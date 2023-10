 Pierwszy sklep Maxi Zoo otwiera się w Elblągu!  

Nowy sklep Maxi Zoo, największej sieci sklepów dla zwierząt w Polsce, otwiera się 25 października o godz. 10 w PH Królewiecka przy ulicy Królewieckiej 215 w Elblągu. Jest to pierwszy sklep w tym mieście i zarazem 106. w Polsce. To również pierwszy sklep Maxi Zoo w województwie Warmińsko-Mazurskim. Z okazji otwarcia na klientów i ich pupili przez cztery dni będą czekać atrakcyjne oferty i niespodzianki: 20% rabatu na wszystko przy zakupie min. 2 produktów, kupony na kolejne zakupy, a pracownicy sklepu pomogą dobrać produkty idealnie pasujące do naszego zwierzaka.

Sklep mieści się w nowo powstałym PH Królewiecka przy ulicy Królewieckiej 215 w Elblągu. Dzięki doskonałej lokalizacji mieszkańcy miasta będą mieli nie tylko łatwy dostęp do wyjątkowej oferty produktów dla swoich zwierząt, ale też będą mogli wygodnie zrobić kompleksowe zakupy dla całej rodziny.

W dniach 25 października–28 października, z okazji otwarcia nowego sklepu, Maxi Zoo przygotowało dla swoich klientów wyjątkowe oferty – rabat 20% na wszystko przy zakupie min. 2 produktów. Sklep będzie czynny od poniedziałku do soboty w godz. 10-20, natomiast w niedziele handlowe od godziny 10-18. Na powierzchni 428 m2 klienci znajdą nie tylko podstawowe produkty, ale także karmy specjalistyczne i leki OTC dla zwierząt z problemami zdrowotnymi oraz szeroki asortyment różnego rodzaju akcesoriów, niezbędnych, by zapewnić dobrostan naszym pupilom. Dodatkowo w sklepie znajduje się bezpłatny bar dla czworonogów i waga, aby zważyć swojego pupila. Profesjonalni pracownicy sieci Maxi Zoo zawsze służą wsparciem i fachową wiedzą. Na miejscu dostępne są porady w kwestii karmienia i pielęgnacji. W sklepach Maxi Zoo nie sprzedaje się zwierząt, bo przestrzeń sklepów nie jest w stanie zapewnić im wystarczającego komfortu. Maxi Zoo zachęca za to do świadomych adopcji i od lat wspiera schroniska, fundacje i domy tymczasowe.

Otwarcie w Elblągu kontynuuje unowocześnione oblicze sklepów stacjonarnych Maxi Zoo Polska w pełnym wydaniu. Nowy format sklepów zoptymalizował orientację klienta i buduje jeszcze lepsze doświadczenia zakupowe. Dotychczasowy wystrój uległ całkowitej zmianie. Nowy format wprowadza jaśniejsze oświetlenie i minimalny, industrialny wygląd. Wykorzystanie niższych regałów poprawia widoczność, a części modułowe pozwalają tworzyć atrakcyjne ekspozycje produktowe.

Na zakupy do wszystkich sklepów Maxi Zoo można się wybrać ze swoim pupilem – oprócz psów i kotów sklepy odwiedzały już małpki, papugi, gekony, żółwie, a nawet koza. To ułatwia klientom wybór różnego rodzaju wyposażenia – bez problemu można przymierzyć szelki czy ubranko, sprawdzić, który transporter będzie najwygodniejszy, czy zobaczyć, jak kot reaguje na wybrany drapak.

- Nasza ekspansja nabiera rozpędu – z roku na rok powstaje coraz więcej sklepów w dogodnych lokalizacjach, w których opiekunowie zwierząt mogą szybko i bezpiecznie zrobić zakupy dla swoich pupili. W ofercie mamy ponad 8000 produktów w atrakcyjnych cenach. To przyciąga klientów, a tym samym jest motorem do dalszego rozwoju – powiedział Wojciech Kamiński, dyrektor zarządzający Maxi Zoo Polska. – Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie zwierzętom wszystkiego, czego potrzebują, by cieszyć się dobrą formą i pełnią zdrowia. Pracownicy Maxi Zoo mają ogromną wiedzę na temat zwierząt domowych – dodaje Wojciech Kamiński.

