Prąd ze słońca? Postaw na fotowoltaikę!

Jak oszczędzić na rachunkach za prąd? Najlepiej postawić na fotowoltaikę, nowoczesną szybko rozwijającą się technologię, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem Polaków. Ile to kosztuje? Czy to mi się opłaci? Odpowiadamy na te i wiele innych ważnych pytań.

W 2019 roku Polska odnotowała rekordowy przyrost liczby instalacji fotowoltaicznych. Polaków coraz mniej trzeba przekonywać, że warto być eko. W końcu odnawialne źródła energii to nie tylko dbałość o środowisko, ale i świetny sposób na oszczędność. Wokół fotowoltaiki narosło wiele mitów i wątpliwości. Warto jednak pamiętać, że technologia rozwija się dynamicznie i to co jeszcze 5 lat temu mogło wydawać się odległe, dzisiaj jest na wyciągnięcie ręki. Skupmy się jednak na najważniejszych aspektach dotyczących instalacji fotowoltaicznych.



Ile to kosztuje? Czy to mi się opłaci?

Cena instalacji fotowoltaicznej jest zależna od indywidualnego zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Zadaniem profesjonalnego doradcy energetycznego jest oszacowanie takiej ilości paneli, aby instalacja w pełni zaspokoiła zapotrzebowanie domowników. Niezależnie jednak od kosztów, inwestycja zwraca się w średnio 5-6 lat. Po tym czasie, możemy jedynie cieszyć się darmowym prądem i bez strachu obserwować szybujące w górę ceny prądu.

Co ważne, przy zakładaniu fotowoltaiki wciąż możemy liczyć na pomoc państwa. Każda osoba decydująca się na takie rozwiązanie, może liczyć na dwie formy wsparcia. Pierwsza to zwrot 5000zł z programu „Mój prąd”. Druga to zwrot podatku w ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Łączna kwota wsparcia rządowego osiąga poziom około 30% całej inwestycji. Należy się jednak spieszyć ,bo budżet jest ograniczony, a zainteresowanie ogromne.

Jaka technologia jest na topie?

Branża fotowoltaiczna poczyniła w ostatnich latach ogromne postępy technologiczne. Obecne panele mają nieporównywalnie większą sprawność od tych sprzedawanych jeszcze kilka lat temu. Przykładem może być Columbus Energy, lider rynku, który jako jedyny oferuje panele Sunport Half-Cut PERC MWT. Panele te nie tylko charakteryzują się eleganckim wyglądem (czarna tafla szkła, bez tzw. busbarów), ale też bardzo wysoką wydajnością, niższą temperaturą ogniw nawet w upalne dni i większą odpornością na degradację. Poza tym, każdy panel składa się z dwóch niezależnych od siebie modułów, a wyeliminowanie elementów ołowiowych- miedzianymi sprawia, że panele stają się jeszcze bardziej ekologiczne.

Jak wygląda montaż? Czy jest to skomplikowane?

Montaż przebiega całkowicie bezinwazyjnie. Poważni gracze na rynku tacy jak Columbus Energy posiadają własne ekipy montażowe, które maksymalnie w 10 dni od uregulowania płatności pojawiają się u klienta i realizują projekt w średnio 2 dni, w pełni konsultując jego przebieg z klientem. Poza panelami na dachu (lub w niektórych wypadkach na gruncie), instalowany jest inwerter prądu stałego na zmienny (tzw. falownik) oraz skrzynki z bezpiecznikami. Zwykle umiejscawia się je w garażu, warsztacie, kotłowni. Całość wpięta jest w licznik lub bezpośrednio w instalację w domu.

A co jeśli jest pochmurna pogoda?

Panele nadal produkują energię! Instalacja fotowoltaiczna nie wymaga do pracy pełnego słońca. Nawet w pochmurne dni prąd nadal będzie produkowany. Należy pamiętać, że nadwyżka wyprodukowanej energii w okresie wiosenno-letnim, przy dobrze dobranej mocy, w pełni zaspokoi zapotrzebowanie w okresie jesienno-zimowym.

Co dalej?

Nic! Instalacja fotowoltaiczna ma za zadanie pracować bez zarzutu przez dekady. Nie wymaga żadnej ingerencji użytkownika. Firma Columbus Energy słynąca z jakości swoich usług gwarantuje to swoim klientom dając 15-letnią Gwarancję Totalną na każdy element instalacji! Dodatkowo producent paneli gwarantuje prawidłowy uzysk przez 30 lat. Gwarancję tę ubezpiecza firma Lloyd’s of London.

