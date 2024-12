Portnova. Domowo, zacisznie, u progu starówki

Zamieszkać blisko starówki i centrum miasta, a jednocześnie cieszyć się na co dzień spokojną, kameralną i atrakcyjną przestrzenią? W Elblągu już wkrótce będzie to możliwe, a wszystko dzięki inwestycji Portnova. Zobacz liczne wizualizacje inwestycji.

Brama na miasto bez miejskiego zgiełku

Przy ul. Ofiar Sprawy Elbląskiej powstaje nowoczesny budynek mieszkalny, który łączy atrakcyjną lokalizację z elegancją i funkcjonalnością.

- To inwestycja 300 m od starówki, a jednak wolna od zgiełku Starego Miasta – tłumaczy Paulina Kozłowska z Goldmar Property. Portnova powstaje jednocześnie bardzo blisko centrum handlowego, sklepów, placówek edukacyjnych, kin, teatru, lodowiska, lokali gastronomicznych. Nie bez znaczenia jest też dostępność do komunikacji publicznej. - W projekcie uwzględniono zamkniętą cześć rekreacyjną dla mieszkańców z wiatą i z placem zabaw dla dzieci, obiekt będzie monitorowany – dodaje nasza rozmówczyni.

- Właśnie cisza i spokój, a jednocześnie wysoki dostęp do tego wszystkiego, co oferuje miasto, przyświecają temu projektowi – podkreśla z kolei Anna Marchaj z Goldmar Property. - Portnova to miejsce, w którym wygodnie będzie zamieszkać dużym rodzinom, parom, singlom czy osobom starszym. Bez perspektywy "okna w okno" z innym blokiem, jak na dużych osiedlach, za to z widokiem na zieleń – stwierdza

Z tej lokalizacji szybko i wygodnie wyjedziemy na trasę na Gdańsk i dotrzemy do pracy niejednokrotnie szybciej niż osoby mieszkające w niektórych częściach Trójmiasta. Dodajmy od razu, że Portnova będzie dostępna do zamieszkania już w drugiej połowie 2026 r.

Jakość od fundamentów po dach

- Budynek będzie po prostu bardzo ładny, dopasowany do otoczenia. Nawiązuje do klimatu pobliskiej starówki, ale ma też nutę nowoczesności. Dbamy o wysoką jakość każdego elementu tej inwestycji i od strony technicznej i estetycznej – podkreśla Paulina Kozłowska. - Mieszkania są bardzo funkcjonalne, po zakończeniu budowy i odbiorach będą udostępniane w standardzie deweloperskim. Warto wspomnieć choćby o dużych aluminiowych oknach, co przy dominacji "plastików" na rynku wyróżnia naszą inwestycję – dodaje. Przewidziano 97 lokali mieszkalnych, parterowe mają ogródki, piętrowe obszerne balkony. Metraż lokali jest zróżnicowany, od 41 do 97 m kw. Mieszkańcy mają też możliwość korzystania z dodatkowej komórki lokatorskiej.

Jak czytamy na stronie internetowej inwestycji:

"Przestrzeń mieszkalna otwarta, salony dzienne o powierzchniach od ok 22 m2 zawierające aneks kuchenny oraz część jadalnianą. W aneksach kuchennych zaprojektowano rozmieszczenie podstawowych sprzętów kuchennych zapewniając funkcjonalność wnętrza. W części wejściowej lokali, powierzchnie komunikacyjne z możliwością̨ zabudowy szafami garderobianymi. Łazienki o pełnym programie i wyposażeniu".

Przyjazna infrastruktura i przyjazna firma

Do swoich własnych "czterech ścian" mieszkańcy Portnova dotrą dwoma oddzielnymi wejściami do budynku. Są w nim przewidziane windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Miejsc parkingowych również nie zabraknie

- Mamy dwa parkingi, podziemny z dwoma wjazdami na 52 auta i naziemny, który ma 48 miejsc – wylicza Anna Marchaj.

Goldmar Property to firma obecna na rynku stosunkowo krótko, ale pracują i współpracują z nią osoby działające w branży od wielu lat, zaangażowane choćby w takie projekty, jak budowa Nadmorskich Tarasów w Gdyni. Można polegać na ich doświadczeniu i otwartości na potrzeby klientów.

- Zapraszamy do odwiedzenia nas i rozmowy, doradzimy i wskażemy m. in. specjalistę, który pomoże w sprawach związanych z kredytem - mówi Anna Marchaj. Inwestycję Portnova znajdziemy też na Facebooku.

Portnova

ul. Ofiar Sprawy Elbląskiej

Goldmar Property

Elbląg, Armii Krajowej 7-8

tel. 577 121 777