 Piłkarze urodzeni w Elblągu, którzy zagrali w Ekstraklasie

W Elblągu urodziło się kilku piłkarzy, którzy mają na swoim koncie występy w Ekstraklasie. Czy jesteś w stanie ich wymienić? Jeśli nie, koniecznie zapoznaj się z tym tekstem. Opisujemy w nim czterech zawodników, którzy dostąpili gry na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. W jakich klubach grali? Jakimi sukcesami mogą się pochwalić? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz poniżej. Miłej lektury!

Marcin Burkhardt

Marcin Burkhardt przyszedł na świat 25 września 1983 roku. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał nie w Elblągu a stolicy Wielkopolski. Jest wychowankiem Olimpii Poznań.

W wieku 17 lat został zawodnikiem Amiki Wronki. Tam parę dni przed osiągnięciem pełnoletności doczekał debiutu w Ekstraklasie. Z czasem wywalczył sobie stałe miejsce w podstawowym składzie, co zaowocowało m.in. występami w Pucharze UEFA.

W 2005 roku trafił na wypożyczenie do warszawskiej Legii, gdzie z miejsca stał się wyróżniającym graczem. Stołeczny klub zdecydował się na jego wykupienie za rekordową wtedy sumę 650 tysięcy euro. Po tym transferze jego forma z miesiąca na miesiąc była coraz gorsza.

Po trzech sezonach spędzonych w Warszawie trafił do szwedzkiego IFK Norrköping. Następnia grał jeszcze w takich klubach, jak: Metalist Charków, Jagiellonia Białystok, Miedź Legnica, Czerno More Warna, Ullensaker/Kisa IL, Pogoń Siedlce i Motor Lublin. Obecnie jest zawodnikiem występującego w V lidze KTS Weszło.

Maciej Bykowski

Maciej Bykowski urodził się 22 lutego 1977 roku. Jego przygoda z piłką rozpoczęła się w Polonii Elbląg, która z czasem zmieniła nazwę na Olimpia. Grał tam do momentu osiągnięcia pełnoletności.

W 1996 roku trafił do występującego wówczas w I lidze Sokoła Tychy. Od tego momentu zaczęła się jego wędrówka po polskich i zagranicznych klubach. Grał m.in. w: Lechu Poznań, GKS-ie Bełchatów, Stomilu Olsztyn, Polonii Warszawa, OFI Kreta, Panathinaikosie Ateny, Górniku Łęczna, Polonii Bytom czy ŁKS-ie Łódź.

Bykowski nigdzie nie potrafił zagrzać na dłużej miejsca. Jego przygoda z poszczególnymi klubami kończyła się maksymalnie po trzech latach. Najlepiej wspomina zapewne grę jako zawodnik “Czarnych Koszul”, w których barwach zdobył mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Polski.

Karierę zakończył w 2012 roku. Nie odszedł jednak od piłki. Wraz z Marcinem Mięcielem założył Szkołę Techniki Futbolu “Champion”, gdzie szkoli młodych adeptów futbolu.

Wojciech Małecki

Wojciech Małecki to najmłodszy z opisywanych przez nas bohaterów tego tekstu. Przyszedł na świat 11 października 1990 roku. Przygodę z futbolem rozpoczął w Olimpii Warszawa, z której trafił do Korony Kielce.

Tam początkowo grywał w drużynach młodzieżowych i rezerwach. Do kadry pierwszego zespołu został włączony przed startem sezonu 2008/2009. Debiutu w Ekstraklasie doczekał się dopiero trzy lata później.

Małecki może mówić o pechu, bo dość często przytrafiały mu się groźne urazy, takie jak np. złamanie kości twarzy. Za każdym razem wracał jednak do gry.

W 2015 roku wylądował w Kotwicy Kołobrzeg. Rok później strzegł już bramki Górnika Łęczna, a w sezonie 2017/2018 reprezentował Olimpię Grudziądz. Na koniec piłkarskiej kariery zaliczył jeszcze epizod w KTS Weszło.

Adam Fedoruk

Adam Fedoruk to z kolei najstarszy opisywany przez nas zawodnik. Urodził się 11 grudnia 1966 roku. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w miejscowej Olimpii, w której grał do 1985 roku. Wtedy przeniósł się do występującej w I lidze Stali Mielec.

Dobra postawa na boisku sprawiła, że doczekał się powołania do reprezentacji Polski. Zadebiutował w niej 2 lutego 1990 roku w towarzyskim spotkaniu z Iranem. Łącznie z orzełkiem na piersi wystąpił w 18. spotkaniach, zdobywając w nich jednego gola.

W 1993 roku został zawodnikiem Legii Warszawa, w której występował przez niespełna trzy sezony. Przez ten okres dwukrotnie mógł cieszyć się z mistrzowskiego tytułu oraz zdobycia Pucharu Polski. Od 1996 roku kontynuował karierę w: Amice Wronki, Rakowie Częstochowa, AO Kavala, Zatoce Braniewo, Lechii/Polonii Gdańsk, Pittsburgh Riverhounds i Polonii Elbląg.

