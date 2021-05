Podpisuj elektronicznie: gdzie chcesz i kiedy chcesz

Podpis elektroniczny na e-dowodzie to narzędzie, które może ułatwić Ci życie. Jedyne czego potrzebujesz, to Twój smartfon z modułem NFC i darmowa aplikacja eDO App. Dzięki nim możesz zalogować się na rządową stronę gov.pl lub podpisywać na przykład umowy, oświadczenia i od razu udostępniać odbiorcy.

Jeżeli kończy się ważność Twojego dowodu i stoisz przed wyborem złożenia wniosku o e-dowód z warstwą elektroniczną lub bez, śpieszymy z odpowiedzią. Wybierz dowód elektroniczny, nie różni się ceną ani wyglądem od zwykłego dowodu, a otwiera furtkę do wirtualnego świata usług i podpisywania dokumentów.



W urzędzie nadajesz dwa PINy cztero i sześcio-cyfrowe, które chronią dane na Twoim dowodzie. Czterocyfrowy PIN służy m.in. do logowania się na stronę gov.pl, gdzie możesz na przykład zapisać się na sczepienie, zgłosić narodziny dziecka, uzyskać odpis aktu stanu cywilnego, zgłosić nabycie lub zbycie pojazdu, zgłosić meldunek i załatwić wiele innych spraw urzędowych.

Sześciocyfrowy PIN służy do składania podpisu osobistego (certyfikat do identyfikacji i uwierzytelniania), czyli takiego, który nie niesie wartości prawnej, ale często wystarcza do składania pism ogólnych do podmiotu publicznego.

Podpis kwalifikowany

Jednak, jeżeli chciałbyś podpisywać dokumenty tak by miały wartość prawną, tak jak dokumenty podpisywane ręcznie, potrzebujesz podpisu kwalifikowanego, który wyrobisz u nas.

W przypadku gdy księgowa wyśle Ci sprawozdanie do podpisania "na już" albo chcesz szybko podpisać upoważnienie dla swojego dziecka, a nawet przesłać umowę kupna-sprzedaży, możesz to zrobić w kilka chwil. Wystarczy, że otworzysz dokument na telefonie, przyłożysz swój e-dowód do tylnej części Twojego smarfona, wprowadzisz PIN i gotowe! Od razu możesz odesłać go do odbiorcy, nie tracąc czasu na powrót do pracy czy do domu.

Od 15 lat jesteśmy partnerem Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, która uczestniczy w wyrabianiu dowodów dla obywateli Polski. Dlatego wybierz sprawdzonego dostawcę kwalifikowanego certyfikatu podpisu i umów się na wizytę w naszym biurze.

Zapraszamy

Biuro Usług Informatycznych SOFTEL

Elbląg, ul. 1 Maja 1c

tel.: 55 235 39 76

