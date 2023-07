 Pościel bawełniana, z satyny bawełnianej czy mikrofibry? Na co zwrócić uwagę kupując pościel dla siebie?

Niezbędnym elementem sypialni każdego człowieka jest kołdra z poduszką. Aby spanie było komfortowe, a kołdra chroniona przed nadmiarem kurzu czy brudu, warto mieć także komplet pościeli. Na rynku mamy spory wybór pościeli. Różnią się one między sobą materiałem, ceną, rozmiarem czy wzorem. Sprawdź, jak duże znaczenie ma pościel, na jaki materiał warto postawić, czym różnią się one między sobą oraz jak odpowiednio dobrać rozmiar.

Pościel — materiał ma znaczenie

Przymierzasz się do zakupu nowej pościeli do swojej sypialni? Nie wiesz, na jakie materiały stawiać? Z pewnością dobrym wyborem będą naturalne materiały, które charakteryzują się odpowiednimi właściwościami. Pościel może być dedykowana konkretnej porze roku. W lecie warto wybrać przewiewny komplet, który nie pozwoli zbytnio się spocić, zagwarantuje odpowiednią cyrkulację powietrza i będzie otaczała ciało lekkim chłodem. W zimie z kolei lepiej wybrać pościel, która będzie ciepła, ale również będzie ograniczać pocenie się.

Pościel z materiałów naturalnych to głównie pościel bawełniana, pościel z kory, pościel jedwabna. Ciekawą opcją jest też bawełna satynowana oraz flanela.

Pościel bawełniana — najprostsze rozwiązanie bywa najlepsze

Bawełna to w pełni naturalna tkanina. Wykorzystuje się ją od wielu lat. Produkuje się z niej pościel, jak i ubrania. Jest delikatna dla ludzkiego ciała, może być śmiało stosowana przez alergików. Bawełniane produkty są bardzo wytrzymałe. Można ją prać w 40-60 stopni Celsjusza w pralce. Dzięki tak wysokiej temperaturze można usunąć z tkaniny roztocza, jak i wszelkie drobnoustroje. Nowoczesna pościel z bawełny jest bardzo przewiewna, świetnie odprowadza wilgoć, co ma ogromne znaczenie głównie latem. Z bawełny szyje się kilka typów pościeli.

Komplety pościeli z bawełny satynowej

Ciekawą, chętnie wybieraną przez ludzi pościelą jest ta wykonana z bawełny satynowej lub satyny bawełnianej. Te dwie nazwy można wykorzystywać zamiennie. Satyna bawełniana powstaje dzięki odpowiedniemu tkaniu nici — nie są prowadzone równomiernie, dlatego też powierzchnia jest połyskliwa i gładka.

Satyna wymaga jednak od nas nieco delikatniejszego czyszczenia. Do prania nie warto dodawać żadnych wybielaczy, a ponadto dobrze byłoby unikać wirowania i prania w wyższej temperaturze niż 40 stopni Celsjusza. Satyna świetnie się trzyma, nie gniecie się zbyt mocno, co jest ogromnym atutem tego materiału. Nie wymaga prasowania tak często, jak zwykła bawełna.

Odpowiedni rozmiar to klucz do sukcesu

Jaką pościel wybrać? Materiał to nie jedyna zagwozdka. Istotne jest też dobranie odpowiedniego rozmiaru. Jeśli dawno nie kupowałeś pościeli, warto dokładnie zmierzyć kołdrę i poduszki, aby trafić z wymiarami. Na bardzo duże małżeńskie łóżko zwykle potrzeba pościeli o wymiarach 200x220. Mniejsze łóżka to zwykle pościel 160x200. Jeśli zaś chodzi o poduszki, wymiarów jest kilka. Najpopularniejsze są duże poduszki 70x80, jednak furorę robią też nieco mniejsze np. 50x70. Nie sam wymiar ma znaczenie, ale również fakt, by poduszka zapewniała komfortowy, odpowiedni wypoczynek.

