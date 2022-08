 Pozycjonowanie sklepów - czy warto inwestować?

Pozycjonowanie sklepów pozwala zwiększyć widoczność wybranych stron internetowych w wyszukiwarce Google. Proces ten jest długotrwały i skomplikowany, a efekty nie są widoczne natychmiastowo. Czy warto w niego zainwestować? Podpowiadamy.

Czym jest pozycjonowanie sklepów?

Pozycjonowanie sklepów internetowych to proces, którego celem jest zwiększenie widoczności w najpopularniejszych wyszukiwarkach internetowych, a zwłaszcza w Google. Dzięki temu na stronę internetową trafia większa liczba klientów zainteresowanych zakupem konkretnych produktów. Proces ten zazwyczaj zaczyna się od kompleksowego audytu SEO, a następnie wdrażane są konkretne rozwiązania, które pozwalają w skutecznie polepszyć widoczność strony na określone słowa kluczowe. Pozycjonowanie sklepu internetowego to proces długotrwały, dlatego efekty są zazwyczaj widoczne dopiero po kilku miesiącach.

Wiele firm korzysta z gotowych platform wyposażonych w zaawansowane funkcje ułatwiające sprzedaż i zarządzanie towarami. Zainteresowaniem cieszy się między innymi Shoper, PrestaShop oraz Woocommerce. Wdrożone tam rozwiązania w znacznym stopniu ułatwiają skuteczne pozycjonowanie ecommerce.

Czy pozycjonowanie sklepu jest opłacalne?

Pozycjonowanie sklepu internetowego to bardzo korzystna inwestycja zarówno dla młodych firm, jak i dla przedsiębiorstw, które działają na rynku już od dłuższego czasu. Jeśli chcemy być widoczni w Google to warto postawić na sprawdzoną agencję, która posiada niezbędne doświadczenie w takich działaniach. Tylko w ten sposób możemy mieć pewność, że pieniądze zainwestowane w pozycjonowanie sklepu się zwrócą z dużą nawiązką.

Wiele firm nieświadomie inwestuje ogromne kwoty na zakup reklamy w wyszukiwarce. Nie wyznacza przy tym budżetu na pozycjonowanie e-commerce. Jest to zasadniczy błąd, ponieważ inwestycja w działania oparte na SEO jest tańsza i ma długotrwały wpływ na widoczność w wyszukiwarce. Pozycjonowanie sklepów internetowych cieszy się ogromną popularnością głównie ze względu na stały i znaczący przyrost ruchu z wyników organicznych w Google.

Warto także zwrócić uwagę na to, że lokalne pozycjonowanie ecommerce dla małych firm jest w wielu branżach niezwykle skuteczne i to przy niewielkim nakładzie pieniędzy. Dobra agencja SEO podpowie na jakie słowa kluczowe należy prowadzić działania, aby jej klienci byli doskonale widoczni w Google. Warto mieć świadomość, że pozycjonowanie e-commerce nie musi wcale dużo kosztować. Dobra agencja SEO zawsze elastycznie dopasowuje ofertę do konkretnej branży i oczekiwań klienta.

---materiał partnera---