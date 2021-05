  Polska kuchnia w doskonałym wydaniu? Czeka w Kulinarnym Bulwarze!

Kulinarny Bulwar to miejsce, w którym zawsze czeka na nas niezwykłe spotkanie z tradycyjną, polską kuchnią. - Odwiedźcie nas na Świętego Ducha 8 i przekonajcie się sami – zachęca załoga restauracji. Zobacz zdjęcia.

Co przygotował dla nas Kulinarny Bulwar? Jedno jest pewne: trudno o tak szeroką ofertę pysznych, polskich dań, w dodatku w niezwykle atrakcyjnych cenach!

Od czego jednak zacząć? Zacznijmy od kurczaka z rożna, podawanego z naprawdę dużą porcją frytek, a więc idealnego pomysłu na rodzinny obiad. A może macie ochotę na pyszne, wołowe zrazy, albo na gołąbki? Może jednak na swojskie pierogi, lepione na miejscu?

Nie zapominajmy o kulinarnej klasyce naszego kraju, czyli swojskim kotlecie schabowym. A ten w Kulinarnym Bulwarze jest naprawdę potężny i z pewnością zadowoli nawet największych łasuchów, zwłaszcza, że mogą delektować się nim i dołączonymi dodatkami do wyboru, np. frytkami albo swojskimi kopytkami, a także świeżutką surówką.

A może macie ochotę na swojski smalczyk? Może tradycyjne zupy, jak pomidorowa, rosół czy kwaśnica z żeberkiem i inne? Makaron z grillowanym kurczakiem i warzywami? Żeberka wieprzowe, kotlety mielone, gołąbki, placek po cygańsku? To i wiele więcej czeka w menu Kulinarnego Bulwaru!

Fot. Michał Skroboszewski

Elbląg do morza daleko nie ma, tym bardziej należy wspomnieć, że przy Świętego Ducha 8 nie zabraknie także czegoś dla miłośników ryb. To smażone flądra, okoń lub śledź, podawane w całości, dodatkowo w towarzystwie chrupiących frytek lub opiekanych ziemniaczków i surówki. Dla zwolenników lekkich posiłków załoga restauracji przygotuje pyszne sałatki, a na miłośników słodkości czekają w Kulinarnym Bulwarze ciasta i lody.

Kulinarny Bulwar to także atrakcyjna lokalizacja, w samym sercu kulturalnego Elbląga, tuż obok biblioteki i muzeum. Spotkanie z historią, literaturą i sztuką zwieńczone fantastycznym obiadem? Brzmi jak idealny plan!

- Nasza restauracja to świetne miejsce na randkę z ukochaną osobą, wypad z przyjaciółmi, rodzinne wyjście, biznesowe spotkanie, albo po prostu zjedzenie pysznego obiadu lub kolacji – przekonuje załoga Kulinarnego Bulwaru. - Warto odwiedzić nas wieczorem, zrelaksować się przy piwie albo spróbować jednego z przygotowywanych przez nas na miejscu drinków, robionych również na specjalne życzenie. A skoro wieczory są coraz cieplejsze, to tymi pysznościami można raczyć się także w naszym ogródku.

Catering, organizacja imprez okolicznościowych do 30 osób – to również znajdziemy w ofercie restauracji. Takim spotkaniom sprzyja przyjemny wystrój restauracji i jej atrakcyjna lokalizacja.

A zapracowani, albo po prostu lubiący zjeść pyszny posiłek w zaciszu czterech ścian, mogą w Kulinarnym Bulwarze zamówić jedzenie na dowóz przez stronę NaWynos lub telefonicznie: 888 135 777.

- Zapraszamy do kontaktu z nami również na Facebooku i do odwiedzenia naszej strony internetowej – podkreślają restauratorzy. - Nie możemy się doczekać, by znów ugościć elblążan w naszym lokalu lub zawieźć nasze pyszne dania do Waszych domów – dodają.





Kulinarny Bulwar

Elbląg, ul. Świętego Ducha 8

tel. 888 135 777

niedziela-czwartek 12-21

piątek i sobota 12-22

– artykuł sponsorowany --