Maxi Zoo należy do międzynarodowej sieci i nie jest zwykłym sklepem zoologicznym, a specjalistycznym sklepem dla zwierząt, obecnym w Polsce od 2012 roku, którego oferta i filozofia skupia się na zaspokojeniu potrzeb naszych zwierząt. Maxi Zoo posiada 105 sklepów stacjonarnych i uruchomiony w 2019 roku sklep online www.maxizoo.pl.

W 2022 roku sieć uruchomiła własną aplikację dla Klientów. Osoby, które zdecydują się na jej instalację mogą aktywować stały rabat Friends w wysokości 5% na każde zakupy, który będzie obowiązywał aż do 30.06.2024 r. i może łączyć się z innymi promocjami oferowanymi przez sieć*. Dzięki aplikacji klienci Maxi Zoo zyskują dodatkowo specjalne kupony rabatowe na wybrane produkty, możliwość zakupu online z poziomu smartfona, wyszukania najbliższego sklepu stacjonarnego, najnowsze oferty promocyjne czy ciekawe artykuły o tematyce związanej ze zwierzętami.

Zapraszamy opiekunów wraz z pupilami na zakupy do nowego sklepu Maxi Zoo w PH Królewiecka przy ulicy Królewieckiej 215 w Elblągu.

*Rabat Friends w wysokości 5% obowiązuje do 30.06.2024 r., dla posiadaczy aplikacji i konta Klienta Maxi Zoo. Nie obejmuje toreb na zakupy, bonów, kart podarunkowych oraz kosztów wysyłki. Może łączyć się z niektórymi innymi akcjami rabatowymi czy promocjami, z wyłączeniem indywidualnych rabatów, jak np. kupony, bony, promocje z okazji otwarcia sklepu. Kwota Rabatu nie podlega wypłacie w gotówce ani uwzględnieniu po zakupie. Więcej informacji na Maxizoo.pl/Friends i u pracowników sklepu.

*******

Maxi Zoo weszło na polski rynek w 2012 roku i od tego momentu jest najprężniej rozwijającą się siecią sklepów dla zwierząt w naszym kraju. W 2021 roku Maxi Zoo Polska po raz 7 zdobyło tytuł: „NAJLEPSZY SKLEP STACJONARNY” w konkursie TOP FOR DOG 2021 stając się ponownie numerem 1 wśród sklepów dla zwierząt oraz po raz pierwszy otrzymało nagrodę za najlepszą inicjatywę społeczną „Przyjaźń Łączy – Wspólnie dla Zwierząt” za akcję z bransoletką. Aktualnie spółka posiada 105 sklepów w większych i mniejszych i miastach w Polsce. W 2019 roku sieć rozpoczęła sprzedaż online i otworzyła sklep – www.maxizoo.pl. W 2022 roku sieć uruchomiła własną aplikację dla Klientów, z programem Friends oraz specjalnymi ofertami. Maxi Zoo jest częścią Grupy Fressnapf, która działa w 11 krajach europejskich, głównie pod szyldem Maxi Zoo. Pozycję marki w Polsce potwierdza uzyskany tytuł „Wielki Modernizator 2022”, “Brylant Polskiej Gospodarki 2022”, “Gepard Biznesu 2022”, nagroda w kategorii “Ekspansja Sieci Handlowej 2022” przyznana w konkursie PRCH RETAIL AWARDS 2022, nagroda “Złoty Laur Klienta 2023-2024", nagroda “e-Laur Klienta 2010-2022" oraz wyróżnienia “Diamenty Forbes’a 2023”, a także “Innowacyjna Sieć Roku”, które zostało przyznane w plebiscycie BLIX AWARDS. W każdym ze sklepów można znaleźć w ofercie ponad 8000 produktów znanych firm w przystępnych cenach oraz produkty marek dostępnych wyłącznie w tej sieci (karmy i akcesoria): Premiere, Select Gold, Real Nature czy Dogs Creek.

Filozofia marki i cały koncept biznesowy sieci został oparty na wartościach, u podstaw których leży przekonanie, że „Zwierzęta wzbogacają nasze życie dzień po dniu i to jest to, co nas łączy”. Konsekwentnie realizując tę ideę, sieć prowadzi aktywne działania na rzecz zwierząt. Od początku działalności w Polsce, Maxi Zoo angażuje się w szereg charytatywnych akcji społecznych oraz pomaga bezdomnym zwierzętom. Współpraca ze schroniskami, wolontariat, wsparcie odpowiedzialnej adopcji, współpraca z GOPR, OTOP czy Strażą dla Zwierząt to m.in. główne działania CSR firmy w Polsce.

---materiał płatny---