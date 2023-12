Gdzie znajdziesz najwięcej informacji o trzecim sektorze na Warmii i Mazurach? Oczywiście - w Pozarządowcu. To także miejsce, które mogą współtworzyć społecznicy z naszego województwa. Czytaj codziennie: pozarzadowiec.eswip.pl/

Projekt "PROOfesjonalne media dla III sektora", finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Organizacji Obywatelskich, realizowany jest przez Stowarzyszenie ESWIP od 1 września 2022 roku do 31 grudnia 2023 r. Projekt ma na celu wzmocnienie znaczenia mediów obywatelskich, a także zachęcenie organizacji do zakładania własnych mediów lub przekazywania informacji o działaniach organizacji do istniejących już pism. Ideą powstawania mediów trzeciego sektora jest informowanie o działaniach organizacji pozarządowych, pracujących na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz uniezależnienie się od mediów publicznych, dla których wartość medialna przekazywanych treści trzeciosektorowych jest znikoma.

Media obywatelskie to również integracja środowisk je tworzących, ich aktywizacja oraz zacieśnianie współpracy i wymiana dobrych praktyk. To nawiązywanie współpracy z profesjonalistami czyli lokalnymi dziennikarzami, redakcjami i wypracowanie współpracy, która pozwala realizować misję promowania i informowania o III sektorze. Dlatego m.in. odbyła się konferencja poświęcona mediom obywatelskim, ich misji i roli w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, konferencja z udziałem przedstawicieli mediów obywatelskich z regionu oraz dziennikarzy mediów publicznych i prywatnych. Wszystko po to, aby poszerzyć grono partnerów Stowarzyszenia ESWIP, z którymi można współpracować przy realizacji misji informacyjnej w ramach mediów obywatelskich oraz zachęcić organizacje do tworzenia własnych mediów obywatelskich.

Projekt ten dał szansę na modernizację strony internetowej pozarzadowiec.eswip.pl. Wszystko po to, by być bliżej naszych Czytelników, a także po to, by dać Tobie szansę współtworzenia ciekawego czasopisma. Piszcie do Karoliny Król (k.krol@eswip.pl). Czekamy na teksty o Waszym stowarzyszeniu lub fundacji, a także na informacje, co ciekawego dzieje się w Twojej okolicy. Przyjedziemy, napiszemy, a Ty przeczytasz o tym na naszej stronie! Nie rezygnujemy z wydań papierowych. Znajdziesz nas m.in. w: biurach Stowarzyszenia ESWIP, Domu pod Cisem, olszyńskim Banku Żywności, siedzibie Federacji FOSa czy biurze Stowarzyszenia Adelfi. Kompletujemy listę organizacji pozarządowych do których wyślemy bezpłatne egzemplarze. Mamy wysłać także do Twojego stowarzyszenia lub fundacji? Daj nam o tym znać!

