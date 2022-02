Podpis elektroniczny niezbędny w każdej firmie

Zostały Ci stare przyzwyczajenia i biegasz po urzędach, załatwiając sprawy związane z Twoją firmą? Czas na zmiany, w nowym roku wszystkie te formalności mogą być dużo łatwiejsze. Dzięki podpisowi kwalifikowanemu rozliczysz stary rok bez wychodzenia z domu.

Podpis elektroniczny będzie niezastąpiony przy tworzeniu i wysyłaniu sprawozdań PIT, posłuży Ci także do e-faktur oraz przesyłania JPK. Podpis kwalifikowany można wykorzystać do składania deklaracji w ZUS, wysyłania sprawozdań do KRS, zawierania umów oraz udziału w przetargach. Przy użyciu podpisu elektronicznego możesz rejestrować dane w UODO, przesyłać dane do GIIF, a także kontaktować się z Urzędami Administracji Publicznej.

Jak to działa?

Mając e-podpis, możesz podpisywać dokumenty elektronicznie przy pomocy dowolnego urządzenia komputera, tabletu, a nawet smartfona. Cała procedura twa dosłownie kilka minut. Podpis elektroniczny potwierdza naszą tożsamość i ma moc prawną, tak jakbyśmy go złożyli osobiście. Podpisane dokumenty do urzędu czy kontrahenta trafiają dosłownie w kilka sekund.

Jakie dokumenty można podpisać elektronicznie?

Niemal wszystkie dokumenty możesz podpisać elektronicznie. Bez problemu załatwisz sprawy z urzędem skarbowym, ZUS-em, podpiszesz umowy i dokumenty przetargowe, weźmiesz udział w aukcjach czy licytacjach. Podpis ułatwi kontakt z urzędami administracji publicznej. Możesz go wykorzystywać prowadzać biznesy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Czym się różnią podpis firmowy od prywatnego?

Podpis firmowy - certyfikat zawiera dane osoby fizycznej (imię, nazwisko, PESEL lub NIP) oraz dane instytucji, ale także pełnioną funkcję np. księgowa, inspektor itd. albo wykonywany zawód - np. notariusz, komornik, radca prawny.

Podpis prywatny - zawiera jedynie dane osoby fizycznej (imię, nazwisko, NIP lub PESEL). Podpis taki może być zastosowany także we wszystkich przypadkach, w których stosuje się podpis firmowy.

Jeśli chcesz podpisywać wygodnie umowy, załatwiać formalności na odległość, przyjdź do naszego biura przy ul. 1 Maja 1c w Elblągu i uzyskaj podpis elektroniczny w niecałe 30 minut. Jesteśmy partnerem Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, dzięki tej współpracy i Państwa zaufaniu, w naszym punkcie wydaliśmy blisko 2 tysiące podpisów kwalifikowanych.

Zapraszamy

Biuro Usług Informatycznych SOFTEL

ul. 1 Maja 1c

82-300 Elbląg

tel. 55 235 39 76

e-mail: biuro@softel.com.pl