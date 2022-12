 Pożyczka dla bezrobotnych – czy to możliwe?

Czy bezrobotny może otrzymać pożyczkę? Brak zatrudnienia na umowę może dyskwalifikować nas jako pożyczkobiorców w banku. Z pomocą przychodzą jednak firmy pożyczkowe, które udzielają pożyczek dla bezrobotnych na dowód.

Jak działają pożyczki dla bezrobotnych?

Pożyczki dla bezrobotnych z pozyczki360.pl/pozyczki-dla-bezrobotnych to proste rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują szybkiej gotówki na dowód, bez konieczności wizyty w oddziale i dostarczania zaświadczeń o dochodach. Pożyczka na dowód to, jak sama nazwa wskazuje rodzaj pożyczki, do której zaciągnięcia wymagany jest tylko ważny dowód osobisty.

Dowód osobisty to podstawowy dokument potwierdzający tożsamość klienta, dlatego jest wymagany zarówno przez banki, jak i firmy pozabankowe. Różnica między tymi dwiema instytucjami oferującymi pożyczki jest jednak znacząca, ponieważ firmy pożyczkowe nie wymagają dostarczania dokumentów osobiście. Proces odbywa się online. Nie wymagają również okazania zaświadczeń o zatrudnieniu czy zarobkach, co jest standardową procedurą przy niemal każdej pożyczce czy kredycie w banku. Dlatego pożyczki dla bezrobotnych są również możliwe.

Przy takiej pożyczce nie są wymagane żadne wyciągi bankowe, a pożyczkodawca nie będzie wymagał dostarczenia pisemnego potwierdzenia do złożonego oświadczenia. Oprócz dowodu osobistego, aby otrzymać pożyczkę należy posiadać konto bankowe, które pozwoli na wykonanie przelewu weryfikacyjnego podczas składania wniosku o pożyczkę. Na to konto zostanie również wypłacona gotówka w przypadku pozytywnej decyzji pożyczkowej.

Wpływ stopy bezrobocia na zainteresowanie pożyczkami

Stopa bezrobocia we wrześniu 2022 wyniosła 5,1% – podał GUS. Poziom bezrobocia wyliczany przez Główny Urząd Statystyczny określa ilu jest zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w stosunku do liczby osób aktywnych zawodowo.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wynosiła we wrześniu 2022 r. 801,7 tys. osób. Stopa bezrobocia w kolejnych miesiącach może lekko rosnąć - powiedziała Marlena Maląg - szefowa resortu rodziny. W związku z tym również zainteresowanie pożyczkami dla bezrobotnych w najbliższym czasie może być większe.

Jak to możliwe, że pożyczki są udzielane bezrobotnym?

Za bezrobotnego uznaje się osobę nie wykonującą żadnej pracy zarobkowej, zdolną przy tym do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasowym. To oznacza, że osoba bezrobotna nie ma dochodów, ale nie musi być w sytuacji, w której nie ma przychodów. Natomiast za przychód można uznać pieniądze z wynajmu mieszkania, otrzymywany zasiłek socjalny, czy stypendium w przypadku studentów. Tym samym osoby bezrobotne, z wpływami finansowymi, ale bez udokumentowanych zarobków czy umów, mogą również starać się o pożyczkę w instytucji pożyczkowej.

Na pożyczkę mogą również liczyć osoby o nieregularnych dochodach, np. studenci i osoby młode, dopiero wchodzące na rynek pracy. Klientami firmy pożyczkowej mogą zostać także emeryci i renciści. Nawet ci z niskimi dochodami. Emerytura i renta są bowiem świadczeniami wypłacanymi regularnie, dzięki czemu spłata pożyczki może również odbywać się regularnie.

Więcej o popularności pożyczek pozabankowych przeczytasz na https://www.swidnik.pl/pozyczki-pozabankowe-w-drugiej-polowie-roku-2022/