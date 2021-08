Nowy rok szkolny zbliża się wielkimi krokami, wielu uczniów już teraz szuka podręczników. By służyły długie lata, także kolejnym uczniom, warto je trzymać w okładkach. Niewiele osób wie, że co dwudziesta okładka w Polsce pochodzi z elbląskiej firmy Sztapel. Jej produkty można kupić w dziewięciu miejscach w Elblągu i okolicy.

„Produkujemy okładki na wszystkie książki” - to hasło reklamowe, które wyróżnia firmę Sztapel na rynku tych produktów. Powstałe w 1993 roku przedsiębiorstwo, mimo pandemii i rynkowych trudności, stale rozwija swoją produkcję, dostarczając corocznie do odbiorców około dwóch milionów foliowych okładek na książki. To około jednej dwudziestej krajowego zapotrzebowania.

- Założyłem, że każdy produkt, jeden od drugiego, będzie się różnił o 3 milimetry wysokości. Każdego roku dorabiałem kolejne okładki, aż utworzyło się około 30 wiodących, dzięki czemu nasze okładki pasują prawie na każdą książkę oraz zeszyt - mówi Janusz Sztapel, właściciel firmy, który jako jeden z pierwszych w Polsce wprowadził na rynek również okładki regulowane.

Okładki z firmy Sztapel znajdziecie w ponad 200 sklepach i hurtowniach w całej Polsce, w tym ośmiu miejscach w Elblągu i Gronowie Elbląskim (patrz mapka). Warto się do nich wybrać, jak już uczniowie zgromadzą wszystkie niezbędne podręczniki i zeszyty na rozpoczynający się wkrótce nowy rok szkolny.

- Podręczniki w szkołach częściowo są bezpłatne, nauczyciele wymagają, by jak najdłużej służyły nie tylko uczniom, które je dostali, ale także kolejnym rocznikom, do których potem trafią. Dlatego tak ważne jest, by podręczniki były obłożone, właśnie najlepiej w okładkach – mówi Janusz Sztapel. - Nasze okładki wykonane są z folii PCV sprowadzanej z Hiszpanii, która jest miękka i elastyczna, ale także grubsza i bardziej wytrzymała niż folia okładek konkurencji. Są przezroczyste, a nie kolorowe. Dlaczego? Bo wiemy od sprzedawców, że chętniej są kupowane bezbarwne.

Produkcja okładek to główny, ale nie jedyny przedmiot działalności firmy Sztapel. Produkuje również nutniki marszowe dla orkiestr dętych, które chronią nuty na przykład przed deszczem podczas koncertów na powietrzu.

- Jesteśmy też jedyną firmą w Elblągu, która potrafi zgrzewać materace ortopedyczne czy ciśnieniomierze. Wycena usługi zależy od pracy, którą musimy wykonać przy naprawie danej rzeczy – informuje właściciel firmy Sztapel.

WYTWARZANIE WYROBÓW FOLIOWYCH

Janusz Sztapel

ul. Królewiecka 195 c

82-300 Elbląg

e-mail: sztapeljanusz@wp.pl

tel. 55 233 16 07 lub 609 57 62 44

--- artykuł promocyjny ----