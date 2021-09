Prezent dla chłopaka na każdą okazję

Urodziny, imieniny, święta Bożego Narodzenia, sukces zawodowy - okazji na wręczenie upominku jest wiele. Czasami jednak zdarza się, że nie wiemy, co kupić partnerowi, by był on zaskoczony i zachwycony prezentem. Zamiast zastanawiać się nad kolejnym zestawem dla majsterkowicza czy butelką alkoholu, warto postawić na prezent w formie przeżyć! Poniżej przedstawiamy kilka pomysłów, które sprawdzą się niezależnie od wieku, okazji czy zainteresowań obdarowanego.

Dlaczego prezenty w postaci przeżyć?

Część osób wybiera upominek kierując się pewnymi sprawdzonymi klasykami. Mąż kupuje żonie ulubione perfumy, żona z kolei sięga po kolejne elektronarzędzia i tak w kółko. Tę tendencję w dalszym ciągu przejawiają także młode osoby, które żyją w nieformalnych związkach. Z jednej strony można stwierdzić, że takie prezenty minimalizują ryzyko niezadowolenia. Z drugiej jednak, taka powtarzalność i tendencyjność może spowodować rutynę i znudzenie. Warto więc postawić na coś, co stoi w zgodzie z zainteresowaniami naszego partnera, a jednocześnie pozytywnie go zaskoczy. Właśnie dlatego warto przejrzeć ofertę prezentów dla ukochanego w formie przeżyć, tym bardziej, że rynek obfituje w ciekawe propozycje.

Upominek dla fana czterech kółek

Znakomita większość prezentów wręczanych chłopakom lub narzeczonym obraca się wokół tematyki motoryzacyjnej. Wśród najczęstszych upominków można wskazać zestaw narzędzi do warsztatu, kosmetyki samochodowe oraz opłacenie wymian eksploatacyjnych. A gdyby tak podarować ukochanemu możliwość jazdy po zamkniętym torze autem marzeń, które znane jest z gier wyścigowych i filmów akcji? Mowa nie tylko o klasykach pokroju Aston Martin DB9 lub Ford Mustang, ale także supersamochodach: Lamborghini Huracan czy Ferrari F12berlinetta. Oczywiście, nie każdy musi fascynować się zawrotną prędkością - dla takich mężczyzn polecamy jazdy OFF ROAD. Wymagający teren, wszechobecne błoto, nierówności i bezdroża, a to wszystko do pokonania zmodyfikowaną terenówką. Wszystkie atrakcje i wiele innych dostepne są w serwisie: https://go-racing.pl/

Prezent dla miłośnika dobrego jedzenia

Zapewne wielu z nas słyszało powiedzenie “przez żołądek do serca” - nic dziwnego, każdy z nas lubi smacznie zjeść. Jeśli chcemy rozpieścić naszego partnera wyjątkowymi smakami kulinarnymi, warto przyjrzeć się ofertom kolacji we dwoje. Tutaj panuje ogromny wybór zarówno wśród restauracji, jak i tematyce serwowanych potraw. Tradycjonalistów można zaprosić na klasyczne dania kuchni polskiej lub europejskiej, a eksperymentatorów zabierzemy na kurs sushi lub kolację indyjską. Jeśli Twój chłopak preferuje słodkości, rozważ wspólny udział w warsztatach tworzenia słodyczy. Miłośnicy szlachetnych trunków zapewne ucieszą się, gdy otrzymają możliwość uczestnictwa w spotkaniu z sommelierem lub degustacji whisky. Możliwe jest także poszerzenie kompetencji w postaci szkolenia barmańskiego, warsztatów kulinarnych lub kursu baristycznego.

Hobby, pasje i zajawki - męski świat

Wielu mężczyzn ma swoje zainteresowania, któremu poświęca znaczną część czasu wolnego. Dla jednych może to być wypad wędkarski, dla innych szeroko rozumiane majsterkowanie w garażu, a dla jeszcze innych militaria. Ten męski świat skrywa w sobie różne oblicza, które warto wykorzystać wybierając prezent. Przykład? Pasjonatowi wojska można zaproponować wyjście na strzelnicę i przetestowanie rozmaitych rodzajów broni. Osobie lubiącej prace ręczne można zakupić kurs stolarski. Panom wkręconym w survival można zaproponować bezkrwawe polowanie, nocleg na wysokości lub weekendowy wypad połączony z kursem przetrwania.

A może coś spokojnego?

Część mężczyzn ma tendencję do przepracowywania się, co prędzej czy później odbije się na ich zdrowiu. Każde nadmierne obciążenie organizmu jest szkodliwe, warto więc zadbać o naszego partnera, wręczając mu voucher do gabinetu odnowy biologicznej. Salony SPA dopasowują swoją ofertę także pod zapracowanych panów. Zabiegi regenerujące skórę, oczyszczające twarz, aromaterapia, a nawet całodniowe pobyty w SPA są najpopularniejszymi tego typu atrakcjami. Równie często wybierane są masaże odprężające, lecznicze, a także tematyczne z wykorzystaniem gorących kamieni, świecy czy bambusa. Każdy mężczyzna będzie wdzięczny za te chwile relaksu wolne od codziennych zmartwień.