  PRABE. Tu BHP ma kolor pomarańczy

Hurtownia i sklep internetowy PRABE – tu zaopatrzysz się we wszystko, co jest związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Oferta PRABE (od "pracuj bezpiecznie") jest skierowana zarówno do firm jak i klientów indywidualnych.

Profesjonalnie, przyjemnie, pomarańczowo

- To będzie najbardziej pomarańczowa hurtownia w mieście, postawiliśmy na taką identyfikację wizualną, ale najważniejszy jest przecież nie sam kolor sklepu czy nasze logo, tylko BHP – śmieje się Anetta Wegner z Prabe. - Chcemy nie tylko zaprosić klientów do naszej siedziby stacjonarnej przy Grunwaldzkiej 2 w budynku B12, ale również dotrzeć do tych, którzy preferują zakupy w sklepach internetowych, bo taki również otworzymy już w styczniu – zaznacza nasza rozmówczyni. PRABE to bogata oferta produktów dotyczących BHP, ale także profesjonalna i miła obsługa. - Zależy nam na zapewnieniu przyjaznej atmosfery, zapraszamy więc klientów nie tylko na zakupy, ale też... na kawę i doradztwo w zakresie sprzętu, środków i odzieży – mówi Anetta Wegner. - Widzimy, że na lokalnym rynku jest zapotrzebowanie na sprzęt i odzież BHP, że brakuje m. in. oferty online. Chcemy zapewnić tak szeroką ofertę, by firmy i klienci indywidualni mogli kupić wszystko, czego potrzebują, w jednym miejscu. Nie wspominając o tym, że na miejscu będziemy też m. in. zapewniali logowanie odzieży – zaznacza nasza rozmówczyni. O tym więcej za chwilę.

BHP dla każdej branży

- Nasza oferta skierowana jest do firm, które prowadzą działalność budowlaną, produkcyjną, usługową, gastronomiczną... W PRABE odpowiadamy na potrzeby bardzo odmiennych gałęzi przemysłu – podkreśla Anetta Wegner.

W ofercie hurtowni znajduje się m.in. odzież ostrzegawcza, zapewniająca bezpieczną pracę drogowcom i przedstawicielom wszystkich zawodów, którzy muszą być widoczni podczas wykonywania obowiązków.

Nie brakuje też odzieży dla klientów z branży spawalniczej.

- Oferujemy odzież trudnopalną, rękawice spawalnicze oraz obuwie dla spawaczy, fartuchy spawalnicze... - wymienia Anetta Wegner.

Firmy budowlane w hurtowni i sklepie online znajdą odzież roboczą: spodnie, polary, t-shirty, obuwie z zapewniające wszelkie wymagane normy BHP, wszystko od sprawdzonych i renomowanych firm. Do tego różnego rodzaju rękawice budowlane, monterskie, skórzane...

Podobnie wszystko, co potrzebne do ich pracy znajdą w PRABE przedstawiciele branży gastronomicznej.

- Oferujemy zapaski kucharskie, fartuchy, kitle i spodnie dla szefów kuchni, a także odpowiednie obuwie – podkreśla załoga Prabe.

Hurtownia bierze pod uwagę bardzo indywidualne potrzeby klientów. Nie zabraknie też odzieży i akcesoriów BHP dedykowanych kobietom.

Współpraca z Barwami

- Naszą specyfiką jest m. in. umożliwienie logowania produktów na miejscu, w hurtowni, dzięki współpracy z Barwami. Mogą z tej możliwości skorzystać zarówno firmy jak i klient indywidualny – mówi Anetta Wegner.

- Zapewniamy szybki, wysokiej jakości serwis. Ktoś chce np. oznaczyć swoim logotypem rękawice, które nieoznaczone na budowach znikają? Przygotujemy je bardzo szybko, w bardzo wysokiej jakości. Co więcej, na naszej stronie internetowej klienci będą mieć w swoim panelu ich logotypy, wizualizacje itd. To przyda się, kiedy będą u nas dokonywać nowych zamówień. Zawsze będą też mogli łatwo pobrać swoje logo i inne materiały, gdy będą tego potrzebować - mówi Tomasz Wojtaszek z firmy Barwy. Haft i Nadruk - Zauważyliśmy, że bardzo wiele osób z branż technicznych nie zajmuje się takimi rzeczami, jak logotypy ich firm itp. Nie mają na to czasu. Często nagle trzeba zrobić czy znaleźć zagubione w zakamarkach internetu logo, np. na koszulki, na baner, na wizytówkę, na ulotki, cokolwiek... U nas klienci będą to mieli zabezpieczone, a gdy pójdą do jakiejś agencji reklamowej, szybko będą mogli marketingowcom przekazać materiały związane z ich firmą.

- Zapraszamy do pomarańczowej hurtowni! - zachęca jeszcze załoga PRABE.

PRABE

Grunwaldzka 2, budynek B12

poniedziałek-piątek 8-16

-- artykuł sponsorowany --