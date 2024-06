Kamienie elewów. Co z odbudową mostka?

Na zdjęciu obok prezentujemy miejsce, gdzie kiedyś stał Mostek Elewów. W 2017 r. został uszkodzony w wyniku powodzi. Sprawdziliśmy, czy i kiedy zostanie odbudowany. Zobacz zdjęcia.

„Elblążanie i mieszkańcy regionu na długo zapamiętają ten poniedziałek. To właśnie 18 września spadło ponad 70 litrów wody na m kw., Kumiela wylała, a Elbląg oraz okoliczne tereny zostały podtopione." - pisaliśmy w październiku 2017 r. opisując straty po wrześniowej powodzi. Jedną z jej „ofiar” był Mostek Elewów w Bażantarni, którego wody Kumieli znacznie uszkodziły. Mostek najpierw został wyłączony z użytku, a następnie rozebrany.

Zarząd Zieleni Miejskiej w 2017 r. szacował koszt rozbiórki i budowy nowego mostku na ok. 760 tys. zł. I... W sprawie mostku było dużo gadania, politycznej walki i mało konkretów. W 2021 r. Janusz Nowak, ówczesny wiceprezydent Elbląga, szacował koszt odbudowy mostku na minimum milion złotych. W 2022 r. interpelację ws. odbudowy Mostku złożyli radni Monika Dwojakowska, Marek Osik i Adam Matwiejczuk (KWW Witolda Wróblewskiego). W odpowiedzi (podpisanej przez Janusza Nowaka, ówczesnego wiceprezydenta Elbląga) możemy przeczytać, że mostek ma być odbudowany w ramach projektu „Rewitalizacja elbląskiej Bażantarni poprzez modernizację i odtworzenie elementów infrastruktury edukacyjnej i krajoznawczej”. W jego ramach miano odtworzyć pięć mostów i kładek nad Srebrnym Potokiem (w tym Mostek Elewów), zbudować dwie wiaty edukacyjne, odtworzyć schody terenowe, zmodernizować dwa parkingi, postawić „urządzenia edukacyjne”. Zaplanowano też działania edukacyjne i promocyjne. Szacunkowy koszt: ok. 5 mln zł.

Mostka jak nie było, tak nie ma.

Kilka lat temu grupa zapaleńców położyła w tym miejscu kamienie, które mają ułatwić przejście przez Srebrny Potok. Inaczej przez rzekę suchą nogą nie da się przejść.

fot. Sebastian Malicki

W ubiegłym roku Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej zlecił wykonanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania.

„Jak czytamy w ogłoszeniu, wykonanie dokumentacji projektowej związanej z budową wiat, mostków i schodów będzie obejmowało kwestie takie jak budowa wiaty edukacyjnej na polanie w sąsiedztwie muszli koncertowej (wiata o podstawie ośmiokąta o boku długości ok. 5 m), remont 35 ławek przy muszli koncertowej, demontaż istniejącego i budowa nowego mostku na Srebrnym Potoku przy polanie z wiatami (o długości ok. 14 m, szerokości 2,5 m, wysokości ok. 3,2 m), demontaż starych i budowa nowych schodów terenowych i mostku na bezimiennym dopływie Srebrnego Potoku na zielonym szlaku (schody o długości ok.10 m i szerokości 1,8 m, mostek o długości ok. 9 m, szerokości 2,24 m, wysokości ok. 3,2 m), budowa mostku na Srebrnym Potoku przy czerwonym szlaku (o długości ok. 6 m, szerokości 2,24 m, wysokości ok. 1,2 m), budowa nowych mostków Elewów na Srebrnym Potoku i jego dopływie (jeden mostek o długości ok. 18 m, szerokości 2,5 m, wysokości ok. 3,5 m, drugi mostek o długości ok. 6 m, szerokości 2,24 m, wysokości ok. 3,5 m), budowa wiaty edukacyjnej na polanie przy mostku Elewów (wiata o podstawie kwadratu o boku 5,20 m), demontaż starego i budowa nowego mostku na Srebrnym Potoku w pobliżu wiaty Parasol (o długości ok. 10 m, szerokości 2,24 m, wysokości ok. 1,3 m).

Druga część przetargu dotyczy wykonania dokumentacji projektowej związanej z odtworzeniem schodów i montażem urządzeń. Chodzi m.in. o odtworzenie schodów terenowych na ścieżce od parkingu przy muszli koncertowej do drogi przy polanie z wiatami (długość ścieżki, na której zlokalizowane są odcinkowo betonowe schody terenowe, montaż trzech urządzeń edukacyjnych (leśna skocznia, tropy zwierząt, ścieżka zmysłów) na polanie z wiatami oraz montaż na szlakach turystycznych ławek (10 szt.), drogowskazów kierunkowych (10 szt.), dwóch stojaków na rowery, poręczy zabezpieczających (ok. 20 mb), tablic dydaktycznych (9 szt.), dwóch koszy na śmieci. Istnieje możliwość składania ofert wspólnych.” - pisaliśmy w tekście o przetargu.

Co dalej?

Dokumentacja powstała, kosztowała 260 tys. zł.

- Prace projektowe w zakresie odbudowy Mostku Elewów prowadzi Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Wykonanie odbudowy mostku planowane jest w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Elbląskiej Bażantarni poprzez modernizację i odtworzenie elementów infrastruktury edukacyjnej i krajoznawczej”. Na realizację tego przedsięwzięcia już w ubiegłym roku – dokładnie 14 sierpnia 2023 tut. Urząd wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – odpowiedziała nam Joanna Urbaniak, rzecznik prasowa prezydenta Elbląga w odpowiedzi na nasze pytania w sprawie dalszego losu inwestycji.

- Aktualnie trwają dalsze prace, które będą stanowiły podstawę o uzyskanie środków ze źródeł zewnętrznych. O dalszych działaniach w tym zakresie będziemy Państwa informować - poinformował Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej

Zdaniem spółki Wody Polskie, odbudowa Mostku Elewów nie leży w ich kompetencji. - Chociaż oczywiście przychylamy się do opinii, że odbudowa obiektu byłaby korzystna dla mieszkańców Elbląga i chętnie będziemy współpracować z ew. wykonawcą ww. mostku – napisał Bogusław Pinkiewicz, rzecznik prasowy RZGW w Gdańsku w odpowiedzi na nasze pytania dotyczące inwestycji.

Jan Piotrowski, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Elbląg po odpowiedzi w sprawie odbudowy Mostku odesłał nas do Parku Krajobrazowego, jako instytucji zajmującej się inwestycją.

Na najważniejsze pytanie: kiedy rozpocznie się odbudowa Mostku Elewów odpowiedzi nie uzyskaliśmy nigdzie. Żeby przeprawić się na drugi brzeg Srebrnego Potoku, nadal trzeba iść po kamieniach. Namawiamy jednak dla lepszych wrażeń do przejścia rzeki boso, brodząc w potoku.