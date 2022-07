Pyszne i świeże street food sushi w Elblągu

Masao Sushi to nie jest kolejne, tradycyjne sushi w Elblągu. To jego street foodowa wersja, łącząca najwyższej jakości składniki, szybką obsługę i przystępną cenę. Nie czekaj, zamów i zabierz sushi, dokąd tylko chcesz. Zdjęcia.

Zdrowo, smacznie i w przystępnej cenie. Do tego błyskawiczna obsługa. Masao Sushi to pierwsze street food sushi w Elblągu. Zamawiasz i bierzesz sushi ze sobą, może też ono dojechać do Ciebie. Wszystkie Masao Roll są robione na bieżąco, z wysokiej jakości składników i są dostępne "od ręki". Do wyboru: łosoś surowy i pieczony. Niezależnie, którą z opcji wybierzesz będzie to łosoś MOWI Supreme. Ma on certyfikat ASC, który przyznawany jest tylko zrównoważonym hodowlom ryb i ma 20 procent więcej kwasów omega-3, niż zwykły łosoś norweski. Możesz wybrać też Masao Roll z krewetką czy kalmarem. Jest też oczywiście opcja wege. Każdy Masao Roll kosztuje 20 zł, a jedna jego porcja wielkością przypomina tradycyjnego futomaka.

Oprócz Masao Roll w menu znajdziesz Masao Bowl. To wyjątkowa wersja tradycyjnego pokebowla. Warzywny, krewetkowy czy łososiowy? Każdy za 29 zł. Do tego bogaty wybór sosów: sojowy, kabayaki, wasabi, spicy mayo, sweet mayo i śliwkowy oraz pełną gamę naturalnych lemoniad On Lemon oraz popularną oranżadę japońską ramune.

Jeśli wolisz sushi w tradycyjnej, pokrojonej wersji, to będziesz mógł sam skomponować zestaw z dziewięciu dowolnych, dostępnych Masao Roll. W zestawie będzie także imbir, wasabi oraz pałeczki.

Sprawdź menu.

Masao Sushi znajdziesz na placu Słowiańskim 14

Od poniedziałku do piątku czynne jest od godz. 11 do godz. 21

W soboty od godz. 12 do godz. 21

W niedziele od godz. 12 do godz. 20

Śledź Masao Sushi na Facebooku.

Zadzwoń i zamów z dowozem: 692 530 757

Masao Sushi znajdziecie też w naszym serwisie NaWynos

