 Poznaj najciekawsze sposoby na wykorzystanie płytek klinkierowych

Wiele osób, które szukają ciekawych sposobów na aranżację posesji czy wnętrza domu, goni za nowinkami. Jednak często okazują się one chwilową, szybko przemijającą modą, co po jakimś czasie wymusza konieczność znalezienia nowego rozwiązania. Wtedy warto postawić na sprawdzone i ponadczasowe propozycje, jak np. płytki klinkierowe.

Czym są płytki klinkierowe?

Klinkier to materiał ceramiczny znany w budownictwie już od bardzo dawna. Jest ceniony przede wszystkim za swoją ponadczasowość oraz wytrzymałość. Wiele osób wskazuje także na to, że jest on dostępny w wielu wariantach, co obrazuje między innymi galeria na stronie: https://www.wienerberger.pl/produkty/cegly-i-plytki-klinkierowe-terca/cegly-klinkierowe-terca.html. Duża różnorodność sprawia, że tego rodzaju produkty można bez problemu dopasować zarówno do posesji nowoczesnych, jak i utrzymanych w klasycznym stylu. Jednym z chętniej wybieranych produktów klinkierowych są płytki. Mogą one być stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz domu. Obok wysokiej estetyki są one cenione przede wszystkim za swoje parametry techniczne. Inwestorzy doceniają przede wszystkim ich odporność na uszkodzenia mechaniczne, a także niską nasiąkliwość. Powoduje ona, że są odporne na mróz. Nie blakną, więc bez problemu mogą być wykorzystane do wykańczania elementów narażonych na ekspozycję na słońce.

Wykorzystanie płytek klinkierowych na zewnątrz – nie tylko wykończenie elewacji budynków

Płytki klinkierowe, podobnie jak cegły wykonane z tego materiału, często są kojarzone z wykańczaniem elewacji budynków. Płytki mają tę zaletę, że mogą być stosowane jedynie jako okładzina gotowych ścian. Można je położyć na całą elewację lub tylko na jej wybrane fragmenty. Klinkier dobrze się prezentuje szczególnie w zestawieniu z tynkami lub farbami. Co więcej, takie same płytki można bez problemu wykorzystać do wykańczania innych elementów znajdujących się na posesji. Bardzo popularne jest okładanie elementów ogrodzenia płytkami. Wykorzystuje się je także do grilli czy elementów małej architektury.

Stawiasz na oryginalne wnętrze? Wybierz płytki klinkierowe jako element uzupełniający aranżację

Ze względu na swój dekoracyjny wygląd klinkier coraz częściej gości także we wnętrzach domów czy mieszkań. Z uwagi na to, że jest odporny na działanie wysokich temperatur, jest chętnie wykorzystywany między innymi jako okładzina wkładów kominkowych. W zależności od wybranej stylistyki wnętrza stosuje się go też w kuchni jako obłożenie ścian przy kuchenkach i piecach, ale równie dobrze sprawdza się jako dekoracja ścian w salonach czy sypialniach ‒ szczególnie w stylistyce loftowej, rustykalnej czy industrialnej. Płytki wykończone na gładko z lekkim połyskiem będą też pasowały do stylu eklektycznego nawiązującego do mody glamour.