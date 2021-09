Pozabankowa pożyczka online – jak wybrać najlepszą?

Pożyczka online to jeden z najszybszych sposobów na uzyskanie dodatkowej gotówki, dzięki której można śmielej realizować swoje plany i marzenia. Szeroki wybór firm, które oferują pożyczki sprawia, że coraz trudniej jest podjąć decyzję o tym, gdzie będziemy wnioskować. Na co zwracać uwagę wybierając odpowiednie miejsce?

Brak zbędnych formalności, szybka decyzja bez wychodzenia z domu i pieniądze na koncie w kilkanaście minut to z pewnością największe zalety, jakimi wyróżnia się pożyczka online. Czasami w pośpiechu wybieramy ofertę pierwszej firmy nie analizując dokładnie kosztów czy opłat dodatkowych. Takie działanie może okazać się niekorzystne, dlatego warto przeanalizować daną pożyczkę. Jak sprawdzić, czy będzie dla nas najlepsza?

Sprawdź RRSO

Pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę są opłaty dodatkowe, czyli koszt pożyczki. Wszystkie prowizje i odsetki określane są mianem RRSO, czyli Rzeczywistą Roczną Stopą Oprocentowania. W skład opłat wchodzą koszty udzielenia pożyczki i jej oprocentowanie. O tę właśnie wysokość powiększona jest bazowa kwota pożyczki, czyli razem stanowią one ostateczne zobowiązanie, jakie musimy spłacić. Firmy pożyczkowe mają obowiązek podawania wskaźnika RRSO przy wyliczeniu pożyczki, w związku czym klient może porównać jego wysokość u różnych pożyczkodawców i wybrać jego zdaniem najkorzystniejsze. Szukając atrakcyjnych ofert warto sprawdzić firmy, które oferują pożyczki z RRSO 0%, co oznacza, że pożyczka udzielana jest bez opłat dodatkowych i zwraca się jedynie pożyczoną kwotę. Taką ofertę można znaleźć np. w Wandoo.pl.

Porównaj oferty

Oprócz kosztów pożyczki warto przeanalizować informacje dotyczące warunków przyznawania gotówki. Najlepiej skorzystać w tym celu z ogólnodostępnych rankingów, ale takie zestawienie zrobimy tez samodzielnie. Zanim przystąpimy do analizy wybierzmy jedną kwotę, która chcemy pożyczyć i czas w jaki ją spłacimy. Wtedy łatwiej będzie znaleźć idealną ofertę dla konkretnych parametrów. Na co zwracać uwagę?

- Całkowity koszt pożyczki, uwzględniający wszystkie dodatkowe opłaty,

- Wysokość oprocentowania,

- Maksymalny czas spłaty pożyczki

- Wysokość jednej raty

- Możliwość ewentualne refinansowania zobowiązania.

Poznaj firmę pożyczkową

Sama oferta to nie wszystko, bo bezpieczeństwo zaciągania zobowiązania zależy głównie od firmy pożyczkowej. Dlatego tak ważne jest sprawdzenie, czy dany pożyczkodawca udostępnia wszelkie dane kontaktowe, numer KRS i NIP. To podstawa, pozwalająca sprawdzić legalność biznesu. Następnie można zajrzeć do Rejestru Firm Pożyczkowych, prowadzony przez Związek Firm Pożyczkowych. Nie ma obowiązku być na jego liście, ale jeśli firma się na nią wpisuje oznacza to, że da o swoją reputację i rzetelność. Dobrym pomysłem będzie także przejrzenie opinii klientów. Wybierajmy sprawdzonych pożyczkodawców, obecnych na rynku już długo i z większym doświadczeniem w udzielaniu pożyczek.

Przeczytaj umowę

Wiele firm pożyczkowych udostępnia na swoich stronach umowę ramową pożyczki. Warto zapoznać się z jej zapisami jeszcze zanim będziemy wnioskować o gotówkę. Dzięki temu poznamy zapisy i warunki, na jakich udzielana jest pożyczka. Sama umowa to najważniejszy dokument, który zabezpiecza interesy obu stron i jest podstawą do ewentualnych roszczeń.

Jeśli pożyczka zostanie zatwierdzona przed jej wypłaceniem konieczne będzie podpisanie umowy (w formie elektronicznej). To, co trzeba sprawdzić w dokumencie to przede wszystkim:

- Termin jej zawarcia,

- Dane osobowe pożyczkodawcy,

- Dane firmy pożyczkowej,

- Wysokość pożyczanej kwoty i wszystkie koszty dodatkowe,

- Termin spłaty i jej zasady,

- Warunki rozwiązania umowy.

Co istotne, jeśli któregoś z powyższych punktów zabraknie można traktować umowę jako nieważną. Największą uwagę należy przyłożyć do kosztów dodatkowych: prowizji, opłat i odsetek. Dokładnie przeczytajmy też warunki spłaty, kary finansowe za opóźnienie czy możliwości refinansowania pożyczki w razie trudnej sytuacji.

Zapal czerwoną lampkę

W przypadku podpisywania wszelkich zobowiązania finansowych warto wykazać się czujnością oraz ostrożnością. W każdej branży mogą zdarzyć się nieuczciwi przedsiębiorcy, którzy będą chcieli wprowadzić klienta w błąd. Oprócz wspomnianych wyżej zasad warto zwrócić uwagę na:

- Firmy, które udzielają pożyczki tylko na podstawie skanu z dowodu osobistego. Zwykle jest to próba wyłudzenia danych,

- Firmy, które nie udostępniają wszystkich danych adresowych, KRS czy NIP. Może okazać się, że taka instytucja działa nielegalnie lub pożyczają na bardzo wysoki procent,

- Koszty pożyczki, aby nie okazało się, że w umowie ujęte są dodatkowe opłaty i ostateczny koszt zobowiązania jest zawyżony,

- Weryfikację pożyczki poprzez dużą kwotę. Potwierdzenie numeru konta odbywa się za pomocą specjalnego narzędzia lub przelewu, ale może on maksymalnie wynosić 1 zł, a najczęściej jest to 1 grosz.