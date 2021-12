  Podaruj sobie na święta wolny czas i doskonały smak. Skorzystaj z cateringu świątecznego

Każdy z nas chciałby w czasie Świąt Bożego Narodzenia po prostu odpocząć w gronie rodziny czy przyjaciół. Jednak chcemy również, aby nasz świąteczny stół pełen był pysznych potraw, które smakiem po prostu nas i naszych gości oczarują. Jak więc zrobić tak, by w święta nie spędzać wielu godzin w kuchni na przygotowywaniu posiłków, a jednocześnie cieszyć się wspaniałym smakiem świątecznych potraw? Zobacz więcej zdjęć.

Z wielu powodów nie mamy czasu, ochoty czy umiejętności by samodzielnie przygotować w domowej kuchni wszystkich świątecznych potraw. Nie ma jednak powodu do niepokoju czy zmartwień – teraz wspaniałe, pyszne dania możecie zamówić w Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny na dowóz w Elblągu.

Nie musicie więc już stać przez wiele godzin w kuchni przygotowując domowe, świąteczne potrawy na Boże Narodzenie. Teraz możecie po prostu zamówić nasze pyszne, świeże dania – z menu, które zostało specjalnie przygotowane na święta i cieszyć się Bożym Narodzeniem, odpoczywając w gronie rodziny i znajomych.

Możecie nam zaufać – nasi kucharze codziennie przygotowują setki potraw dla zadowolonych klientów z Elbląga i okolic w formie pudełkowego cateringu na dowóz pod marką Mniam Mniam Fit Catering Dietetyczny!

Tak więc My przygotowanie wszystkich świątecznych dań bierzemy na siebie i robimy to za Was i dla Was.

W naszej ofercie świątecznej znajdziecie oczywiście tradycyjny barszcz, zupę grzybową z łazankami, wspaniałe, domowe pierogi z różnorodnym nadzieniem, krokiety, dania z mięsa, ryby, galaretki, sałatki oraz oczywiście rybę po grecku. Czyli wszystkie takie tradycyjne potrawy, które powinny znaleźć się na świątecznym stole.

Zapoznajcie się z naszym świątecznym menu i wybierzcie to na co tylko macie ochotę!

Wszystkie nasze dania przygotowujemy tylko ze świeżych, najlepszych produktów, a gotujemy, pieczemy i smażymy tak jak „u mamy”, jak w domu, jednak z doskonałym, restauracyjnym wyczuciem smaku.

Niewątpliwą zaletą jest to, że Wy zamawiacie dania z naszego świątecznego menu, a My przywozimy Wasze zamówienie 23 grudnia pod wskazany adres. Oczywiście, jeśli chcecie możecie odebrać zamówione potrawy samodzielnie – i święta macie już gotowe!

Jak zamówić świąteczny catering w Mniam Mniam Fit w Elblągu?

Wasze zamówienia zbieramy do dnia 20.12.2021 r. pod numerem telefonu: 517-347-015.

Catering świąteczny dostarczany będzie 23.12.2021 r. pod wskazane adresy lub możliwy jest odbiór własny w godzinach 15:00 – 17.00.

Dlaczego więc warto wybrać ofertę cateringu świątecznego Mniam Mniam Pudełkowy Catering w Elblągu?

Przede wszystkim firma znajduje się w Elblągu – dlatego wszystkie dania przygotowywane są w nocy poprzedzającej dzień dostaw. To oznacza, że klienci dostają świeże potrawy. Nasze dania nie spędzają wielu godzin w transporcie.

Smaczne posiłki. Jesteśmy cateringiem restauracyjnym. Oznacza to, że przygotowywane przez nas dania są po prostu pyszne. Potrawy przygotowują kucharze, którzy pracowali w najlepszych restauracjach w Warszawie i Trójmieście. Jesz więc smacznie i zdrowo.

Darmowa i szybka dostawa potraw. Zamawiając dania na święta w Mniam Mniam Catering Dietetyczny w Elblągu zawsze otrzymujecie swoje pyszne jedzenie na czas. Dodatkowo nic nie płacicie za transport. Nasi kurierzy dowożą do klientów dania za darmo – prosto pod drzwi domu. Nasze dania dowozimy samochodami-chłodniami, specjalnie przystosowanymi do przewozu produktów spożywczych – macie więc pewność, że Wasze zamówione posiłki będą zawsze świeże!

Gwarancja jakości posiłków. W Mniam Mniam Pudełkowym Cateringu Dietetycznym w Elblągu jesteśmy pewni świeżości, jakości i smaku naszych dań. Produkty wybieramy tylko najświeższe i najlepszej jakości. Gotują dla naszych klientów najlepsi, profesjonalni kucharze. Dlatego z dumą możemy dać każdemu klientowi gwarancję jakości i smaku naszych potraw.

Tylko najlepsze i świeże składniki. Przygotowując nasze dania nie idziemy na żadne kompromisy. Tylko najlepsze i najświeższe składniki i produkty, z najwyższej półki, kupowane od lokalnych dostawców, przygotowywane z olbrzymią perfekcją przez naszych profesjonalnych kucharzy. Zamawiając Mniam Mniam Pudełkowy Catering Dietetyczny w Elblągu masz pewność, że dostajesz potrawy o restauracyjnym smaku, przygotowane z najlepszych dostępnych produktów spożywczych.

Zamów świąteczny catering w Mniam Mniam Pudełkowy Catering Dietetyczny w Elblągu i ciesz się smakiem potraw i wolnym czasem spędzanym w gronie rodziny i przyjaciół!

Więcej informacji:

Telefon: 517 347 015 lub wyślij pytania na adres e-mai: dietetyk.mniammniam@gmail.com

www.mniammniam.elblag.pl

