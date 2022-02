 Przyjaciele: pies i kot

Pies nie powie, że jest mu źle. Kot będzie załatwiał się na ściany. Kiedy nasi milusińscy sprawiają problemy trzeba skorzystać z pomocy fachowców. Najlepiej z porad Krzysztofa i Katarzyny Wójcików z Poradni Behawiorystycznej „Jak Pies z Kotem” w Elblągu.

Pies – najlepszy przyjaciel człowieka. Kot, czasem lubi chodzić własnymi ścieżkami, ale to człowiek jest jego najlepszym kompanem. Czasem ta przyjaźń przechodzi trudniejsze chwile: pies ujada, kiedy jest sam, kot załatwia się wszędzie, tylko nie do kuwety. Przejściowe problemy nie mogą jednak zakończyć pięknej przyjaźni zwierzęcia i człowieka. Tylko nad problemami trzeba popracować, a nie czekać aż same przeminą. Bo zamiast minąć mogą się nasilić.

I w tym momencie pojawią się oni. Specjalista od psów – Krzysztof Wójcik. I specjalistka od kotów – Katarzyna Wójcik. Behawioryści z Poradni Behawiorystycznej „Jak Pies z Kotem” w Elblągu. Absolwenci Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie; kierunek behawiorystyka zwierząt. Swoją wiedzę systematycznie poszerzają na kursach organizowanych przez ekspertów branży.

- Na początek zalecamy... wizytę u weterynarza, żeby wyeliminować medyczne przyczyny niepokojących zachowań u zwierząt. W przypadku ich braku zapraszamy do kontaktu z nami – mówi Krzysztof Wójcik z Poradni Behawiorystycznej „Jak Pies z Kotem”.

Przyczyn psich i kocich problemów jest bez liku. Kiedy problem ma człowiek, to może o tym opowiedzieć; w przypadku zwierząt to Krzysztof i Katarzyna muszą zdiagnozować problem. - Ze zwierzętami i ich właścicielami spotykamy się w ich miejscu zamieszkania, tam gdzie pies lub kot jest „u siebie”. Podczas obserwacji zwierzaka w jego „naturalnym” otoczeniu i rozmowie z opiekunami możemy postawić diagnozę – wyjaśnia Krzysztof Wójcik. - W przypadku psów może być to np. lęk separacyjny wynikający z rozłąki z właścicielem lub ulubionej zabawki.

- Koty na stres mogą reagować załatwianiem swoich potrzeb fizjologicznych w mieszkaniu. Zachowań niepożądanych może być mnóstwo: od nadmiernego wylizywania się poprzez niszczenie mebli do agresywnego reagowania na inne zwierzęta lub ludzi – dodaje Katarzyna Wójcik.

Behawioryści z Poradni Behawiorystycznej „Jak Pies z Kotem” prowadzą terapię zarówno ze zwierzętami, a także ich właścicielami. Przyznają, że ich rolą jest pomoc, a gros pracy spada na ludzi, którzy ze swoimi pupilami spędzają większość czasu. - Dajemy wskazówki, pokazujemy jak pracować z psem lub kotem – mówi Krzysztof Wójcik. - Czasami jednak okazuje się, że pies szczeka, bo lubi. Tak po prostu. Trzeba też zdawać sobie sprawę z naturalnych potrzeb naszych pupili. Słodki york nie jest żywą przytulanką, to bardzo inteligentny i ciekawski pies wymagający bardzo dużego zaangażowania ze strony opiekunów. Ale proszę się nie przejmować, pomożemy w sytuacji, kiedy mały pies robi duże problemy.

Trzeba jednak uczciwie zaznaczyć, że na jednym spotkaniu się nie kończy. To czasami długa terapia. Kiedy jednak przyjaźń psa lub kota z człowiekiem wraca na właściwe tory, to do życia wraca słońce...

Poradnia behawiorystyczna

„Jak Pies z Kotem”

tel.: 798 955 773

email: poradniawojcik@gmail.com

www.jak-pies-z-kotem.pl

