 Przystań Smaków w Stegnie - kulinarna perełka Mierzei

Jesteś smakoszem i lubisz dobrze zjeść? – mamy dla Ciebie miejsce idealne. Przystań Smaków w Stegnie to restauracja, która wyłamuje się z nadmorskiej sztampy i serwuje coś więcej niż smażoną rybę z frytkami. To kuchnia dla tych, którzy szukają autentycznego smaku, wysokiej jakości składników i pasji zamkniętej na talerzu. Odwiedź Przystań Smaków – zdjęcia.

Dobry produkt, zero kompromisów

Jeśli myślisz, że nad morzem zjesz tylko dorsza w panierce, to Przystań Smaków pokaże Ci, że jedzenie na Mierzei może być fantastyczną przygodą kulinarną.

- Przystań Smaków to tak naprawdę moje smaki – mówi szef kuchni Janek Dulemba - To, czego nauczyłem się przez lata, to, co podpatrzyłem w różnych miejscach na świecie. Ale przede wszystkim – smaki, które są autentyczne, uczciwe, oparte na najlepszych składnikach.

Co to oznacza w praktyce? Selekcjonowane mięsa, świeże owoce morza, autorskie kompozycje smaków i wyjście poza schemat. Nie znajdziesz tu przypadkowych produktów. Wołowina? Pochodzi z jednej, sprawdzonej hodowli, jest sezonowana specjalnie dla Przystani Smaków. Jagnięcina? Nowozelandzka, z certyfikatem jakości. Krewetki? Najczęściej używamy argentyńskich, czerwonych, bo po prostu mają najwięcej smaku. Sery? Oryginalne, dojrzewające, jak hiszpański Manchego.

- Karta zmienia się tu trzy razy w roku, a zanim jakieś danie trafi do menu, często testowane jest miesiącami. - wyjaśnia szef kuchni.- Bywa, że czekamy pół roku na produkt, który spełni nasze oczekiwania. Tak było z przegrzebkami, których szukaliśmy bardzo długo. Nie idziemy na kompromisy. Jeśli coś znajdzie się na talerzu, to tylko dlatego, że mamy do tego 100% przekonania. Nie używamy zamienników. Jeśli nie możemy podać czegoś w jakości, jakiej chcemy – nie podajemy wcale. Naszą największa dumą jest wspomniana wcześniej wołowina – dodaje Janek Dulemba.

- Jeszcze kilka lat temu dominował schabowy z ziemniakami i surówką – śmieje się szef kuchni. - Ale dzisiaj ludzie są bardziej otwarci. Chcą poznawać nowe smaki, próbować, odkrywać. To widać po naszych gościach. Mamy coraz więcej stałych klientów, którzy wracają do Stegny specjalnie dla nas.

Nie trzeba mieć grubego portfela, żeby dobrze zjeść

- Nie mamy oczywiście nic przeciwko restauracjom, które serwują rybę z frytkami – mówi właścicielka restauracji Jolanta Grudzień. - Ale w Stegnie jest ich wystarczająco dużo. My postawiliśmy na coś innego. Na kuchnię, która się wyróżnia. Tworzymy własny styl i własną jakość. Poza sezonem mamy wielu gości z Elbląga i Gdańska. Przyjeżdżają, bo wiedzą, że tu dostaną coś innego niż w większości nadmorskich restauracji. Chcemy, by ludzie mieli szansę spróbować czegoś wyjątkowego. U nas można dobrze zjeść bez obaw o rachunek grozy. Przystań Smaków nie jest miejscem dla wybranych. Nie trzeba mieć grubego portfela. Chcemy, żeby każdy miał okazję spróbować dobrego jedzenia.

Przyjęcia, wesela, urodziny – tutaj każda okazja smakuje wyjątkowo

Restauracja nie żyje wyłącznie latem. Poza sezonem jest otwarta od czwartku do niedzieli, a jej oferta wykracza poza codzienne obiady. Można tu zorganizować przyjęcia okolicznościowe – wesela, urodziny, imprezy rodzinne do 120 osób.

- Każde przyjęcie traktujemy indywidualnie. Dbamy o najmniejsze detale, bo wiemy, jak ważne są takie momenty. Chcemy, żeby ludzie przychodzili do restauracji nie tylko po to, żeby się najeść, ale po to, żeby doświadczyć czegoś wyjątkowego - przekonuje właścicielka Przystani Smaków.

Zostań na dłużej - noclegi w Natura Park

A jeśli ktoś po kolacji nie chce wracać do domu, może skorzystać z oferty sąsiedniego Natura Park, który współpracuje z restauracją, zapewniając noclegi na wysokim poziomie. Goście mają do wyboru eleganckie apartamenty lub przestronne pokoje, które łączą wygodę z bliskością morza i lasu. To doskonała opcja zarówno dla rodzin, jak i par szukających spokojnego wypoczynku.

Przydatne informacje dla turystów

Stegna, ul. Morska 18

Godziny otwarcia:

Czwartek i niedziela: 13:00 – 20:00

Piątek i sobota: 13:00 – 22:00

Kontakt i rezerwacje:

Telefon: +48 601-62-77-88

E-mail: stegna@przystansmakow.info.pl

Strona internetowa: www.przystansmakow.info.pl

Zarezerwuj stolik, zamów coś, czego jeszcze nie próbowałeś i przygotuj się na smaki, które zostaną z Tobą na długo.