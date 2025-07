 PRABE - jako jedyni w Polsce to robią!

Jak być rozpoznawalnym w gąszczu firm? Czy są jakieś niewykorzystane lub nie odkryte praktyki handlowe w branży odzieży ochronnej BHP? Czy są w Elblągu firmy, które nie poddają się trudnym czasom i zaskakują innowacyjnością? Zapytaliśmy o to Panią Anettę Wegner, kierownika lokalnej hurtowni BHP Prabe.

- Ależ oczywiście ,że tak! – z uśmiechem odpowiada Pani Anetta. - Wielu naszych klientów wykonuje niesamowicie trudne i twórcze prace. Jedni specjalizują się w remontach starych kamienic, inni robią wykończeniówkę na statkach wycieczkowych ale są też pasjonaci ogrodnictwa tworzący przepiękne kompozycje z drzew i krzewów. To są nasi inspiratorzy. To właśnie z ich powodu i dla nich rozpoczęliśmy wydawać gazetkę produktową PRABE. Pierwszą edycję zrobiliśmy w marcu jako gazetkę wiosenną. Zgłosiliśmy ten zamiar naszym dostawcom i odzew był … taki sobie. Powiem szczerze - nie było odzewu.

Po namowach zdecydowały się tylko trzy firmy i tak sobie myślę, że chyba nie wierzyli, że my tę gazetkę zrobimy. A my uparcie, powiedziane to zrobione. Do dodatkowego rabatu od nich dołożyliśmy jeszcze rabat od siebie i zbudowaliśmy dodatkowy regał tylko na te promocje no i okazało się, że po pierwszym miesiącu sprzedaż nam bardzo wzrosła. Nasi dostawcy bardzo się zdziwili.

W czerwcu już nam było znacznie łatwiej negocjować ceny do gazetki. Przybyło też producentów! No i mamy o wiele więcej produktów w super ofercie! O tym, że w Polsce nikt w tej branży nie robi gazetek, dowiedzieliśmy się dopiero w czerwcu. Powiedziała nam o tym Pani Edyta, Reprezentant Handlowy Portwest - producenta odzieży BHP. Potem potwierdził Regionalny Szef Sprzedaży Lahti Pro Pan Krzesław. I tak oto:

Jako jedyna w Polsce hurtownia BHP wydajemy gazetkę z promocyjnymi cenami !

W letnim wydaniu gazetki można nawet znaleźć Kupon Rabatowy na jedną rzecz w naszej hurtowni, której nie ujęliśmy w gazetce. Jest to ukłon w stronę tych, którym nie do końca przypasowała letnia oferta, a jest z czego w PRABE wybierać. Buty robocze, koszulki, bluzy, czapeczki, skarpety, a nawet wysokiej jakości wkładki do butów. Nasze motto ,,pracuj bezpiecznie” jest drogowskazem do tworzenia dobrej oferty.

Wszystkie lokalne markety spożywcze z sukcesem

wykorzystują tę metodę komunikacji z klientem, więc zapewne jest to dobry kierunek

- Tak, uczymy się od tych najlepszych, podpatrujemy tych najbardziej doświadczonych. Dobre i sprawdzone metody staramy się przenieść na nasz grunt. Jest to bardzo ciężka praca i wymaga skutecznych negocjacji z producentami, ale sprawia wiele satysfakcji – kontynuuje szefowa PRABE. W poprzedniej edycji gazetki mieliśmy 8 produktów od 3 producentów. Teraz mamy już 15 produktów od 7 producentów … i to liderów produkcji produktów BHP w Polsce. Dla nas jest to bardzo budujące, że tak duże firmy ufają i chcą z nami współpracować na równych zasadach w projekcie zupełnie nie znanym tej branży. Cieszy, że chcą uczestniczyć w naszych projektach. Dostawcy nie ukrywają entuzjazmu, gdy dowiadują się, że...

Mamy też swój kanał na Youtube.

Kanał na Youtube ma nazwę Majster Tomek Testuje. Jego celem jest popularyzowanie korzystania z produktów ochrony indywidualnej podczas pracy. Staramy się to robić w sposób jak najbardziej przystępny, humorystyczny i pomysłowy.

Tam pokazujemy, co stanie się z jajkiem w bucie roboczym, gdy najedziemy na niego kołem auta. Sprawdzamy co jest w środku podeszwy buta albo sprawdzamy, czy nie przecieknie w ekstremalnych warunkach. Publikujemy już od dziesięciu miesięcy, a pomysłów przybywa.

Na początku lipca mamy zaplanowaną emisję odcinka z udziałem przedstawiciela producenta butów marki Proof – z Panem Piotrem. Film pod tytułem ,,Jajecznica na bucie roboczym” zapewne zaintryguje, rozbawi, a może nauczy. Fachowiec opowie o atutach i słabych stronach buta roboczego, a jajecznica … też odegra w tym swoją rolę.

Zachęcamy do wspólnej zabawy z Majstrem Tomkiem, a potem do miłych i udanych zakupów w hurtowni PRABE.

Pozdrawiamy czytelników naszym zawołaniem: PRAcuj BEzpiecznie !

PRABE

ul. Grunwaldzka 2/b12

(za marketem Mrówka)

ELBLĄG

Godziny otwarcie hurtowni stacjonarnej:

Pon – Pt: 8:00 – 16:00

tel.: 690 243 764

www.prabe.pl