 Planujesz podróż? Upewnij się, że Twoje Volvo jest gotowe na każdą trasę!

Przygotowanie samochodu przed podróżą jest ważne nie tylko w kontekście bezpieczeństwa, ale także komfortu kierowcy i pasażerów. Przed każdą dłuższą trasą postaraj się dokładnie sprawdzić stan części eksploatacyjnych oraz kluczowych podzespołów, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo jazdy autem. Co musisz sprawdzić przed zaplanowaną podróżą? W jakim zakresie możesz skorzystać ze wsparcia profesjonalnego serwisu? Dowiedz się więcej!

Kontrola i ustawianie świateł w samochodzie – must-have przed każdą podróżą!

Prawidłowo ustawione reflektory w samochodzie to podstawa, aby zyskać dobrą widoczność na każdej drodze i jednocześnie nie oślepiać innych kierowców znajdujących się na przeciwległym pasie. Błędnie ustawione światła mogą powodować:

niedoświetlenie drogi i tym samym kiepską widoczność;

oślepienie kierowców nadjeżdżających z naprzeciwka.

Co więcej, źle ustawione lampy są podstawą dla diagnosty, aby nie zatwierdzić okresowego przeglądu technicznego. Jeśli chcesz uniknąć problemów i jak najlepiej przygotować swoje Volvo do podróży, skorzystaj ze wsparcia profesjonalistów w tym zakresie. Sprawdź ofertę Nord Auto Volvo w Olsztynie: https://nordauto-olsztyn.volvocars-partner.pl/kampanie/ustawienie-swiatel-volvo-olsztyn/.

W ramach akcji serwisowej „Przygotuj Volvo do podróży”, możesz też skorzystać ze sprawdzenia innych systemów, układów i części w swoim samochodzie. Specjaliści w ramach promocyjnej akcji sprawdzą: klimatyzację, akumulator, oświetlenie, wycieraczki i spryskiwacze, ogumienie, układy hamulcowe, zawieszenia i kierowniczy.

Czysta szyba na trasie – zadbaj o dobrą widoczność w każdych warunkach pogodowych!

Podczas jazdy autostradami i drogami ekspresowymi zabrudzenia szyby czołowej to normalna sprawa. Kiedy jedziesz z dużą prędkością, owady rozbijają się o szybę i powodują liczne zabrudzenia, które są trudne do usunięcia.

Aby zachować przejrzystość szyby czołowej, musisz zaopatrzyć się w wysokiej jakości wycieraczki dopasowane do Twojego modelu Volvo. Oryginalne produkty to klucz do bezpiecznej jazdy. Jeśli nie do końca wiesz, czy pióra wycieraczek nadają się do wymiany, skorzystaj z doradztwa ekspertów w serwisie Nord Auto w Olsztynie: https://nordauto-olsztyn.volvocars-partner.pl/kampanie/wycieraczki-spryskiwacze-volvo-olsztyn/.

Sprawne wycieraczki samochodowe pozwolą Ci skutecznie usuwać wszelkie zabrudzenia z powierzchni przedniej szyby. Dzięki temu nawet podczas dłuższej podróży zachowasz dobrą widoczność bez konieczności zatrzymywania się na parkingu w celu ręcznego umycia szyby.

Co jeszcze musisz sprawdzić, zanim wybierzesz się w podróż swoim Volvo?

Możesz sprawdzać stan techniczny auta samodzielnie, ale zdecydowanie lepiej zrobić to w polecanym serwisie. Zyskasz pewność, że wszystkie układy i podzespoły zostaną dokładnie przeanalizowane pod kątem sprawności mechanicznej.

Umawiając się do olsztyńskiego serwisu Volvo, możesz skorzystać z pomocy w zakresie sprawdzenia stanu: układu zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego, a także poziomu sprawności akumulatora i uzupełnienia płynów eksploatacyjnych auta.

Czy wiesz, że…? W serwisie Nord Auto Olsztyn możesz wykonać w zaledwie godzinę podstawową diagnostykę najważniejszych elementów swojego auta w cenie zaledwie 150 zł brutto!