodym wyglądem. Dlatego, aby osiągnąć wymarzony efekt bez narażania się na działanie niebezpiecznych dla zdrowia warunków, tworzone są innowacyjne metody, które spełniają oczekiwania kobiet.

- Dla kogo jest opalanie natryskowe?

- Ten zabieg idealny jest zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn pragnących zdrowej i pięknie opalonej skóry, w krótkim czasie. Zabieg trwa maksymalnie 30 minut, już z konsultacją. Jest to bardzo bezpieczna forma opalania. Na podstawie wielu badań wiemy, że z zabiegów mogą korzystać kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby, które mają bardzo jasny fototyp skóry, alergie czy inne problemy dermatologiczne.

- Jakie kosmetyki wykorzystywane są do tego zabiegu?

- Na rynku jest kilka rodzajów kosmetyków do opalania natryskowego, jednak ja korzystam z produktów i systemów amerykańskiej firmy Fake Bake. Jest to obecnie najlepsza na świecie marka do tego typu zabiegów. Tworzą własną technologię płynów kładąc nacisk na bezpieczeństwo, profesjonalne wykonanie i wydajność. Aby zostać ich partnerem, należy odbyć szkolenie i dopiero wtedy uznają salon, jako certyfikowanego partnera.

- Jak przygotować się do takiego zabiegu?

- Jest kilka wskazówek, które warto uwzględnić w swojej pielęgnacji przed opalaniem. Pamiętanie o nich, sprawi, że opalenizna będzie perfekcyjna, a jej efektami będziemy mogli cieszyć się nawet trzy tygodnie. Przede wszystkim 24 godziny przed zabiegiem wykonujemy peeling całego ciała. W tym czasie nie depilujemy już włosków. Unikniemy w ten sposób „ciemnych kropeczek”. Skóra powinna być oczyszczona z makijażu, dezodorantu i perfum. W dniu planowanej wizyty nie używamy już żadnych balsamów.

- A jak dbać o skórę po zabiegu, aby cieszyć się efektem opalonej skóry jak najdłużej?

- Zaczynając od dnia zabiegu nie powinniśmy zakładać obcisłych rzeczy tuż po, aby skóra nie ocierała się o materiał. Trzymamy się sztywno ustalonej godziny na zmycie wierzchniej warstwy. W sumie to tyle. Opalanie ma się kojarzyć z czymś przyjemnym, bez konieczności pilnowania się i ograniczania.

- Z jakich jeszcze usług można skorzystać u Beaty Wojtkiewicz?

- Przede wszystkim jestem makijażystką. Ukończyłam bardzo dużo kursów u najlepszych wizażystek w Polsce. Sama prowadzę szkolenia wizażu w ramach funduszy unijnych, ale również oferuje lekcje makijażu dla nastolatek i kobiet. Dzięki czemu będą w stanie same wykonać profesjonalny makijaż w domu. Takie mini szkolenie jest doskonałym prezentem na święta dla córki, siostry, mamy, narzeczonej czy żony! Dodatkowo wykonuje zabiegi laminacji brwi, regulację brwi farbką, oczyszczanie wodorowe twarzy, drenaż limfatyczny oraz podstawowe zabiegi pielęgnacyjne na twarz. Zapraszam serdecznie.

Beata Wojtkiewicz

tel. 505 352 980

https://www.facebook.com/makeupbeatawojtkiewicz