Premiera iPhone 13 już niedługo! Wiemy, kiedy król smarfonów trafi na rynek

Długo wyczekiwana przez fanów premiera iPhone 13 nadchodzi wielkimi krokami. Wkrótce najnowsze smartfony od Apple trafią na rynek i już mówi się, że będą zdecydowanie wyróżniały się na tle konkurencji.

Do tej pory większość wiedzy o nowej serii fani czerpią wyłącznie z nieoficjalnych informacji. Zgodnie z nimi powstać ma iPhone 13, a także inne jego wersje: iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro oraz iPhone 13 Pro Max. Każdy z modeli ma być dostępny w różnych konfiguracjach, a największa siła - jak zawsze - ma być ukryta w modelach Pro.

Premiera iPhone 13

Podobnie jak za każdym razem, premiera iPhone 13, czyli najnowszego modelu kultowego smartfona, wywołuje gigantyczne emocje. Żadne informacje nie są podawane oficjalnie, w Internecie natomiast znaleźć można wiele przecieków i przypuszczeń ekspertów z branży. Miłośnicy marki oraz nowych technologii chcą jak najszybciej przekonać się, co specjaliści od Apple przygotowali dla nich tym razem. To niezwykłe wydarzenie świętują sklepy elektroniczne w Polsce i na całym świecie. Premiera iPhone 13 w RTV Euro AGD również będzie wyjątkowa i nie może jej przegapić żaden fan nowości technicznych i elektronicznych. Musisz być czujny, by wszystkie egzemplarze nie zostały wykupione, zanim wybierzesz swój wymarzony.

Jaka jest dokładna data premiery iPhone 13 Pro?

Jeśli jakimś cudem ktoś jeszcze nie zna daty premiery najnowszego iPhone 13, informujemy - będzie miała ona miejsce w połowie września. Niedawno ogłoszono dokładny dzień konferencji, na której nowy model zostanie zaprezentowany - wydarzenie odbędzie się 14 września (wtorek) o godzinie 19:00 czasu polskiego. Niewykluczone, że ogłoszony zostanie wtedy też nowy Apple Watch Series 7. Przedsprzedaż podobno ruszyć ma w piątek 17 września. Oznacza to, że gigant dostarczy swojemu klientowi pierwszy nowy telefon około piątku 24 września.

Najlepsze konfiguracje tylko w modelach Pro

W sieci pojawiły się też już pewne przecieki dotyczące nowego telefonu. Podobno oprócz standardowego modelu, dostępne mają być też warianty Mini, Pro oraz Pro Max. Najdroższe wersje, czyli Pro i Pro Max, prawdopodobnie zaskoczą sympatyków marki Apple kilkoma konfiguracjami.

Fani podejrzewają, że modele Pro mogą mieć 128, 512 GB lub 1 TB pamięci, a tańsze 64, 128 lub maksymalnie 256 GB. Najdroższe warianty mają też zostać trzyobiektywowe - tak jak wyglądało to u poprzedników iPhone 13. Tajemnicą niestety nadal pozostaje, czy czujnik LiDAR, mapujący otoczenie - nadal dostępny będzie wyłącznie dla wersji Pro i Pro Max, czy może trafi też do tańszych modeli.

Co nowego w smartfonach Apple?

Miłośnicy Apple przyzwyczaili się już chyba do tego, że zwykle największe zmiany dotyczą specyfikacji i optymalizacji funkcjonalności iPhone'ów, a nie ich wyglądu. Zgodnie z zapowiedziami, podobno najnowszy model też ma się zbytnio nie różnić od poprzednika z zewnątrz, natomiast znacznie od strony technicznej i technologicznej.

iPhone 13 z nowym wyświetlaczem?

Wyświetlacz w iPhone 13 ma mieć wyższą częstotliwość odświeżania, ale tylko w wersjach Pro i Pro Max. Prawdopodobnie mowa tu o 120Hz. Pozytywnie na poziom naładowania baterii ma wpłynąć fakt, że zastosowano rzekomo ekran LPTO OLED, dzięki któremu parametr zmienia się w płynny sposób, zwiększając energooszczędność.

Wszystko wskazuje na to, że pod ekranem nie pojawi się Touch ID. Brak czytnika linii papilarnych dla niektórych użytkowników może być minusem, ale pozostanie jeszcze opcja Face ID oraz nowość wprowadzona przy okazji kwietniowej aktualizacji - odblokowywanie telefonu przez Apple Watcha.

Jaki procesor będą miały nowe iPhone'y?

Iphone 13 prawdopodobnie będzie miał nowy procesor - Apple A15 Bionic. Eksperci spekulują, że wykonany został w technice litografii 5-nanometrowej. Smartfon ma mieć modem 5G, a do tego pracować bardziej wydajnie i jeszcze oszczędniej zużywać energię. Nie wiadomo natomiast nadal nic na temat tego, czy nowe telefony będą miały większe baterie od swoich poprzedników.

Jak będzie wyglądał nowy smartfon od Apple?

Czytnik linii papilarnych, wraz z przyciskiem Home, zostały usunięte. Spodziewać się więc można, że ekran iPhone'a 13 będzie gładki i zajmujący niemalże całą dostępną powierzchnię. Podobno ma być też mniejszy notch, ale bryła pozostanie charakterystycznie kanciasta, co jest znakiem rozpoznawczym ostatnich modeli.

Interesują Cię tańsze modele telefonów od firmy Apple? To doskonały moment na zakupy

Premiera iPhone 13 to również wyjątkowa szansa dla fanów marki Apple, którzy nie zamierzają inwestować w najnowszy sprzęt. Zwykle wraz z wejściem na rynek nowego modelu, ceny jego poprzedników spadają. Jest to więc okazja do kupienia np. iPhone'a 12, który niezmiennie cieszy się sporym zainteresowaniem.

Choć ta generacja nie ma mniejszego notcha i ma nieco słabsze specyfikacje techniczne od zapowiadanego następcy, nadal jest jednym z najchętniej kupowanych smartfonów na rynku. Szczególnie w wersji Pro nie można narzekać na zły stan baterii czy ekrany OLED, nazwane Super Retina.

Iphone 12 to również oryginalny, charakterystyczny i wyjątkowo atrakcyjny design, którym Apple szczyci się od lat. Zaraz po premierze sprawdź promocje na starsze modele i zastanów się nad dołączeniem do fanów iOS.

---artykuł promocyjny---