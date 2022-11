 Pozycjonowanie lokalne krok po kroku

Pozycjonowanie lokalne jest doskonałym sposobem na to, aby dotrzeć do użytkowników realnie zainteresowanych skorzystaniem z oferty. Dlaczego? Otóż daje możliwość pojawienia się wysoko w wynikach wyszukiwania osób, które są geograficznie blisko Twojej firmy. W tym artykule przedstawiamy dokładnie, czym jest pozycjonowanie lokalne, jak działa oraz dlaczego warto się na nie zdecydować.

Pozycjonowanie lokalne — co to jest i jak działa?

Pozycjonowanie lokalne to odpowiednio zaplanowane oraz profesjonalnie prowadzone działania SEO (ang. Search Engine Optimization), których nadrzędnym celem jest widoczność w bezpłatnych wynikach wyszukiwania lokalnych użytkowników. Pozycjonować lokalnie można zarówno stronę internetową, jak i wizytówkę w Mapach Google. W obu tych przypadkach wyszukiwarka wykorzystuje technologię geolokalizacji. Dzięki niej potrafi określić, w którym miejscu znajduje się jej użytkownik, a następnie odpowiednio dopasowuje do lokalizacji wyniki wyszukiwania.

Tym sposobem, jeśli ktoś, kto znajduje się w Opolu i wpisze w oknie wyszukiwania „serwis telefonów komórkowych”, otrzyma wyniki wskazujące najbliższych usługodawców. Będą to zarówno profile firmowe w Mapach Google, jak i strony internetowe konkretnych firm. Jak zauważyłeś, nie jest konieczne dodawanie do frazy kluczowe słowa „Opole”. Wyszukiwarka potrafi bowiem określić, jak wspomnieliśmy, położenie geograficzne swoich użytkowników.

W ramach SEO lokalnego można realizować pozycjonowanie Gorzów Wielkopolski, a strategia będzie przygotowana w taki sposób, aby generować ruch użytkowników właśnie z tego miasta. W ten sposób promuje się lokalne biznesy, zarówno usługowe, jak i sklepy stacjonarne.

Dla kogo przeznaczone jest lokalne SEO?

Pozycjonowanie lokalne przeznaczone jest wyłącznie dla firm, które swoje usługi lub produkty sprzedają stacjonarnie. Oczywiście mogą one łączyć sprzedaż internetową z obsługą klienta stacjonarną, ale konieczne jest funkcjonowanie także offline. W związku z tym bardzo często na tę usługę decydują się na przykład właściciele:

kwiaciarni,

salonów fryzjerskich oraz kosmetycznych,

usług rękodzielniczych i specjalistycznych,

warsztatów samochodowych,

serwisów telefonów komórkowych.

To tylko część przykładów firm, które bardzo często decydują się na pozycjonowanie lokalne. Takie firmy potrzebują bowiem dotarcia do użytkowników na lokalnym rynku. Jaki sens miałoby dotarcie z informacją o salonie fryzjerskim zlokalizowanym w Poznaniu do osoby, która znajduje się w Rzeszowie? Jeżeli interesuje Cię skorzystanie z usługi pozycjonowania lokalnego, możesz skorzystać z oferty renomowanego usługodawcy. Agencja SXO - Semcore zdecydowanie jest polecana wśród polskich firm.

Dlaczego warto pozycjonować się lokalnie?

Po pierwsze, pozycjonowanie lokalne jest stosunkowo tanie. Dlaczego? Rynek regionalny jest zwyczajnie mniejszy od rynku krajowego. W związku z tym eksperci SEO mogą mniejszym nakładem pracy oraz pieniędzy zdobyć dla Twojej strony internetowej lub firmowego profilu możliwie najwyższą pozycję w lokalnych wynikach wyszukiwania.

Po drugie, za sprawą pozycjonowania lokalnego docierasz do realnie zainteresowanych skorzystaniem z Twojej oferty. Trafiasz bowiem nie tylko do osób, które szukają na przykład salonu fryzjerskiego (gdy taki prowadzisz), ale również do tych użytkowników wyszukiwarki, którzy znajdują się stosunkowo niedaleko Twojej firmy.

Pozycjonowanie lokalne to także doskonały sposób, aby uzyskać status lokalnego eksperta w danej branży. Korzystając z tej usługi, możesz bowiem zadbać o wizerunek swojej firmy. Wyobraź sobie, że wyświetlasz się bardzo wysoko w organicznych, czyli bezpłatnych wynikach wyszukiwania na terenie Twojego miasta. Ogromna liczba mieszkańców Twojej miejscowości to właśnie Twoją firmę uzna za godną zaufania. Nie może być przecież przypadkiem tak dobra widoczność.

Pamiętaj jedynie o tym, aby decydując się na pozycjonowanie lokalne, skorzystać z usług prawdziwych ekspertów. Dobre agencje SXO potrafią bowiem zapewnić Ci maksymalną skuteczność działań. Aby dowiedzieć się, czy konkretny usługodawca jest godny polecenia, sprawdź na przykład klientów, dla których realizuje on lub realizował swoje usługi. Znane w całej Polsce marki nie zaufałyby nieprofesjonalnym agencjom. Powodzenia!

---materiał partnera---