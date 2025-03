  Przetestuj i zakochaj się w niej. Toyota bZ4X

Innowacyjna, dynamiczna i oszczędna – to cechy Toyoty bZ4X, dostępnej w różnych wariantach w Toyota Knedler w Elblągu. Zobacz na filmie, jak dobrze bawiła się prowadząc ją Kasia podczas jazdy próbnej... i sam przyjdź przetestować ten elektryczny samochód.

Jeśli chcesz poczuć prawdziwą moc i komfort, które oferuje Toyota bZ4X, nie ma lepszego sposobu niż odwiedzić autoryzowanego dealera Toyota Knedler w Elblągu. Wrażenia, jakie daje jazda samochodem elektrycznym jeśli chodzi o dynamikę, przyspieszenie (0-100 km/h w 6,9 sek.), ale też ciche działanie, są nieporównywalne z niczym innym.

- Na wąskiej i krętej drodze, jak choćby z Elbląga do Malborka, nie będziemy mieć problemu, żeby szybko i bezpiecznie wyprzedzić spowalniającą naszą podróż ciężarówkę – słyszymy m. in. w Toyota Knedler.

Toyota bZ4X to napęd 4x4, dynamiczne nadwozie, połączenie luksusu i praktyczności. Zwróćmy uwagę na panoramiczny dach wypełniający wnętrze auta naturalnym światłem czy aerodynamiczny kształt pojazdu. Toyota bZ4X łączy najlepsze cechy miejskiego auta elektrycznego i SUV-a, dzięki czemu sprawdzi się zarówno podczas jazdy w aglomeracjach, jak i na bezdrożach.

- Spośród aut tej klasy wyróżnia ją m. in. bardzo dużo miejsca w środku. Każde auto Toyoty cechuje również atrakcyjny design, a w tym przypadku jest on inspirowany estetyką skandynawską. Toyota bZ4X jest też kolejnym doskonałym przykładem zastosowania innowacyjnych systemów bezpieczeństwa w pojazdach tej marki – mówią nam specjaliści z Toyota Knedler.

Fot. Toyota Knedler

Ogromne korzyści z posiadania takiego auta będą miały osoby, które dysponują swoją fotowoltaiką.

- Naładują oni przecież auto bez dodatkowych kosztów – podkreślają specjaliści z Toyota Knedler. Co więcej, model bZ4X to także wytrzymała bateria, dzięki której niestraszne będą nam dłuższe trasy. Zasięg auta sięga nawet 514 km. Będziemy też cieszyć się możliwościami darmowego parkowania w miastach, a wkrótce także z jazdy buspasami.

Auto elektryczne to także korzystne dopłaty czy systemy finansowania. Za przykład podajmy choćby ministerialny program NaszEauto promujący redukcję emisji zanieczyszczeń. Dofinansowania do zakupu takich aut sięgają nawet 40 tys. zł, a w skorzystaniu z programu pomogą doradcy finansowi w salonie Toyoty.

Ogromną popularnością cieszy się też obecnie oferta Kinto One Toyoty, w ramach której dopasujesz leasing do Twoich indywidualnych potrzeb i będziesz cieszyć się niskimi kosztami użytkowania pojazdu. W ramach tej oferty również klient indywidualny skorzysta z programu na warunkach takich jak przedsiębiorcy. Kinto One to także bogata oferta najmu długoterminowego.

Oczywiście możliwości zakupu, leasingu, wynajmu czy też wszelkich form dofinansowań jest w przypadku aut elektrycznych znacznie więcej. Z kompleksową ofertą, którą z pewnością będzie można dostosować do możliwości i potrzeb klienta, zapoznają nas specjaliści z Toyota Knedler w Elblągu.

Toyota Knedler

Autoryzowany dealer Toyota w Elblągu

Elbląg, Kazimierzowo 4B

55 236 09 00