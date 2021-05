Po co płacić pełną cenę, skoro można kupować znacznie taniej?

Dlaczego musisz płacić za coś całą kwotę skoro możesz ją znacznie obniżyć? Jak? To takie proste. Poniżej znajdziesz triki, dzięki którym zaoszczędzisz robiąc zakupy. Oszczędzaj mając BravoKupony. Zgarniaj zniżki i rabaty do Twoich ulubionych sklepów. Zanim zaczniesz zakupowe szaleństwo, przemyśl kilka spraw i dobrze zaplanuj kupowanie. I wcale nie mówimy tylko o ciuchowych zakupach! Zakupy spożywcze, rezerwacja hotelu czy wizyta u kosmetyczki mogą kosztować Cię znacznie mniej. Jak? Tego dowiesz się w tym artykule. Jeśli Twój domowy budżet cierpi podczas zakupów, nie potrafisz oszczędzać i kierujesz się emocjami, poniżej doradzimy Ci jak kupować, aby płacić znacznie mniej!

1. Rób listę i zawsze sprawdzaj tymczasowe promocje

Zawsze przed pójściem na zakupy zrób listę produktów, które pragniesz kupić. Zakupy spożywcze są znacznie prostsze oraz zajmują o wiele mniej czasu, kiedy masz przygotowany plan na to, co chcesz kupić. Co więcej, pamiętaj, aby nie jechać na zakupy, gdy kieruje Tobą głód! W tym przypadku, jest bardzo prawdopodobne, że kupisz więcej niż to było pierwotnie w Twoim planie. Wszystkie produkty będą wyglądały bardzo smakowicie, a skończy się na tym, że prawdopodobnie zmarnują się w Twojej lodówce i jedzenie trzeba będzie wyrzucić. Pamiętaj, aby patrzeć na to jaki produkt jest przeceniony. Często zdarza się, że artykuł tej samej firmy jest tańszy, ponieważ zbliża się termin jego ważności, a niczym nie różni się od tego w pełnej cenie.

Uwaga! Jeżeli wybierasz się na zakupy ciuchowe zaplanuj swoje zakupy, tak jak miało to miejsce w przypadku zakupów spożywczych. Czy to znaczy, że masz zrobić listę? Dokładnie tak! Zrób listę ubrań, butów, dodatków i innych produktów, których potrzebujesz, określ swój budżet i wybierz się z tym planem na zakupowe szaleństwo!

2. Skorzystaj ze zniżek

Wiele stron internetowych, takich jak BravoKupony regularnie proponują Ci tymczasowe promocje, rabaty i wiele zniżek. Wykorzystując dostępne kody rabatowe możesz obniżyć wartość zakupów. Wystarczy skopiować kupon, a następnie wkleić go w koszyku zamówienia, aby skorzystać z rabatu. Wykupując pobyt w hotelu i wykorzystując zniżkę możesz wykupić wakacje w znacznie niższej cenie.

3. Zapisuj się do Newsletterów

Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny, bardzo często, po zapisie do Newslettera otrzymujesz zniżkę na Twoje pierwsze zakupy. Co więcej, sklep zawsze informuje Cię o wszystkich promocjach, rabatach i świetnych okazjach, dzięki którym możesz zaoszczędzić. Częste promocje typu “3 za 2”, “drugi produkt gratis” lub “wydaj X złoty, a dostaniesz prezent”, sprzyjają kupowaniu w niższych cenach.

4. Porównaj ceny

Bardzo często zdarza się, że ten sam produkt ma inną cenę na dwóch różnych stronach internetowych. Dlatego zanim kupisz nową lodówkę, szafę, mikrofalę, telefon lub inne artykuły, sprawdź czy na pewno jest to najniższa cena dostępna na rynku. Możesz skorzystać z portali do porównywania cen, dzięki temu zajmie Ci to znacznie mniej czasu.

5. Kupuj przez internet

Oprócz tego, że jest to znacznie szybszy i wygodniejsze sposób kupowania, może okazać się również znacznie tańszy. Bardzo często sklepy internetowe oferują promocje, których nie ma w sklepach stacjonarnych. Darmowe wysyłki, bezpłatny zwrot lub wymiana towaru to kolejne zalety kupowania online.

6. Kupuj poza sezonem

Dlaczego? Wyobraź sobie, że zbliża się sezon plażowy. Każdy przeczesuje sklepu w poszukiwaniu najlepszego kostiumu kąpielowego, odzieży plażowej, letnich butów i innych. Logicznym jest, że sklep w czasie największego popytu na dany produkt nie obniży jego ceny. Po letnim sezonie nie ma jednak wielu chętnych, którzy pragną kupić nowe bikini, dlatego sklep, aby zachęcić klientów znacznie obniża ceny, by wyprzedać letnie rzeczy. A teraz pomyśl, że przychodzi zima, wszyscy potrzebują ciepłej kurtki. Kiedy wybiorą się do sklepu, aby ją kupić? Prawdopodobnie w momencie kiedy temperatury spadną. Czy myślisz w lato o kupnie nowego kożucha? Pewnie nie. Dlatego jest to idealny czas, aby kupić zimową puchówkę. Sklepy wyprzedają w lato zalegające w magazynach zimowe nakrycia.

7. Rzeczy używane

Brzmi trochę strasznie? Niekoniecznie. Bardzo często kupujemy ubrania, które następnie zalegają w szafie. Na odpowiednich stronach internetowych znajdziesz ciuchy, które były noszone zaledwie kilka razy lub wcale. Ich wartość znacznie spada, a Ty otrzymujesz prawie nowe lub całkowicie nowe ubranie w mocno obniżonej cenie. To samo tyczy się na przykład kupna samochodu. Roczny samochód jest praktycznie nowy. Co więcej, nadal posiada gwarancję. Kupno rocznego samochodu pozwoli Ci zaoszczędzić sporo pieniędzy, a oprócz przejechanych kilometrów lub roku produkcji niczym nie będzie różnił się od tego “prosto z salonu”.

8. Płać kartą

Czemu nie gotówką? Bardzo często wydawcy kart płatniczych zwracają procent wydanych pieniędzy w zamian za użycie karty płatniczej w celu ich kupienia. Być może jednorazowo nie będą to ogromne pieniądze, ale w skali roku może okazać się, że zaoszczędziłeś wartość Twojej miesięcznej wypłaty!

--- art. promocyjny ---